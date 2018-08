Blockfest-arvio: Kohuperuutuksen tilalle tuli vielä kovempi tekijä – hiphopin kuninkaallinen näytti, mitä on aito karisma

Jussi Niemi

Joskus käy niin, että festivaalilta peruuntuneen esiintyjän, tai tässä tapauksessa kahden esiintyjän, korvaajaksi saadaan käsittämättömän lyhyellä varoituksella saman alan hahmo, joka on genressään paljon kovempi tekijä kuin peruuntuneet artistit yhteensä.

En lainkaan tarkoita väheksyä Travis Scottia ja Bellyä, mutta ei siitä mihinkään pääse, että Nas on hip-hopin ”kuninkaallisia” ja hänen Illmatic-debyyttinsä (1994) ja God’s Son (2002) lukeutuvat oikeutetusti kaikkien aikojen parhaisiin rap-albumeihin. Hän esiintyi ennen Cheekiä ja oli nuorimmalle yleisölle selvästi tuntematon tapaus.

Nas jakeli tavaransa vaikuttavasti, vaikka Ratinassa ei varmastikaan päästy hänen huippukeikkojensa tasolle. Apuna oli DJ ja rumpali. Nimet häipyivät meluun, mutta molemmat olivat päteviä miehiä. DJ viljeli taustoissa monenlaisia aineksia aina Beethoveniin asti. Rumpali soitti kevyen funkysti ja ilmeikkäästi svengaten, täysin tympeästä mättämisestä pidättäyen. Soundikin oli kohdallaan, joten nyansseista pystyi nauttimaan.

Epäilemättä Nasin soinnin rikkauteen ja funkiuteen vaikuttaa se, että hänen isänsä Olu Dara on kovan tason jazz- ja blues-trumpetisti.

Nasin flow on alan parhaita ja toimii silloinkin kun riimit eivät rimmaa. Nykyään 44-vuotiaasta miehestä huokui aito karisma ja ennen kaikkea väkevä merkitys. Kuten hän itse keikan lopulla totesi: Hip-hop is my life and what I write comes from real life!

Nas on kasvanut ghetossa ja tietää, minkälaista arki on Amerikassa.

Tiivis ja ylpeästi old school -henkinen setti antoi näytteitä äskettäin julkaistulta Nasirilta, mutta tarjosi useita paloja myös pitkän uran eri vaiheista aivan alusta lähtien. Vähän noloa oli vain se, että Nas luuli koko ajan olevansa Helsingissä.

Blockfestin kattavasta suomalaistarjonnasta valitsin Ibusalin ja Kridlokkin yhteissetin Street-lavalla. Aikaisemmin erillään toimineen räpäyttäjäkaksikon selustan turvasi DJ Musa-Jusa.

Kaksikko oli oma joviaali itsensä, vaikka heidän vinosti nihilistinen alisuorittajamaailmankuvansa urbaanin tummasti ja matalalla möyrinyttä menoa vankasti värittikin. Onneksi itseironinen huumori on homman olennainen osa eikä se mennyt hukkaan, koska molempien riimeistä sai hyvin selvää.

Vähän enemmän kaipasin kokonaisuuteen sitä nytkähtävää funkiutta, joka niin mainiosti ilmeni setin itseoikeutetusti päättäneessä Ilmane-sinkussa, vaikka kiistatonta kamaa kaikessa luettelomaisuudessaankin oli myös Pilalla.