BlacKkKlansman-arvio: Jasper Pääkkönen pärjää Spike Leen elokuvassa varsin hyvin – Aamulehden kriitikko antaa neljä tähteä

”No miten Jasper Pääkkönen pärjäsi?”. Kaikki kysyivät samaa, kun kerroin, että kävin katsomassa Spike Leen uuden elokuvan. Kotimaisen tähden Hollywood-rooli ei ole meillä ollenkaan yhtä arkipäiväistä kuin vaikkapa Ruotsissa.

Mutta hyvinhän Pääkkönen pärjäsi. Kerrotaan se heti alta pois. Pokka pitää ja pimeä viha kimmeltää katseen pohjalla niin kuin Ku Klux Klanin (KKK) rasistilla kuuluukin.

Leen läpimurtoelokuva oli Do The Right Thing (1989): helteinen korttelidraama, jossa mustien ja valkoisten väliset kaunat kiehahtivat Brooklynissa. Ohjaaja itse esitti nuorta pizzakuskia, joka ihmetteli, kuinka kaiken vihan keskellä voisi toimia oikein.

Nyt Leeltä tulee BlacKkKlansman, jossa rasismi hiertää pitkään ja hartaasti. Elokuvien välillä on melkein 30 vuotta, mutta viha säilyy. Onko tässä välissä muuttunut mikään?

Jotain on. Ainakin päähenkilö tietää, että toimii oikein. John David Washington esittää Ron Stalworthia, joka 1970-luvulla on ensimmäinen musta poliisi Colorado Springsin asemalla. Ron kantaa afrotukkaa ja tienraivaajan taakkaa kunniakkaasti ja etenee pian arkistosta peitetehtäviin.

Hetken näyttää, että elokuvasta tulee mustan Juudaksen tarina. Ron osallistu mustien aktivistien kokoukseen ja tutustuu Patriceen (Laura Harrier). Ehkä vähän ihastuukin.

Ron saa kuitenkin kontaktin coloradolaiseen KKK-osastoon, ja alkaa hankkiutua jäseneksi. Musta mies voi kuitenkin leikkiä valkoista rasistia vain puhelimessa. Kasvoikseen tapaamisiin Ron saa kollegansa, juutalaissukuisen Flip Zimmermannin (Adam Driver). Silloin myös Pääkkösen esittämä Felix tulee vastaan.

BlacKkKlansman jännittyy kahden pitkän puheen varaan. Alussa Alec Baldwin rykii ja huutaa vihaansa rasistipomona. Myöhemmin laulajalegenda Harry Belafonte kuiskaa raspikurkullaan karmaisevan muistelman mustan miehen lynkkauksesta.

Jollakin muulla saarnan sävy saattaisi lässäyttää koko elokuvan, mutta Lee pudottelee väliin tilannekomiikkaa, oivalluksen hetkiä ja jopa vapauttavan tanssikohtauksen. John David Washington ei ole läheskään yhtä intensiivinen näyttelijä kuin isänsä, ohjaajan vanha tähti Denzel Washington. Tähän elokuvaan se sopii.

Kerronnassakin on Leelle tuttua löysyyttä, osittain varmaan ihan tarkoituksella. Vaikka kyseessä poliisijännäri onkin, annostellaan toimintaa ja väkivaltaa tipoittain.

Selitys saadaan loppuminuuteilla. Silloin hana aukeaa, ja BlacKkKlansman osuu pitkän vihjailun jälkeen voimalla tähän päivään, Donald Trumpin ajan Amerikkaan.

Spike Lee iskee jälleen.