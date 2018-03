"Asun liikkuvassa murhakylässä" – Aamulehti tapasi ylikomisario Barnabyn näyttelijän suositusta rikossarjasta

Raili Roth Aamulehti

Ei ole helppoa olla englantilaisen maalaiskylän ylikomisario. Ei ainakaan Midsomerin maalaiskylässä. Sen idyllisen ulkokuoren alla piilee toinen toistaan hurjempia murha-aikeita ja salaisuuksia.

Brittinäyttelijä Neil Dudgeon on säilynyt ihmeen hilpeänä englantilaisena herrasmiehenä, vaikka hän on ratkonut Midsomerin murhia John Barnabyna jo seitsemän vuotta.

Aamulehti tapasi brittinäyttelijän, kun hän kertoi rikossarjan uudesta kaudesta Helsingissä.

20. kauden jaksot alkavat Suomessa huhtikuussa yhtä aikaa englantilaisen tuotantokauden kanssa.

Uusissa jaksoissa Dudgeonin rinnalla nähdään edelliseltä kaudelta tutut vaimo-Sarah Fiona Dolman ja Jamie Winterinä Nick Hendrix.

Barnabyjen perhe-elämää kuvataan vuodessa vain muutamana päivänä, aina samassa talossa. Dudgeon kertoo, että hän pyytää aina käsikirjoittajilta lisää perhe-elämän kohtauksia.

Mark Bourdillon / Yle Kuvapalvelu

–Fiona on fantastinen tv-vaimo! Hän on aina hyvin valmistautunut ja nautin todella kuvauksista Fionan ja Betty-tytön näyttelijän kanssa. On hienoa saada John Barnabylle lisää persoonaa ja sydäntä synkkien rikosten vastapainoksi.

"John on minua fiksumpi"

Midsomerin murhien pitkäaikaisena päähenkilönä Dudgeon pystyy vaikuttamaan juonenkäänteisiin jonkin verran. Sarjan päänäyttelijät tietävät Barnabyjen tarinasta enemmän kuin muu tuotantoryhmä, jonka työntekijät vaihtuvat jatkuvasti.

Ylikomisario Barnaby on Dudgeonin mielestä luonteeltaan harkitseva.

–John on minua fiksumpi ja eksentrisempi. Ensimmäinen käsikirjoittajani halusi kehittää Barnabyn hahmoa hieman erikoisempaan suuntaan poliisina, joka on lukenut yliopistossa rikospsykologiaa. Barnaby on hyvin kiinnostunut ihmisistä ja heidän motiiveistaan.

Dudgeon osaa samaistua Barnabyn tähän puoleen hyvin, sillä hän tapaa näyttelijänä mielellään erilaisia ihmisiä ja tutkii samalla heidän käyttäytymistään.

Barnabyn saappaisiin oli helppo astua myös siksi, että Dudgeon oli jo valmiiksi Midsomerin murhien fani.

–Tiesin, millainen omalaatuinen sekoitus eriskummallisia murhia ja maalaiskylän elämää on kyseessä.

Hurjat käänteet osa viehätystä

Osa Midsomerin murhien viehätyksestä tulee Dudgeonin mielestä juuri erikoisista juonenkäänteistä. Hänen oma suosikkinsa viimeisellä 19. tuotantokaudella oli Incident of Cooper Hill -jakso, jossa kylän asukkaat näkivät ufoja.

Samalla tapahtui tietysti kaameita murhia. Kuolleet ihmiset löytyivät mustiin pusseihin pakattuina oudon mönjän peitossa.

Mark Bourdillon / Yle Kuvapalvelu

–Kun ensimmäisen kerran luin käsikirjoituksesta, että löydämme Winterin kanssa maahan pudonneen ufon, ajattelin, että tämä on jo liikaa. Emmehän me voi väittää, että ufoja on olemassa! Lopulta käsikirjoittajat pelastavat huimat tarinat aina briljantisti.

Juuri näistä eriskummallisista juonenkäänteistä syntyy Dudgeonin mielestä Midsomerin murhien resepti. Mikään muu sarja ei kehittäisi yhtä hurjaa tapahtumien kudelmaa.

Kuvauksia monessa kylässä

Midsomerin murhat -sarjan kuvaukset vievät vuodessa seitsemästä kahdeksaan kuukautta. Yhtä jaksoa kuvataan noin viisi viikkoa.

–Joskus tuntuu, että asun Midsomerin murhakylässä, joka on jatkuvasti liikkeellä. Kuski hakee minut aamuisin autolla Länsi-Lontoon kodistani ja ajamme noin 45 minuuttia pellolle tai maatilalle, jolla noin 60–80 ihmisen tuotantoryhmä on jo valmiina.

Rikossarjaa kuvataan Lontoon lähellä Oxfordshiren ja Buckingshamshiren kylissä. Dudgeonia jaksaa aina hämmästyttää, miten paljon kauniita vanhoja kyliä Lontoon läheltä löytyy.

Välillä tuotantoryhmä palaa vanhoille kuvauspaikoille, mutta todella usein kulmat ovat Dudgeonille aivan uusia.

Aina kylien asukkaat eivät ole niin mielissään, kun tuotantoryhmän rekkakulkue ajaa paikalle. Televisiosarjan kuvauksissa on mukana lavastajia, maskeeraajia ja tekniikkaa. Mukana kulkee myös oma catering-palvelu.

Yle Kuvapalvelu

Tuotanto alkaa olla kuvausryhmälle kuin iso perhe. Kaikki tietävät toistensa perhekuviot ja ihmissuhdedraamat, sillä työpäivät vietetään tiiviisti tiiminä.

Sykes töissä makkarapalkalla

Katsojat ovat murehtineet jo etukäteen jackrusselinterrieri Sykesin eläkeiän koittamista. Dudgeon kertoo, että Sykes on todella vaihtumassa ”nuorempaan otukseen”.

–Meidän täytyy perustella Sykesin lähtö ja kunnioittaa suosittua hahmoa tarinassa.

Sykes on suostunut näyttelemään mukana tarinoissa makkarapalkalla. Dudgeon kertoo, että välillä hänellä on ollut ylikomisarion pukunsa housuntaskuissa makkaroita palkkioiksi Sykesin onnistumisista.

Välillä kohtaukset ovat menneet pieleen, kun terrieri on rynnännyt heti aluksi kaivamaan Dudgeonin housuntaskuja. Joskus Sykes on juossut yhtäkkiä ulos kohtauksesta.

–On hauskaa tehdä töitä koiran ja lasten kanssa. Ikinä ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan.

Vuoden työt kuvauskuukausina

Dudgeon tekee televisiosarjan lisäksi lyhyitä projektitöitä, lähinnä radiolle. Kuvauskuukausina työpäivät ovat pitkiä ja intensiivisiä.

–Tuntuu, että teen kahdeksassa kuukaudessa aina vuoden työt. Aivot käyvät kierroksilla, kun opettelemme pitkiä dialogeja ja juonikuvioita. Sen jälkeen on saatava levätä.

Osan vuodesta Dudgeon matkustaa Midsomerin murhien mainoskiertueella. Suomessa hän viipyi helmikuussa vain pari päivää.

Alun perin Dudgeonin perheen piti tulla mukaan Helsinkiin.

–Molemmat lapset halusivat tulla mukaan, kun kerroin, että olen lähdössä helmikuussa Helsinkiin. Eivät he yleensä innostu tuolla tavalla. Ehkä se liittyy lumeen, jota meillä ei yleensä juuri ole.

12-vuotias tytär sairastui kovaan flunssaan ennen matkaa, joten perhe jäi kotiin. Myös Dudgeon kiirehtii lentokentälle heti, kun teehetki fanien kanssa Kämp-hotellissa on ohi.

–Ehdin eilen käydä katselemassa kaupunkia ja katsoa HAM-taidemuseon näyttelyn. Toivon, että minulla on huomenna hetki aikaa vierailla Kiasmassa.

Midsomerin murhat, uudet jaksot la 10.3. klo 19.40