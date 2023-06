Nuoret näyttelijänalut maksavat raskasta hintaa 1980-luvun ilmapiiristä – lue Forever Young -elokuvan arvio tästä

Elokuva-arvio: Valeria Bruni Tedeschin rohkean omaelämäkerrallisessa elokuvassa todellisuus sekoittuu fiktioon monella tavalla.

Forever Young (Les Amandiers), ohjaus Valeria Bruni Tedeschi. 126 min. K12. ★★★★

Onkohan kellekään tullut Suomessa edes mieleen tehdä elokuvaa Jouko Turkasta ja vuosista, jolloin hän veti Teatterikorkeakoulun näyttelijälinjaa ja muutenkin dominoi suomalaista teatterikenttää?

Ranskalainen ohjaaja ja näyttelijä Valeria Bruni Tedeschi repii haavoja, myös omiaan, auki elokuvassa, joka kuvaa samoja vuosia 1980-luvulla ja silloisen teatterin psykofyysisiä metodeja.

Forever Young on ranskalaiselta nimeltään Les Amandiers, joka viittaa suoraan sennimiseen teatterikouluun Nanterressa Pariisin esikaupunkialueella. Koulua veti ranskalaisen teatterin merkkihahmo Patrice Chéreau. Elokuvassa häntä näyttelee Louis Garrel.

Chéreau kuoli kymmenen vuotta sitten. Hänen lähin työkumppaninsa Pierre Romans kuoli puolestaan jo vuonna 1990, ja myös hän esiintyy nimellään elokuvassa, Mischa Lescotin näyttelemänä.

Bruni Tedeschi nostaa keskiöön joukon fiktiivisesti nimettyjä nuoria, jotka pyrkivät ensin kouluun, ja sinne päästyään he ovat jo valmiiksi vereslihalla. Yksi heistä on Stella, rikkaan eliittiperheen lahjakas tytär.

Stella muistuttaa Bruni Tedeschia. Hän rakastuu hulttioon, Étienneen, jonka esikuva on nuorena kuollut Thierry Ravel.

Todellisuus sekoittuu fiktioon monin eri tavoin. Elokuvan koulussa hiippailee sivurooleissa pari näyttelijää, jotka itse opiskelivat Amandiersissa 1980-luvulla. Nuoret valmistautuvat Anton Tšehovin esikoisnäytelmän Platonovin esitykseen, jonka Chéreau ohjasi vuonna 1987.

Bruni Tedeschin ohjaus on kokonaisvaltainen projekti. Nuorten näyttelijöiden valinta on ollut teatterikouluun verrattava urakka, ja elokuva on ikään kuin kurssin lopputyö monine tasoineen. Ohjaaja on saanut nuorista valtavan paljon irti, oletettavasti kuitenkin inhimillisin keinoin.

Näyttelijät näyttelevät toden ja näytellyn rajapintaa, mutta samalla he luovat elokuvaa, josta muodostuu 1980-luvun emotionaalinen ajankuva. Repivä, vaativa ja levoton vuosikymmen heijastuu myös visuaalisuuteen ja ääniin.

Nuoret hortoilevat ilman kiinnekohtia, ja teatterin palvotut auktoriteetit paljastuvat epäluotettaviksi. He uskovat, että teatteri ja roolit tarjoavat heille suojamuurin todellisuuteen, mutta se pettää jo pääsykokeissa.

Bruni Tedeschillä on keski-ikäisen kokeneen tekijän katse omaan menneisyyteensä. Hän näkee, miten nuoria he olivat. Melkein lapsia, joita kukaan ei suojellut.

Ja mitä kaikkea muuta kamalaa silloin tapahtuikaan. Nuoret naivat keskenään minkä kerkesivät, kunnes tietoisuuteen iski uusi tarttuva tauti. Yhtäkkiä he leikkivät kuolemalla. Kaikki eivät selvinneet.

Elokuvan loppupuolella räjähtää ydinvoimala Neuvostoliitossa.

Aikakauden teatterin – kuten Jouko Turkankin – paradoksi oli siinä, että rääkkäyksen tuloksena syntyi vaikuttavaa taidetta ja nousi esiin lahjakkuuksia. Amandierin lava herää eloon Platonovin esityksessä, ja näyttelijät löytävät omat paikkansa.

Harjoitukset ja ensi-ilta ovat elokuvan tragikoomisia huippuhetkiä. Bruni Tedeschi on taitava kuljettamaan risteileviä tunnetiloja ja hallitsemaan kaaosta.

Stellaa näyttelee suomalaistaustainen Nadia Tereszkiewicz. Hänet palkittiin roolistaan Césarilla viime vuoden näyttelijälupauksena, kuten muuten palkittiin myös Valeria Bruni Tedeschi uransa alussa 1994.

Käsikirjoitus Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky, Agnes De Sacy. Pääosissa Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Clara Bretheau, Pierre Romans.