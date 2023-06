Yhdysvaltalaiskirjailija Cormac McCarthy on kuollut

Kirjailija tunnettiin muun muassa elokuviksi sovitetuista romaaneista Tie ja Menetetty maa.

Yhdysvaltain arvostetuimpiin nykykirjailijoihin kuulunut Cormac McCarthy kuoli 89 vuoden ikäisenä luonnollisiin syihin Santa Fen kodissaan New Mexicossa, kertoivat tämän kustantaja ja poika tiistaina.

McCarthy tunnettiin parhaiten teoksistaan Tie (The Road) ja Menetetty maa (No Country For Old Men), joiden pohjalta tehtiin samannimiset elokuvat. McCarthy tunnettiin omintakeisesta ja koruttomasta proosastaan, joka käsitteli väkivaltaisia ja armottomia teemoja.

”Jos se ei liity elämään ja kuolemaan, se ei ole kiinnostavaa”, kirjailija totesi Rolling Stone -lehden haastattelussa vuonna 2007.

Lähes kuusi vuosikymmentä kestäneellä urallaan McCarthy voitti vinon pinon kirjallisuuspalkintoja, kuten Pulitzerin, mutta Nobelin kirjallisuuspalkinto jäi häneltä saamatta. Nobelia ei myönnetä postuumisti.

Stephen King: ”Ehkä aikani suurin”

McCarthy esiintyi vuodesta toiseen ennakkosuosikkien listoilla Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajiksi, ja esimerkiksi kirjallisuuskriitikko Harold Bloom laski hänet sukupolvensa neljän suurimman yhdysvaltalaiskirjailijan joukkoon, kertoo New York Times. Samaan kerhoon kuuluivat Bloomin mukaan Philip Roth, Don DeLillo ja Thomas Pynchon.

Bloom nosti McCarthyn teoksista esille erityisesti romaanin Veren ääriin (Blood Meridian). Vuonna 1985 julkaistu väkivaltainen romaani sai aikoinaan kädenlämpöisen vastaanoton, mutta se on seuranneina vuosikymmeninä nostettu vuosisadan parhaiden romaanien listoille.

McCarthya on kirjailijana usein verrattu nobelisti William Faulkneriin (1897–1962). Uutinen McCarthyn poismenosta kirvoitti useita suruviestejä kirjallisuuden kentältä.

”Ehkä suurin aikani amerikkalaisista kirjailijoista. Hän eli täyden elämän ja tuotti hienon tuotannon, mutta suren silti hänen poismenoaan”, totesi kirjailija Stephen King Twitterissä.

Vuonna 1933 syntynyt McCarthy oli erakkoluonteen maineessa ja esiintyi mediassa vain harvoin. Hän oli naimisissa kolmasti ja sai kaksi poikaa.