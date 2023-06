Miksi Puolustusvoimien suurta show’ta ei nähdä Tampereella?

Tamkin musiikkiteatteriopiskelijat laulavat ja näyttelevät Puolustusvoimien suurtuotannossa, mutta Pirkanmaalla esityksiä ei nähdä.

Puolustusvoimien tuottama musiikkiesitys Marssi seitsemään ihmeeseen valtaa joukon jäähalleja loppukesästä. Seitsemällä paikkakunnalla nähtävässä suurtuotannossa on mukana Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkiteatterin opiskelijoita. He toimivat näyttelijöinä ja laulusolisteina.

Esityspaikkakuntia ovat Rauma, Vaasa, Oulu, Kuopio, Joensuu, Mikkeli ja Helsinki. Miksi spektaakkelia ei nähdä Tampereella tai ylipäätään missään Pirkanmaalla, tuottaja Maria Piirainen Tamkista?

”Se on iso harmi. Kyseessä on Puolustusvoimien oma tuotanto, ja he ovat harkinneet esityspaikkakunnat näin. Mukava näkökulma heillä on se, että jokaisena esityspäivänä on yksi ilmainen päivänäytös koululaisille.”

Piiraisen mukaan musiikkiteatterilaiset olivat luonteva valinta rooleihin, sillä Tamk Musiikki tekee yhteistyötä myös Puolustusvoimien soittokuntien kanssa. Sotilasmusiikkialan intendentti Ruusa Hilakari kertoo tiedotteessa, että Puolustusvoimilta esityksessä nähdään noin 300 henkeä. ”Soittajia on kaikista kuudesta soittokunnasta sekä lisäksi taitokivääriryhmä. Osassa esityksiä mukana on myös Rauman poikasoittokunta ja osassa Kotkan ja Haminan nuoriso-orkesteri. Alkunumeroon on kutsuttu mukaan paikallisia lapsi- ja nuoriso-orkestereja. Areenaksi tarvitaan jäähalli, jotta kaikki mahtuvat näyttämölle.”

Esityksen ohjaavat Samuel Harjanne ja Petrus Kähkönen. He ovat toimineet myös käsikirjoittajina yhdessä Jack Johanssonin kanssa. Esitys yhdistää sotilasmusiikin, kuviomarssin ja musiikkiteatterin ennen kokemattomalla tavalla. Tarina liikkuu videopelimaailmassa, missä päähenkilöt seikkailevat antiikin Välimerellä selvittämässä Zeuksen patsaan katoamista. Marssi seitsemään ihmeeseen -kiertue alkaa 22. elokuuta Raumalta ja päättyy 7. syyskuuta Helsinkiin.