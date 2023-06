Pirkanmaa puhkeaa soimaan kesäkuun puolivälissä – poimi tästä viikon menovinkit

Pirkanmaa puhkeaa soimaan kesäkuun puolivälissä. Kuultavaa löytyy niin kuorolaulun, klassisen, metallimusiikin kuin iskelmänkin ystäville. Kangasalla musiikkia kuullaan myös suloisen suven luontokohteissa.

1. Lesbokuoro avaa Tampereen Sävelen

Tampereen Sävelen avajaisia vietetään Laikun lavalla keskiviikkona 14. kesäkuuta kello 19. Tapahtumassa esiintyy helsinkiläinen lesbokuoro Kaupungin Naiset. Juontajana toimii laulaja-näyttelijä Jouko Enkelnotko. Yhteislauluja säestää harmonikkataiteilija Henna Leppänen. Yhtyelaulukilpailu järjestetään Tampere-talossa keskiviikkona kello 13 alkaen. Kilpailu huipentuu päätöskonserttiin ja palkintojenjakoon torstaina.

Tampereen Sävel 14.–18. kesäkuuta.

2. Kamarimusiikki hivelee Kangasalla

Kolmatta kertaa järjestettävän Kangasala Classic -kamarimusiikkifestivaalin perustaja ja taiteellinen johtaja, alttoviulisti Elina Heikkinen on kutsunut konsertoimaan klassisen musiikin huippuammattilaisia ja maamme kansainvälisiä tähtiä. Konsertteja järjestetään Kangasala-talossa, Kirkkoharjun näkötornilla sekä Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden kirkoissa. Ohjelmassa on myös ilmaiskonsertteja luontokohteissa. Lastenkonsertissa kuullaan musiikkisatu Pekka ja susi.

Kangasala Classic 15.–18. kesäkuuta.

3. Metallifestivaali jytisee Ratinassa

Tuhdimmat Tahdit tuo lavalle jykevän kattauksen metalliyhtyeitä Suomesta ja Ruotsista. Esiintyjinä nähdään muiden muassa Beast In Black, Dead By April, Battle Beast, Mokoma, Turmion Kätilöt, Dynazty sekä Lordi. Kahden esiintymislavan lisäksi festivaalialueelle nousee laaja valikoima ruoka- ja juomamyyntipisteitä. Luvassa on esimerkiksi paahteelta suojaava, varjoisa cocktailbaari. Toki paikalla on myös suuri anniskeluteltta.

Tuhdimmat Tahdit Ratinanniemessä 16.–17. kesäkuuta.

4. Iskelmien parhaat lavalla Ikaalisissa

Kaksipäiväiset iskelmäfestivaalit järjestetään kesän kukkeimpaan aikaan Kyrösjärven rannalla. Lavalla nähdään kattaus kotimaisen iskelmän ja popin ykkösartisteja laidasta laitaan. Esiintyjäkaartiin kuuluvat muiden muassa Suvi Teräsniska, JP Leppäluoto, Jonne Aaron, Ressu Redford, Reino Nordin, Neon 2 sekä kansaa kiihtyvää vauhtia villitsevät legendat Matti ja Teppo.

Iskelmäfestivaali 16.-17. kesäkuuta,Ikaalinen Spa & Resort.

5. Taidekaupungissa satoja kuorolaisia

Mänttä-Vilppulan laulujuhlassa kuullaan perjantaina Viron Haaslavasta vierailevan Haaslava meeskoorin konsertti. Paikka on Serlachius-museo Göstan Kivijärvi-sali. Lauantain huipennus on noin 350 laulajan suurkonsertti Mäntän Myllyrannan suuliin rakennetussa tilassa. Sunnuntaina kuoroilla on pop-up-esiintymisiä pitkin taidekaupunkia. Laulujuhlan järjestävät Mänttä-Vilppulan kaupunki, Operaatio Pirkanmaa, Serlachius-museot ja Sulasol Pirkanmaan piiri.

Taidekaupungin laulujuhla 16.–18. päivä kesäkuuta.