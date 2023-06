Suomalainen kuoronjohtaja sai poikkeuksellisen tilaisuuden ja lähti työn perässä toiselle puolelle maailmaa – nyt hän kertoo, millaista on ollut

Tampereen Sävelen taiteellinen johtaja Kari Turunen tuo Vancouverin kamarikuoron Suomeen.

Kuoronjohtaja Kari Turunen on kotiutunut Kanadan Vancouveriin. Luonto on kaunis, kulttuurielämä vilkasta.

Aamulehti

Kuoronjohtaja Kari Turunen hyppäsi syksyllä 2019 rohkeasti kohti uutta ja muutti työn perässä Kanadan länsirannikolle Vancouveriin. Siellä odotti maineikas Vancouver Chamber Choir, ammattilaulajista koostuva kamarikuoro, joka oli nimittänyt Turusen uudeksi taiteelliseksi johtajakseen avoimen haun ja koekonsertin jälkeen.

Emmitkö muuttaa kaukaiseen Kanadaan? ”Paljonkin, sillä perhe ja suku ovat Suomessa. Sitten todettiin yhdessä puolison kanssa, että tällainen tilaisuus tulee vastaan kerran elämässä. Emme ole katuneet. Vancouver on luontonsa puolesta maailman kauneimpia kaupunkeja. Jos täällä ei sataisi niin paljon, Vancouver olisi ihannepaikka”, Turunen nauraa.

Vancouver on Turusen kokemuksien perusteella myös kelpo kulttuurikaupunki. ”Kuoroelämä on aktiivista. Täällä on myös hyviä yliopistoja musiikin opiskelun kannalta.”

Kuka? Kari Turunen Vuonna 1962 syntynyt suomalainen kuoronjohtaja ja laulaja. Opiskellut kuoronjohtoa Sibelius-Akatemiassa. Musiikin tohtori vuodelta 2014. Toiminut kanadalaisen kamarikuoro Vancouver Chamber Choirin taiteellisena johtajana syyskuusta 2019. Johtanut aiemmin muun muassa Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajia 1990–2002, Akademiska Damkören Lyrania 1998–2009, Kamarikuoro Näsiä 2002–11, Kampin Laulua 2011–2019 ja Spira Ensembleä 2012–2019. Kuului vuodet 1993–2019 lauluyhtye Lumen Valoon. Tampereen Sävel -festivaalin taiteellinen johtaja vuonna 2023.

Vancouver tunnetaan myös talviurheilukaupunkina. Kaupungin ylpeyksiä on jääkiekkojoukkue Vancouver Canucks. Tampereella aikoinaan kymmenisen vuotta Näsin kamarikuoroa johtanut Turunen osaa tehdä vertailua. ”Ei tämä ihan niin intohimoinen kiekkokaupunki ole kuin Tampere, mutta kyllä Canucks on täällä iso asia.”

Turusen sopimus Vancouverin kamarikuoron kanssa on voimassa toistaiseksi. ”Edeltäjäni oli hommassa 47 vuotta. Minun roolinani on nyt luoda kuoron nahka uudelleen ja aukaista ovea tulevaisuuteen.”

Turunen tulee kuoronsa kanssa kesäkuussa kiertueelle Viroon ja Suomeen. Kuoro esiintyy Tallinnassa, Kuopiossa, Helsingissä ja päätteeksi Tampereen Sävel -festivaalilla kotikuorona. Kuoro osallistuu Tampereen kuorotapahtumassa koulutukseen ja pitää oman konsertin tuomiokirkossa. Kaiken lisäksi Turunen on keskiviikkona alkavan Tampereen Sävelen vuoden 2023 taiteellinen johtaja.

Solistiset laulajat

Millainen on ollut loikka ammattilaiskuoron johtoon Kanadaan? ”Amatöörikuorojen kanssa prosessi on enemmän yhdessä oppimista. Nyt ei hirveästi mene aikaa kuoron kanssa nuottien opettelemiseen. Heti ensimmäisissä harjoituksissa päästään lähtemään paljon valmiimmasta tilanteesta. Se taas tarkoittaa sitä, että myös johtajan valmistautumisen pitää olla toista luokkaa”, Kari Turunen sanoo.

Vancouverin kuoro tekee kymmenkunta konserttiohjelmaa vuodessa. ”Käytän ison osan ajastani nuottien kanssa pyörimiseen. Materiaalin etsiminen on merkittävä osa työtäni.”

Ammattikuoron työn rytmi muistuttaa ammattiorkestereiden toimintaa. ”Aikataulu on pikkuisen löysempi kuin sinfoniaorkestereilla, ja harjoitustunteja on hieman enemmän. Idea on kuitenkin sama: tehdään suhteellisen lyhyessä ajassa valmis konsertti.”

Vancouverin kamarikuoro johtajansa Kari Turusen kanssa. Kuten kuvasta huomaa, Kanadan länsirannikolla sataa usein.

Mikä kuorossasi on parasta? ”Se, että kaikki ovat koulutettuja laulajia. Yksilöllinen laulutaito on semmoista luokkaa, että kun tarvitaan solisteja, ei ole vaikeuksia. Kuoro osaa laulaa hiljaa ja suloisesti, mutta tarvittaessa lähtee ääntä. Äänellinen paletti on rikas.”

Normaaliaikoina Vancouverin kamarikuoro tekee vuorovuosina kiertueen Kanadassa ja jossakin muualla. ”Koronan takia tämän vuoden turneemme Suomeen ja Viroon on vasta ensimmäinen yhteinen kiertueemme.”

Kanadan sointeja

Vancouverin kuoron Suomen konserttien ohjelmiston pääpaino on kanadalaisessa ja suomalaisessa musiikissa. ”Hain ohjelmaan yhdistäviä tekijöitä Kanadan ja Suomen väliltä. Sellainen on esimerkiksi Matthew Whittallilta tilaamamme Snowdrops. Whittall on kanadalainen säveltäjä, joka on asunut pitkään Suomessa”, Kari Turunen kertoo.

Kanadan kuoromusiikissa Turusta ilahduttaa tyylien moninaisuus ja monien kulttuurien läsnäolo. Se sopii erityisen hyvin Vancouverin kuorolle, sillä Vancouver on yksi Kanadan monikulttuurisimmista kaupungeista.

”Monikulttuurisuus on koko Kanadan olemus. Se tuo mukanaan paljon energiaa esimerkiksi talouteen, mutta myös jännitteitä. Perinteinen jännite on ollut englanninkielisen ja ranskankielisen Kanadan välillä. Sittemmin on tullut pinnalle tulijoiden ja alkuperäiskansojen suhde, mikä kuuluu myös kuoromme ohjelmassa tällä kiertueella. Säveltäjä Andrew Balfour sai tietää olevansa alkuperäiskansan jälkeläinen vasta viisikymppisenä. Hän sen jälkeen sukeltanut tosi vimmalla siihen kulttuuriin. Tampereella kuultava Balfourin Vision Chant on musiikillinen visio samanistisesta vihkiseremoniasta.”

Kuoron ohjelmassa on teoksia myös eurooppalaisilta ja aasialaisilta siirtolaisilta. ”Jocelyn Morlockin One black spike kertoo rautatien rakentamisesta Kanadan länsiosiin, missä keskeisessä asemassa olivat kiinalaiset työntekijät”, Turunen sanoo.

Tampereen Sävelen taiteellisena johtajana Kari Turunen on osallistunut myös festivaalin muun ohjelman laatimiseen. ”Ohjelmisto on tänä vuonna vähän klassisempi kuin muutamilla edellisillä kerroilla. Halusin tuoda esille myös kansanmusiikkijuttuja, joista esimerkkinä on Ilona Korhosen Ensemble. Meillä on myös vanhaa musiikkia. Mestarikurssikin saatiin aikaiseksi muutamien vuosien tauon jälkeen”, Turunen kertoo.

Tampereen Sävel 14.-18. kesäkuuta. Vancouverin kamarikuoro esiintyy Tuomiokirkossa lauantaina 17. kesäkuuta kello 20.