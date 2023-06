Kesätapahtumat tarjoavat viikonloppuna musiikkia, hyvinvointia ja pyöräilyä – Poimi tästä viikon menovinkit

Ylöjärvellä ja Pirkkalassa kuulee uusia ja vanhoja biisejä. Viikinsaaressa huolenpitoa saavat keho ja mieli. Saunarauha julistetaan Pispalassa, ja sunnuntaina lähdetään polkemaan pitkille ja lyhyille matkoille.

1. Pöheikkö pölähtää jälleen Ylöjärvellä

Rantajätkien järjestämä Pöheikön Pölläys avaa Ylöjärven festarikesän Kulttuuritalo Sauriolla. Kaksipäiväisen tapahtuman käynnistää Pauli Hanhiniemen Retkue, joka soittaa tapahtumateltan lavalla perjantaina. Lauantaina teltan valtaa pitkän uran soittanut Miljoonasade. Jo kertaalleen lopettanut bändi on viime vuosina aktivoitunut uudelleen, ja hittejä riittää tarjoiltavaksi lähes 40-vuotisen bändihistorian ajalta.

Pöheikön Pölläys 9.–10. kesäkuuta Ylöjärvellä.

2. Hyvinvointipäivä Viikinsaaressa

Hyvinvointifestivaali Summervibes tarjoaa joogaa, tanssia, luentoja, elävää musiikkia, monipuolista ruokaa, saunomista ja uimista. Tapahtumassa on mukana yli 30 esiintyjää. Tunnettuja nimiä ovat muun muassa Yona, Tommy Hellsten ja Manuela Bosco. Joogaohjaajaksi kouluttautunut Jore Marjaranta vetää joogatunnin päivällä ja musiikkikeikan illalla. Ensimmäinen laiva lähtee Laukontorin satamasta kello 10. Ohjelma jatkuu sunnuntain puolelle.

Summervibes Tampereen Viikinsaaressa 10. kesäkuuta kello 11 alkaen.

3. Summer Boomissa Benjamin ja Parkkonen

Summer Boom on päihteetön ulkoilmakonsertti, johon on vapaa pääsy. Keskusurheilukentällä järjestettävä tapahtuma tunnetaan yleisesti kaikille avoimena Pirkkalan kesän aloituksena. Kesäillan ensimmäinen esiintyjä on kello 18 lavalle nouseva Eemeli Koivisto. Hänen jälkeensä vuorossa on kello 18.20 Limppu. Illan tähtiä ovat kello 18.45 vuorossa oleva Benjamin ja kello 20 illan päättävä Pete Parkkonen.

Summer Boom 10. kesäkuuta kello 18–21.15. Pirkkalassa.

4. Saunan päivä ja rauhan julistus

Suomalaisen saunan päivää vietetään Rajaportin saunalla. Kansainvälisen Savusaunaklubin edustaja Pentti-Oskari Kangas julistaa saunarauhan kello 15. Päivän aikana lauteilla kuullaan runoja ja musiikkiesityksiä. Esiintymässä ovat Ilmari Lyymä ja Tom Härkönen, Cowgirl Lovebrand, Elsa Virtanen ja Tessa Korhonen, Tellus-kuoro, Kusti Vuorinen Swing Band feat. Outi Jäppinen, Hot Heros, Vilma Kivimäki Band, Don Lupo ja Pekko Käppi. Juontajana toimii Pirkko Uitto.

Rajaportin sauna Pispalassa 10. kesäkuuta kello 14–22.

5. Suomen suurin pyöräilytapahtuma

Pirkan pyöräilyn lähtö ja maali sijaitsevat Hakametsän jäähallin piha-alueella. Päämatkoja ovat 217 kilometrin pituinen Pitkä Pirkka ja 134 kilometrin Klassikko. Molemmat kiertävät Näsijärven ympäri. Vähemmän polkeneille haasteita ja elämyksiä tarjoaa 40 kilometrin pituinen Pirkan Pyhä. Lisäksi mukana on neljän kilometrin pituinen lasten Lilliputti sekä kymmenen kilometrin Soveltava pyöräily toimintarajoitteisille henkilöille.

Pirkan pyöräily 11. kesäkuuta kello 7–20.