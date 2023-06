Tällaista Tampereella ei ole nähty koskaan ennen – Aamulehti pääsi ennakkoon tutustumaan kaupungin ydinkeskustasta purettavaan taloon, josta voi tulla kesän kovin vetonaula

Purkutaidetalo Pinni47:ssa puskutraktori tunkee katosta, seinät murtuvat päälle ja vessat kasvavat hometta, mutta väliaikaisuus on kaunista ja kiehtovaa.

Purkutaidetalon tunnistaa Pinninkadun puoleisen seinän muraalista, jonka ovat toteuttaneet itseoppineet taiteilijat Eetu-Elmeri ja Octo. Sisäänkäynti on Varastokadun puolella.

Keskiviikkona 7. kesäkuuta Tampereella avautuva Pinni47 sisältää kolmessa kerroksessa nykytaidetta eli yhteensä 1 200 neliötä. Kiinnostuneilla on aikaa heinäkuun loppuun asti katsastaa, millaista on Tampereen seudun kiinnostavin ja kokeellisin nykytaide. Syksyllä vanha tehdasrakennus puretaan.

Mikä? Purkutaidetalo Pinni47 Pirkanmaan luovat tuottajat ry:n, Toasin ja Operaatio Pirkanmaan kulttuuritila osoitteessa Pinninkatu 47, Tampere. Avoinna 7. kesäkuuta–30. heinäkuuta keskiviikosta sunnuntaihin kello 12.–19. Rakennuksen 2. kerros pääsymaksutonta taidetilaa, 3. ja 4. kerroksessa kuvataiteilija Teemu Mäenpään kuratoima, pääsymaksullinen, 24 taiteilijan taidenäyttely. (Pääsyliput 8 euroa, 7–17-vuotiaat 5 euroa ja kesäpassi 25 euroa).

Maailmalla Pinnin tapaisia purkutaidetaloja on harrastettu jo vuosikymmeniä, eikä idea Suomessakaan ole uusi. Alun perin taidetalot syntyivät undergroundissa, ja kukoistivat vaihtoehtotaiteilijoiden omissa käsissä. Tampereella esimerkki tällaisesta on jo purettu vanha tulitikkutehdas Pispalassa, josta muodostui myös vieraita houkutellut vapaa taidetila. Pinni47:ssa Samuli Kivinummen teos Wall of Fame kumartaa tälle paikalliselle graffitiyhteisölle.

Samuli Kivinummen tulitikkutehtaalla kerätyistä spraymaalipurkeista koostuva teos Wall of Fame on kunnianosoitus puretun tulitikkutehtaan graffititaiteilijoille.

Hakijasuma

Pinni47:ssa rakennuksen on taiteilijoille antanut käyttöön Tampereen opiskelija-asuntosäätiö. Toimintaa koordinoivat Pirkanmaan luovat tuottajat ry ja Tampereen kaupungin Operaatio Pirkanmaa.

Kun Pirkanmaan kulttuuripankin kautta haettiin tiloihin taiteilijoita, hakemuksia tuli 140. Kaikki valitut taiteilijat ovat Pirkanmaalta. Joukossa on itseoppineita katutaiteilijoita, nimeä saaneita akateemisia kuvataiteilijoita, käsityöläisiä ja muilla aloilla toimivia taiteilijoita.

Taidetalon kuraattorina toimivalle Teemu Mäenpäälle ei tullut yllätyksenä, että halukkaita oli paljon. Pirkanmaalla on hänen mukaansa runsaasti tekijöitä ja kuvataiteen huippuosaamista.

Myös itseoppineita

Alusta saakka Mäenpää toivoi myös, että mukaan otetaan muitakin kuin asemansa jo vakiinnuttaneita ammattitaiteilijoita. Yksi esimerkki heistä on akaalainen Juha Saraste, joka työskentelee kesäisin puutarhurina, mutta luo talvikuukausina upeita steampunk-henkisiä veistoksia. Materiaalien kerääminen on Sarasteelle yksi taiteilun hauskimmista vaiheista.

”24 taiteilijasta tai taiteilijaryhmästä kaikki eivät toimi ammattitaiteilijoina, mutta kaikilla on tekemiseen vahva pohja. Myös kävijöiksi toivomme laajempaa porukkaa kuin perusmuseonkävijät. Toiveena olisi, että Pinni47 madaltaisi ihmisten kynnystä kuvataiteisiin”, Mäenpää sanoo.

Teemu Mäenpää halusi purkutaidetalosta matalan kynnyksen taidetilan. Kuraattorina häntä innosti korkean ja matalan, ammattilaisen, harrastelun ja käsityöläisyyden rajojen häivyttäminen.

Ei tauluja

Tarjotuista teoksista hän karsi heti alkuun kaikki ripustettavat taulut, sillä tarkoituksena oli, että teokset rakentuisivat olemassa oleviin tiloihin. Pinni47:ssa nähdäänkin paljon kokonaisuuksia, joissa teokset rakentuvat perinteisesti hukkaneliöinä miellettyihin tiloihin, kuten wc-tiloihin, komeroihin ja käytäviin. Maalaustekniikoita on hyödynnetty seinäpinnoissa, seinät murtuvat ja niissä on aukkoja.

”Myös ääniteoksia ja videokuvaa tarjottiin paljon, mutta yhtenäisiin tiloihin ei voinut ottaa liikaa säkättäviä elementtejä, sillä visuaaliselta taiteelta.”

Mäenpää sanoo, ettei tekijöille annettu mitään yhtenäistä teemaa, mutta yllättävän monissa teoksissa pohditaan väliaikaisuutta, purkamista ja katoavaisuutta. Se ei ole Mäenpään mielestä ollenkaan huono asia. Miksi taiteen pitäisi kestää ikuisesti?

Taiteilijoille maksetaan

Pinni 47:n tavoitteena on paikallisten taiteilijoiden tukeminen. Alan sääntöihin kuuluu, että gallerianäyttelyistä taiteilija maksaa itse tilavuokran. Päälle tulevat vielä teoksiin kuuluvat materiaalikustannukset ja oma tuntipalkka eläketurvineen.

Siksi Pinni47:ssa haluttiin yläkertojen kuratoiduista osuuksista pääsymaksullisia. Ideana on, että mitä enemmän maksavia kävijöitä kesän aikana käy, sitä paremman korvauksen taiteilijat näyttelystä eli työstään saavat.

Ajatuksena on sekin, ettei Pinni47 jäisi Tampereella ainoaksi lajissaan.

”Kaupungin kehittyessä kiinteistöjä puretaan jatkossakin, ja Pinni47:lla halutaan myös tutkia sitä, miten taiteella voidaan elävöittää keskustaa ja voisiko sama malli toimia jatkossakin”, Pirkanmaan luovat tuottajat ry:n puheenjohtaja Susanna Ihanus kertoo.

Kuratoidun taidenäyttelyn lisäksi toisen kerroksen pääsymaksuttomassa tilassa tarjotaan kesän aikana taidetta, tapahtumia ja työpajoja. Esillä on Kateryna Harahulian, Helena Kulishovan ja Eleonora Pritsin installaatio Myrskylintu, joka on immersiivinen tutkimusmatka Ukrainan sotaan. Kotelo-tilassa ekodesigniin ja kiertotalouteen erikoistuneet muotoilijat Aarni Tujula ja Anni Vilkko testaavat uusia biopohjaisia materiaaleja. Toisessa kerroksessa avautuu keskiviikkona myös kansainväliseen Backlight-valokuvafestivaaliin kuuluva näyttely Nykyvaloa.

Tamperelaiselle taidemaalarille Emmi Kalliolle purkutaidetalo tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden työstää laajaa pintaa.

Teoksellaan Emmi Kallio halusi luoda katsojalle illuusion maalauksen sisään astumisesta.

Purkutaidetalo Pinni47:n tuottaja Meiju Mertanen uppoutuu pinkkiin unelmatuoliin. Paula Variksen ja Paula-Leena Jokitien suunnittelemassa karnevalistisessa valtaistuimessa on jo ehditty kuvata musiikkivideota.

Ida Sofia Flemingin videoinstallaatiossa käsitellään traumaattisia kokemuksia. Kävijät pääsevät jättämään pöydällä olevaan lasipurnukkaan myös omat traumansa.

Johanna Lonka on installaatioita, piirustuksia, maalauksia ja sarjakuvaa tekevä tamperelainen kuvataiteilija. Hänen teoskokonaisuudessaan nimeltä Yöt toimistolla katsoja kohtaa kaksi toteemieläimiä muistuttavaa rottaa.

Katja Hynnisen kierrätysmateriaalista koottu tilateos kuvaa muodonmuutosta rikkinäisestä ja hylätystä ehjäksi ja tarpeelliseksi. Kangaspuut löytyivät kaatopaikalta, ja halutessa Hynninen opastaa itse kävijöitä niiden käyttöön.

Tiina Lammisen seinätapetti on saanut innoituksensa Tex Willer -sarjakuvista. Sanomalehtien sarjakuvat 1960-luvulla olivat tamperelaisen Lammisen ensikosketus maalattuun kuvaan.

Pinni47-purkutalon wc-tiloissa kukkii sienikasvusto. Teos on pukusuunnittelijoina ja puvustajina työskentelevien Paula Variksen ja Paula-Leena Jokitien käsialaa.

Materiaalivalinta on Paula Varikselta ja Paula-Leena Jokitieltä kannanotto kasvavaan tekstiilijäteongelmaan.

Komero käytävän päässä avautuu diskoksi. Sini Sompin teos on syntisen herkullinen.

Myös Sini Sompin luoman diskokomeron katto on hyödynnetty.

Jarmo Kallisen suunnittelemassa tilassa on levollinen tunnelma, sillä hän halusi jäljestään pienen ja kevyen. Tamperelaistaiteilija ajatteli tutustuvansa taloon sen terminaalivaiheessa.

Ääntä ja valoja hyödyntävä Pallo sekaisin on Juupajoella asuvan Veikko Sikiön sähköllä toimiva taidonnäyte maapallon tilasta. Taiteilijana Sikiö kutsuisi itseään Tohtori Sykeröksi. Hänen ominta alaansa ovat rakennetut moottoripyörät.

Teatteri Telakalla toimiva Kärhi-työryhmä (Nadja Räikkä, Vilhelmiina Sinervo ja Tommi Silvennoinen) on tuonut taloon elävää vihertaidetta.

Yksityiskohta Kärhi-työryhmän ilmaa raikastavasta kasvitaiteellisesta installaatiosta.

Akaalainen Juha Saraste aloitti uransa tekemällä steampunk-tyylisiä huonekaluja ja soitintelineitä. Nykyisin hän tekee veistoksia matelijoista, linnuista ja hyönteisistä. Taustalla J.P Köykän maalauksia.

Juha Sarasteen krokotiili koostuu autiotaloista ja -vajoista löydetystä romumetallista.

EMC Salmisen teos on kokonaisen huoneen täyttävä, leijuva sininen valospiraali. EMC Salminen on tieteen ja taiteen rajapinnasta inspiroituva arkkitehti ja taiteilijana itseoppinut.

VHS-klubi on 1980-luvun mainosestetiikasta ja visailuohjelmista innostunut poikkitaiteellinen performanssiyhteisö.

VHS-klubin installaatiossa hyödynnetään videota ja muovisia tekokasveja.

Ukrainan sota on inspiroinut myös Maarit Luttista ja Samu Peltolaa, joiden teoksessa pääsee kurkistamaan Kalevassa sijaitsevasta Kiovan puistosta nyky-Kiovaan.

Yksityiskohta Elliina Peltoniemen ja Pecka Peckerssonin teoksesta Satu Käenpojasta (Unelmia ja painajaisia).

Tinja Ruusuvuoren installaatio Eitekemisten kokoelma (Undoings) koostuu kymmeniltä ihmisiltä kerätyistä videoista. Teos sai alkunsa taiteilijan burnout-kokemuksesta ja ystävien välisestä, hyödyttömiä aktiviteetteja käsittelevästä videokirjeenvaihdosta.

Tampereen yliopiston kuvajournalismiopiskelijoiden ja Tamkin fine arts -opiskelijoiden Backlight-näyttely New Rays täydentyy vielä rottendamilaisen Willem de Kooning akatemian töillä. Yliopisto-opettaja Elias Lahtinen sääti toisessa kerroksessa sijaitsevan tilan valoja maanantaina.

Portaikot ovat olleet taiteilijoille vapaata tilaa.

Miniatyyrikokoinen yksityiskohta porraskäytävätaiteesta.

Restonomiopiskelijoiden Pipa-company pitää näyttelyiden aikana Pinni47:n pihapiirissä ravintolavaunua, josta saa myös suolaista syötävää. Kevin Hasselqvist (etualalla), Semi Sorre (takana) ja Alex Virtanen pystyttivät maanantaina terassin katosta.

Kuraattori Teemu Mäenpää on Tampereen tunnetuimpia kuvataiteilijoita. Hänen omat taidejuurensa ovat graffititaiteessa.

Oikaisu 6.6.2023 kello 18.48: Diskokomeron on tehnyt taiteilija Sini Somppi ei Teemu Järvinen, kuten tekstissä aiemmin luki.