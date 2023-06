Tamperelainen Tutsa Huuhka on työskennellyt kaikkien Suomen kärkinäyttelijöiden kanssa – nyt hän kertoo erikoisesta työstään ja hetkestä, jona liikuttui

Roolitustyön konkari Tutsa Huuhka, 59, Tampereelta katsoi vuoden alussa lähes sata videoesittelyä, joissa ammattinäyttelijät panivat parastaan päästäkseen mukaan Kalevalaan perustuvaan mahtielokuvaan Kullervo. Huuhka on tätä ennen ollut mukana lähes 250 draamatuotannossa. Tässä jutussa hän listaa joukon parhaita suomalaisia näyttelijöitä.

Tilaajille

Roolittaja Tutsa Huuhka asuu Tampereen Tesomalla, missä hän viihtyy hyvin sen palvelujen ja vehreän luonnon ansiosta. Huuhka työskentelee kotona, minkä lisäksi hänellä on Helsingissä toimisto. ”Työni on kiireistä ja ihanaa”, hän sanoo. Draamaroolitusten tekijöitä on Suomessa alle kymmenen.

Aamulehti

Tuulikki ”Tutsa” Huuhkalle kilahtaa viesti ohjaaja Antti J. Jokiselta. ”Tämä on fantastinen suoritus! Haluan nähdä hänet koekuvauksissa.”

Eletään talvea. Huuhka on tietokoneensa ääressä Tampereella, helsinkiläisohjaaja Jokinen tahollaan. Parivaljakon yhteinen tavoite on löytää näyttelijät Kalevalaan pohjautuvaan suurtuotantoon Kullervo. Jokinen ohjaa elokuvan, Huuhka on sen roolittaja. Läpi käytävänä on lähes sata ammattinäyttelijöiden lähettämää selftapea eli videoesittelyä.