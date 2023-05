Aki Kaurismäelle palkinto Cannesista

Aki Kaurismäen ohjaama ja käsikirjoittama elokuva Kuolleet lehdet palkittiin Cannesissa lauantaina juryn palkinnolla. Kyse on festivaalin niin sanotusta pronssimitalista. Pääpalkinto meni ranskalaisen Justine Trietin ohjaamalle elokuvalle Anatomy of a Fall.

Elokuvantekijä Aki Kaurismäki on voittanut elokuvallaan Kuolleet lehdet Cannesin elokuvajuhlilla Prix du juryn. Gaala, jossa palkintoja jaetaan, on parhaillaan käynnissä.

Kyse on festivaalin niin sanotusta pronssimitalista.

Palkinnon vastaanottivat näyttelijät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen. Pöysti kertoi festivaalipalatsin lavalta gaalayleisölle terveiset Kaurismäeltä.

Kiitossanoissaan Kaurismäki kiitti festivaalia, siitä että oli saanut olla mukana. Hyvin lyhyt puhe päättyi toteamukseen: ”Twist and shout.”

Kaurismäen elokuvan kanssa kilpasarjan palkinnoista kisaa 20 muuta elokuvaa. Erilaisia palkintoja sarjassa jaetaan yleensä seitsemän.

Näyttelijät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen ottivat vastaan Prix du jury -palkinnon Aki Kaurismäen puolesta elokuvasta Kuolleet lehdet.

Paras ohjaaja ja käsikirjoittaja palkitaan, samoin paras nais- ja miesnäyttelijä. Lisäksi jaetaan kolme palkintoa elokuville, joista tärkein on festivaalin pääpalkinto Kultainen palmu.

Kōji Yakusho.

Ensimmäisenä jaettiin parhaan miesnäyttelijän palkinto ja sen sai japanilainen Kōji Yakusho elokuvasta Perfect Days.

Parhaana naisnäyttelijänä palkittiin turkkilainen Merve Dizdar elokuvasta About Dry Grasses.

Merve Dizdar.

Parhaan käsikirjoituksen palkinnon sai japanilainen Yûji Sakamoto elokuvasta Monster.

Kultaisen palmun voitti ranskalaisen Justine Triet'n oikeussalidraama Anatomy of a Fall.

Etukäteen Kaurismäen ohjaama ja käsikirjoittama elokuva keikkui näkyvästi ennakkoveikkauksissa. Elokuvalle povattiin jopa Kultaista palmua.

Vastaavaa tunnustusta yksikään suomalainen elokuva ei ole aiemmin voittanut eikä voittanut nytkään.

Gaalaan osallistuvat Kaurismäen työryhmästä elokuvan päänäyttelijät Jussi Vatanen ja Alma Pöysti sekä tuottajat Misha Jaari ja Mark Lwoff.

Kaurismäki ei osallistu palkintojuhlaan.

Saliin on astellut suomalaisten lisäksi paljon muutakin kilpasarjassa kilpailevaa väkeä. Vieraiden joukossa on muun muassa vahva ennakkosuosikki, britti Jonathan Glazer, jonka ohjaama ja kirjoittama on Auschwitziin sijoittuva The Zone of Interest.

Takuma Takasaki, Koji Yakusho, Wim Wenders, Donata Wenders ja Koji Yanai punaisella matolla.

Kaurismäki on saanut jo aiemmin useita merkittäviä tunnustuksia: hän on ollut elokuvallaan Oscar-ehdokkaana, voittanut Cannesin kakkospalkinnon 2002 sekä saanut parhaan ohjaajan tunnustuksen Berliinin elokuvajuhlilta 2017.

Kuolleiden lehtien päärooleja näyttelevät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen. Tärkeitä sivurooleja esittävät Janne Hyytiäinen ja Nuppu Koivu.

Elokuvaa esitetään Cannesissa englanninkielisellä nimellä Fallen Leaves. Ranskaksi nimi on muodossa Les Feuilles Mortes.

Palkintojuhla järjestetään Cannesin festivaalipalatsin suuressa salissa, ja tilaisuudessa on mukana useita tunnettuja elokuvantekijöitä raadin ja palkittavien lisäksi.

Palkintojen jakajiin kuuluvat ennakkotietojen mukaan muiden muassa ohjaajat Roger Corman ja Quentin Tarantino sekä näyttelijät Zar Amir Ebrahimi, Jane Fonda, Song Kang-ho ja John C. Reilly.

Ammattilaisraadin puheenjohtaja Ruben Östlund (4. vas.) ja muut jäsenet ennen gaalan alkua.

Voittajat on valinnut ammattilaisraati, jonka puheenjohtajana on ruotsalainen elokuvantekijä Ruben Östlund.

Raadin muut jäsenet ovat ohjaaja Maryam Touzani, näyttelijä Denis Ménochet, ohjaaja Rungano Nyoni, näyttelijä Brie Larson, käsikirjoittaja Atiq Rahimi, näyttelijä Paul Dano, ohjaaja Julia Ducournau ja ohjaaja Damián Szifron.

