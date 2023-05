”Ehkä 20 vuoden päästä Tampereen keskusta on tanssia täynnä” – katso kuvakooste Tanssivirtaa-festivaaleilta

Nykytanssi on taidemuodoista suurelle yleisölle ehkä se vierain. Tanssivirtaa-festivaali haluaa tuoda tanssin kaikkia lähelle ja tekee sen tänä vuonna suuremmin kuin koskaan.

Tanssivirtaa Tampereella nykytanssi-festivaalin tarkoitus on tuoda nykytanssia esiin matalalla kynnyksellä ja suuremmin kuin koskaan. Kuvassa MMM-kollektiivin Game Chancer Hällänäyttämöllä.

”Nykytanssi ei ole vielä rock laji, mutta on sitä ehkä joskus. Ehkä 20 vuoden päästä Tampereen keskusta on tanssia täynnä”, nauraa festivaalin taiteellisen toimikunnan puheenjohtaja Anniina Kumpuniemi.

Toivoa sopii. Tampereella on jo nyt vireää tanssitoimintaa. On tanssikouluja, konservatoriota ja oma tanssiteatteri. On myös Tanssivirtaa Tampereella -festivaali, joka kuuluu Suomen suurimpiin alan tapahtumiin.