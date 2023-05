”Täytyy koittaa, ettei liikaa herkistyisi” – Santtu-Matias Rouvalin läksiäishetki lähestyy

Tunnelma Tampere Filharmonian perjantaisissa harjoituksissa oli poikkeuksellisen herkkä ja liikuttava.

Samaan aikaan, kun kiekkoilijat virittelevät mailojaan naapuriareenassa MM-huipennusta varten, tamperelaisen musiikkielämän kymmenen vuoden menestystarina on tulossa lopputahdeille. Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali veti perjantaina Tampere-talossa viimeisen varsinaisen harjoituspäivän Tampere Filharmonian ylikapellimestarina ennen lauantain historiallista läksiäiskonserttia.

Tunnelma harjoituksissa oli poikkeuksellisen herkkä ja liikuttava. Moni soittaja myönsi, että tippa on ehtinyt tullut silmään. Nostalginen mieli oli myös kapellimestarilla.

”Varmasti lauantaina on tulossa tunnelmallinen ilta loppuunmyydyssä salissa. Täytyy koittaa, ettei liikaa herkistyisi. Tämä on ollut myös aika vaikea viikko, sillä aikataulu on tiukka näin vaativalle ohjelmalle. Ensimmäiset harjoitukset olivat vasta torstaina. Rankkaa tämä on varsinkin vaskille”, sanoi Rouvali perjantain ensimmäisten harjoitusten jälkeen.

Ohjelmassa on kaksi Richard Straussin suurta sinfonista runoa, Also sparch Zarathusta (Näin puhui Zarathustra) ja Ein Heldenleben (Sankarin elämä). ”Strauss oli heti selvä valinta tähän konserttiin, vaikka orkesteri näissä koville joutuukin. Pieni kärsimys tekee hyvää”, kapellimestari virnistää.

Isot viulusoolot

Strauss oli Jean Sibeliuksen aikalainen. Molemmat kehittivät omilla tahoillaan sinfonisesta runoelmasta suositun lajityypin. Sinfoniseen runoelmaan liittyy yleensä jokin tarina tai musiikin ulkopuolelle vievä otsikko. Sibeliuksella sellaisia teoksia olivat esimerkiksi Satu, Pohjolan tytär ja Aallottaret.

Zarathustrassa Straussia innoitti Friedrich Nietzschen kirjoittama filosofis-runollinen teos, Sankarin elämässä taas oman elämän kokemukset. Strauss muun muassa siteeraa Sankarin elämässä monia omia sävellyksiään. Pitääkö tuntea Nietzschen tuotantoa tai Straussin elämää saadakseen näistä kappaleista irti mahdollisimman paljon? ”Ei siitä haittaa ole, mutta kyllä musiikki toimii ilmankin”, Rouvali takaa.

Zarathustaa Rouvali on johtanut aikaisemminkin, Sankarin elämää hän johtaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa. Onko siinä jotakin erityistä verrattuna Straussin muihin teoksiin? ”Heldenleben on ehkä hankalin Straussin orkesterirunoista. Se on pitkä ja siinä on paljon yksityiskohtia. Konserttimestarilla on kovat viulusoolot. Iso teos!”

Santtu-Matias Rouvalin johtaa Tampere Filharmoniaa Tampere-talossa lauantaina 27.5. kello 19.