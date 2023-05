Museoliiton palkinnot menivät Savonlinnaan, Espooseen ja Tuusulaan

Pirkanmaalaisia museoita ei tällä kertaa palkittu, mutta tutkija Marjo-Riitta Saloniemi sai tunnustusta ansiokkaasta urastaan.

Aamulehti

Suomen museoliitto on myöntänyt kuvanveistäjä Kauko Räsäsen suunnitteleman 50-vuotisjuhlamitalin Museokeskus Vapriikin erityisasiantuntijalle Marjo-Riitta Saloniemelle.

Saloniemi on tehnyt pitkän uran Tampereen museoiden tutkijana, amanuenssina, näyttelypäällikkönä ja vs. museonjohtajana 1980-luvulta alkaen. Hän on luonut museokeskus Vapriikin kansainvälisen näyttelytoiminnan konseptin sekä toimittanut useita kirjoja historiasta, eri kokoelmista, kulttuureista ja kansanperinteestä. Saloniemi on vastannut kansainvälisestä näyttelytoiminnasta ja kuratoinut monta laajaa näyttelyä. Hänen uransa jatkuu edelleen erityisasiantuntijan tehtävissä Tampereen historiallisissa museoissa. Saloniemi on aina korostanut akateemisen maailman kanssa tehtävän työn merkitystä museoissa ja puolustanut humanistista tutkimusta.

Mitali ja muut museoliiton palkinnot jaettiin Valtakunnallisten museopäivien Museopalkintogaalassa Helsingissä torstaina. Mitalit saivat myös Jaana Tegelberg, Liisa Nummelin ja Maija Tanninen-Mattila.

Palkinto Leikille

Vuoden museona 2023 gaalassa palkittiin Riihisaari – Savonlinnan museo, jota on uudistettu vanhaa kunnioittaen ja samalla rohkeasti tulevaisuuteen katsoen. Ehdolla palkinnon saajaksi olivat myös Kuopion museo, Museo Leikki ja Kangasalla sijaitseva Mobilia – Auton ja tien museo.

Erikoispalkinnolla palkintolautakunta halusi huomioida Museo Leikin, joka oli yksi kilpailun finalisteista. Museo Leikki on viime keväänä Espoon Tapiolassa avautunut leikin, lelujen ja lapsuuden erikoismuseo.

Vuoden viestintätekona palkittiin Museoviraston Korjaustaito.fi-sivusto, joka palvelee sekä korjausperinteistä kiinnostuneita ihmisiä että museoita ja tukee museoiden ydintehtävää rakennusperinteen säilyttäjänä ja ylläpitäjänä.

Museokortin erikoispalkinnon voittajan valitsi yleisö, ja siinä etsittiin kuuden ehdokkaan joukosta hurmaavinta taiteilijakotia. Palkinnon sai Tuusulassa sijaitseva taidemaalari Pekka Halosen ateljeekotimuseo. Ehdolla oli myös Visavuoren museo Valkeakoskella.