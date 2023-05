Kuvat: Mies rakensi jotain täysin häkellyttävää kesämökkinsä pihalle Lempäälässä – ”Ei tarvitse tehdä enää isompaa”

Taiteilija Raimo Flinkin kesämökin vieressä seisoo dinosaurus, jonka pää yltää puiden latvojen yläpuolelle.

Taiteilija Raimo Flink ja hänen uusin teoksensa Prontosaurus, 10 metriä korkea pellistä ja niksibetonista rakennettu brontosaurus. Dinosauruksen sisällä on pieni huone, jossa on eläinveistoksia.

Aamulehti, Lempäälä

Taiteilija, keksijä ja tietokirjailija Raimo Flink rakensi ystäviensä kanssa Lempäälään kesämökkinsä pihalle betonisen brontosauruksen, jonka pää kohoaa 10 metrin korkeudelle.

Brontosauruksen selkä on viidessä metrissä. Veistos on sisältä ontto, ja hännän alta voi kiivetä tikkaita pitkin teoksen sisälle pieneen näyttelyhuoneeseen. Huoneessa on Flinkin itsensä ja taidekurssilaisten tekemiä jurakauden nisäkkäitä ja hyönteisiä. Taiteilijaystävä maalaa sinne vielä aikakauden maiseman.