60 vuotta sitten ilmestynyt tamperelainen romaani kiinnostaa nyt joka puolella, vuosikymmeniä kirjailijan kuoleman jälkeen

Tauno Kaukosen romaanista Klaani on otettu kuudes painos, ja teos on ilmestynyt myös Jukka Pitkäsen lukemana äänikirjana. Syksyllä Pispalaan sijoittuva romaani nähdään teatteriesityksenä, ja sen kunniaksi järjestetään kaksi konserttia.

Aamulehti

Harva romaani tekee uuden tulemisen 60 vuotta alkuperäisen julkaisunsa ja 40 vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen. Näin on tänä vuonna käymässä tamperelaisen Tauno Kaukosen (1929–1983) romaanille Klaani.

Pispalaan sijoittuva, laitapuolen elämää kuvaava romaani ilmestyi alun perin vuonna 1963. Kirja sai kiittäviä arvosteluja, ja nousi heti seuraavana vuonna Suomen myydyimpien kirjojen kakkoseksi. Se myös säilyi myyntilistojen kärjessä muutaman vuoden.

Balladi elokuvasta

Jo 1960-luvulla elokuvaohjaaja Aito Mäkinen teki Tauno Kaukosen kanssa elokuvasopimuksen Klaanin filmatisoinnista. Naispääosaan valittiin laulaja Carola Strandertskjöld, joka oli tuon ajan suurimpia tähtiä. Elokuvaa ei kuitenkaan koskaan päästy tekemään, sillä peräti kaksi vuotta kestänyt näyttelijälakko kaatoi lopulta koko Suomen Filmiteollisuus oy:n.

Ohjaaja Mika Kaurismäen elokuvaversio Klaanista sai ensi-iltansa vuonna 1984. Tauno Kaukonen itse ei kuitenkaan ehtinyt koskaan nähdä eikä tietää elokuvasta, sillä hän oli ehtinyt kuolla vuotta aiemmin. Elokuva sai kaksi Jussi-palkintoa: Juhani Niemelä parhaasta miessivuosasta ja Anssi Tikanmäki elokuvamusiikista.

Mika Kaurismäen ohjaama Klaani kuvattiin Pispalassa, ja siinä oli useita Tampereella asuneita näyttelijöitä.

Elokuva muistetaankin erityisesti Päivi Portaankorven laulamasta herkästä rakkauslaulusta Balladi, johon Juice Leskinen kirjoitti sanat. Kappaletta ovat myöhemmin versioineet useat muutkin artistit. Elokuvassa näyttelivät myös Lasse Pöysti, Tuija Vuolle, Kari Väänänen, Antti Litja, Matti Pellonpää ja Mikko Majanlahti.

Kultasepän ryöstö

Myös Tauno Kaukosen oma elämäntarina oli varsin värikäs, ja osa tapahtumista on paljastanut hänen pojalleen Petri Kaukoselle vasta aikuisiällä.

”Isän nuoruudesta ei kotona juurikaan puhuttu, mutta 1940-luvulla Tampere oli täynnä sodasta traumatisoituneita ja alkoholisoituneita miehiä. Senaikaisiin lapsiin ei juuri kiinnitetty huomiota, kun äiditkin olivat tehtaissa töissä. Nuorisorikollisuus rehotti, ja rangaistukset olivat kovia. Myös isälläni oli 1940-luvulla vankilakierre päällä, kun hänen oma isänsä kuoli vuonna 1942. Viimeisin isän tekemä rikos oli kultaseppäliikkeen ryöstö, josta kakun istuttuaan hän paransi tapansa, muutti Keski-Suomeen sukunsa maatilalle viljelemään maata ja tapasi siellä äitini. Vuonna 1952 he muuttivat takaisin Tampereelle. Kirjailijana isäni oli itseoppinut työläiskirjailija. Hänet löysi Weilin+Göösin Ville Repo, joka oli pari vuotta aiemmin löytänyt myös Kalle Päätalon.”

Petri Kaukonen uskoo, että Klaanin henkilöillä oli vastineensa tosielämässä.

”Romaanissa isäni leikki nimillä. Sieltä löytyy Sammakoiden suku ja Aleksanteri Suuri, mutta kyllä hahmoilla myös todelliset esikuvansa oli. Osa heistä oli varmaankin isäni vankilassa tapaamia.”

Tauno Kaukonen kirjoitti vielä 1970-luvulla romaanit Ken surmais suuren linnun ja Veräjättömän tarina sekä näytelmiä, kuunnelmia ja novelleja. Elämänsä aikana hän ehti työskennellä myös maalarina ja rakennuksilla.

Ensi kertaa näyttämölle

Lokakuussa 2023 Klaani – tarina Sammakoiden suvusta nähdään ensimmäistä kertaa teatteriesityksenä Tampereen Teatterissa. Näytelmän sovittaa ja ohjaa Pasi Lampela.

”Klaanin näyttämöversio on ollut haaveena jo pitkään, ja on hienoa, että nyt myös teatterinjohtaja Mikko Kanninen innostui,” Petri Kaukonen sanoo.

Klaani-näytelmä saa ensi-iltansa Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä 26. lokakuuta.

Lisäksi hän on järjestänyt syksylle Tampereelle kaksi romaania kunnioittavaa Anssi Tikanmäen ja Päivi Portaankorvan konserttia, joista ensimmäinen 28. lokakuuta on jo loppuunmyyty. Toinen konsertti on samassa Ravintola Koskessa (Kirkkokatu 10) 29. lokakuuta. Lisäksi Petri Kaukosen oma yritys Media Potentia on kustantanut kirjasta kuudennen painoksen.