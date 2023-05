Finlaysonin alueella nähdään kesällä useita ilmaiskonsertteja

Tarjonta alkaa juhannusviikolla, ja viihdettä on luvassa niin lapsille kuin aikuisillekin elokuun alkupuolelle asti. Ota tästä päivät muistiin.

Aamulehti

Väinö Linnan aukiolla Tampereen Finlaysonin alueella on kesällä luvassa ennätyksellinen määrä ohjelmaa. Tarjonta alkaa juhannusviikon tiistaina ja päättyy keskiviikkona 9. elokuuta. Erilaisia tapahtumia on kaikkiaan 17, ja jokaiseen on vapaa pääsy.

Finlaysonin kesä on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka ajoittuvat kesäviikoille seuraavasti: Lasten Finlayson tiistai-iltapäivisin, Finlayson Live keskiviikkoiltaisin ja Finlayson Specials torstaisin kello 18. Ohjelman tuottaa tamperelainen ohjelmatoimisto Nem Agency yhteistyössä Finlaysonin aluetta hallinnoivan työeläkeyhtiö Varman kanssa.