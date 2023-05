Helatorstaiviikolla tekemistä päivin ja öin

Suurmarkkinat valtaavat Hämeenpuiston, ja Museoiden yö tarjoaa ohjelmaa puoleenyöhön asti. Häähumua löytyy Siurosta ja kiekkohuumaa kirkosta.

1. Suurmarkkinoilla myyjiä yli 30 maasta

Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla on kotimaisten yrittäjien lisäksi myyjiä yli 30 eri maasta. Tapahtuman keskeisenä ideana onkin, että Suomen maakuntien edustajien lisäksi kansainväliset valmistajat ja kasvattajat ovat itse paikan päällä esittelemässä ja myymässä erikoistuotteitaan. Ruoan lisäksi Suurmarkkinoilla myydään muun muassa käsitöitä ja tekstiileitä. Lapsia hauskuuttaa tivoli.

Kansainväliset Suurmarkkinat Hämeenpuistossa Tampereella 17.–21. toukokuuta. Avoinna arkisin kello 10–20 ja sunnuntaina kello 10–18.

2. Häätapahtuma helatorstaina

Knuutilan kartanon häätapahtumassa Nokian Siurossa voi tehdä hääpäivään liittyviä löytöjä, tutustua eri alojen ammattilaisten palveluihin, maistella erilaisia kakkuja Kartanon Miinan kakkubuffetissa, osallistua Knuutilan kartanon esittelykierroksiin tai vain nauttia kauniista ympäristöstä. Itselle tarpeettomaksi jääneitä, naimisiinmenoon liittyviä tavaroita voi myydä pihapiirin häätavarakirppiksellä. Myyntipaikkoja on rajoitetusti.

Häätapahtuma 18. toukokuuta kello 13–17 Siurossa, Lukkisalmentie 49.

3. Museoiden yö kutsuu Tampereella

Monet Tampereen museot ovat lauantaina auki puolilleöin saakka, ja ne tarjoavat näyttelyidensä lisäksi monenlaista erikoisohjelmaa. Myös museokahvilat, ruokapaikat ja museokaupat ovat avoinna pitkälle myöhäisiltaan. Tapahtumaan voi osallistua vain Museoiden yö -rannekkeella. Sillä pääsee kaikkiin kohteisiin ja Museoiden yö -erikoisbusseihin.

Museoiden yö 20. toukokuuta kello 18–24. Tapahtumaranneke 12 euroa/henkilö, enintään viiden hengen ryhmä 40 euroa ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

4. Lapsille kivaa Vuores-päivässä

Vuoreksen kaupunginosatapahtuman lavalla esiintyvät lastenmusiikkiorkesteri Orffit ja maailmanennätysjonglööri Herra Koskinen. Lisäksi lapsia varten on temppurata, askartelua, kasvomaalausta, maskotteja, kuvasuunnistusta, keppihevosia ja oikeita poneja. Tarjolla on lisäksi sähköpyörätestausta, pyörähuoltoa, kasvien istutusta, vinkkejä arkeen ja asumiseen sekä koululuokkien ja Pikkuyrittäjien houkuttelevia myyntipisteitä. Kirppis on tänä vuonna aiempaa laajempi.

Vuores-päivä Tampereella 21. toukokuuta kello 13–16.

5. Kisakirkossa näkee MM-pelejä

Tampereen Vanhassa kirkossa voi seurata jääkiekon MM-pelejä. Old Church & Old School Hockey -tapahtuman katsomossa nähdään kisojen aikana Veli-Pekka Ketolan, Juhani Tammisen ja Rauno Korven kaltaisia legendoja. Luvassa on myös kisakonsertteja. Myynnissä on Mummon Kammarin tekemiä Suomi-fanituotteita, ja tuotto menee hyväntekeväisyyteen. Suomen jääkiekkomuseo on mukana tapahtuman järjestelyissä.

Kisakirkko 23. toukokuuta kello 20–23. Vapaa pääsy selvin päin. Tarjolla on kirkkokahvit.