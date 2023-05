Vihreä on nyt kaikkialla. Tampereella sekä Hämeenkatu että Tammerkoski on valaistu Euroviisuteeman mukaisesti vihreäksi. Pirkanmaalla mukaan Käärijän kannustusjoukkoihin on lähtenyt kaupungin lisäksi ainakin Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tampereen ratikka.