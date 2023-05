Pieni rapfestari tai teatteria Tampereella, ilmaista a cappellaa Lempäälässä – Poimi tästä viisi menovinkkiä äitienpäivän viikonloppuun

Esittävälle taiteelle vaihtoehdon tarjoaa Vapriikin Kiekkoralli, jossa voi valmistaa itselleen vaikkapa viirin MM-kisoja varten. Aamulehti valitsi äitienpäiväviikonlopun viisi kiinnostavaa menovinkkiä Tampereelta ja lähistöltä.

1. Paleface Tavara-asemalla

Karri Miettinen eli Paleface palasi keväällä sooloalbumien julkaisemisen pariin ja hyvin palasikin. Autofiktio-nimistä albumia juhlistetaan perjantaina Tampereella Tavara-asemalla Palefest-minifestarin merkeissä. Palefacen lisäksi illan esiintyjäkaartiin kuuluvat Gracias sekä tamperelainen Tre-Funk III.

Paleface Tavara-asemalla perjantaina 12. toukokuuta. Ovet aukeavat kello 19. Liput 22,5 euroa, ovelta 25 euroa.

2. Ensi-ilta Tukkateatterissa

Vuoden 2022 harrastajateatteriksi valitun Tukkateatterin toukokuun näytelmän esityskausi alkaa perjantaina. Maailmanlopun hyvä ihminen on maailmanlopun pelkoa käsittelevä tragikomedia, jossa uutisvirta täyttyy asteroidivaarasta ja tekoäly kirjoittaa muistokirjoituksen ihmiskunnalle. Tukkateatteri toimii Tampereen Laukontorilla.

Maailmanlopun hyvän ihmisen esityskausi 12. toukokuuta – 1. kesäkuuta, yhteensä kymmenen esitystä. Peruslippu 20 euroa, alennusryhmiltä kymmenen. Kesto 1,5 tuntia.

3. Kiekkohuumaa Vapriikissa

Jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina. Kisahuumaan voi virittäytyä lauantaina Vapriikissa järjestettävässä Kiekkoralli-tapahtumassa. Ohjelmassa on kannatuslaulu-, viiri- sekä rintamerkkityöpajoja, opastettuja kierroksia Suomen jääkiekkomuseoon, pöytälätkää sekä asiaan kuuluvaa musiikkia.

Kiekkoralli-tapahtuman ohjelmaa Vapriikissa lauantaina 13. toukokuuta kello 11–16. Tapahtuma sisältyy museon pääsymaksuun.

4. A cappellaa Ideaparkissa

Suosittu a cappella -yhtye Club for Five esiintyy sunnuntaina äitienpäivän kunniaksi kahdesti kauppakeskus Ideaparkin keskusaukiolla Lempäälässä. Esiintymisten kesto on reilu puoli tuntia. Tapahtuma on ilmainen.

Club for Fiven esiintymiset Ideaparkissa sunnuntaina 14. toukokuuta kello 13 ja 15.

5. Pate G Livelabissa

Ideaparkista ehtii illaksi Tampereen Puutarhakadulle päättämään äitienpäivän toisen konsertin merkeissä. Pate Mustajärven kevään ainoa bändisäesteinen soolokeikka kuullaan sunnuntaina G Livelabissa. Ikärajattomassa, pääosin istumajärjestelyillä toteutettavassa konsertissa kuullaan Mustajärven soolotuotantoa. Lisäkonsertti järjestetään tiistaina.

Pate Mustajärvi Tampereen G Livelabissa sunnuntaina 14. toukokuuta ja tiistaina 16. toukokuuta. Ovet aukeavat kello 18, keikat alkavat kello 19. Liput 47,5 euroa.