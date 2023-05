Cirkus Ruska Festival tuo viikonloppuna kaupunkiin kovan luokan kansainvälisiä sirkusalan ammattilaisia. Monet esiintyjistä ovat maailmalle päätyneitä paljasjalkaisia tamperelaisia.

Aamulehti

Kiitos vuonna 1985 perustetun Sorin Sirkuksen, Tampere on ollut jo vuosikymmeniä myös elävä sirkuskaupunki. Sorin Sirkuksen sirkuskoulu on toiminut kasvattajaseurana useille maailmalla mainetta saavuttaneille sirkusalan ammattilaisille.

Cirkus Ruska Festival täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja neljä päivää kestävän festivaalin ansiosta kaupunki täyttyy taas keskieurooppalaisesta varieteekulttuurista. Esiintyjinä synnyinseudulleen tekee vierailun myös maailmalle kotiutuneita sirkusalan ammattilaisia, kuten tamperelaissyntyinen duo Lotta & Stina eli Lotta Paavilainen ja Stina Kopra. Kopra aloitti uransa Sorin Sirkuksessa 5-vuotiaana ja Paavilainen 8-vuotiaana.

Stina Kopra, Tavara-asemalla saa lauantaina ensi-iltansa esityksenne 20 Years Later – Still here! Katsojille sen suositusikäraja on 14 vuotta. Mihin tarvitaan suositusikäraja?

”Esitys on englanninkielinen, ja se kestää tunti kymmenen minuuttia. Siinä on tekstitettyjä kohtauksia ja kohtauksia, joissa katsojilta kysytään keskittymiskykyä. Lisäksi on kohtauksia, jotka saattavat provosoida nuorempaa sukupolvea. Nykysirkusesitysten ikärajasuosituksiin vaikuttaa usein esitysten tempo. Jos esitys on hyvin menevä ja siinä tapahtuu paljon, pidempiäkin esityksiä jaksavat katsoa pikkulapsetkin. 20 Years Later – Still here! on aika teatraalinen, pohdiskeleva ja vaatii aikaa ajatteluun myös katsojalta.”

Lotan ja Stinan laji on tasapainoakrobatia.

Missä muualla esitystänne voi nähdä?

”Syyskuussa menemme sen kanssa Tanskaan Odenseen, ja Tanskassa on neljä esitystä. Joulukuussa 20 Years Later nähdään mahdollisesti Helsingissä, ja ensi kevääksi suunnittelemme kiertuetta Englantiin.”

Millainen on ollut yli 20-vuotinen uranne sirkusalan ammattilaisina?

”Olemme tunteneet toisemme vuodesta 1997, ja olemme tehneet yhdessä töitä vuodesta 2001. Sorin Sirkuksesta lähdimme vuonna 2005 Brysseliin sirkuskorkeakouluun, josta valmistuimme vuonna 2008. Sen jälkeen olemme kiertäneet ammattilaisina täyspäiväisesti ympäri maailmaa.”

Missäpäin kaikkialla olette esiintyneet?

”Japanissa ja Filippiineillä ja Sorin Sirkuksen kanssa Kanadassa. Eniten töitä on kuitenkin Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa sekä viime vuosina myös Tanskassa.”

Minkälaisissa paikoissa esiinnytte?

”Esiinnymme laidasta laitaan katufestivaaleilta teattereihin ja kirkkoihin. Münchenissa olimme oopperassakin esiintymässä, mutta Saksassa ja Sveitsissä on usein kabaree-tyylisiä esiintymisiä. Ranskassa olemme tehneet töitä uuden sirkuksen ryhmien Cirque Baroque-, Un loup pour l’Homme- ja Cirque Galabiat -sirkusten kanssa.”

Asutte nykyään Espanjassa. Miten olette sinne päätyneet?

”Ennen asettumistamme meillä oli viiden vuoden jakso, jolloin elimme täysin matkalaukusta eli siellä oli koti, missä matkalaukun avasimme. Pikkuhiljaa alkoi tuntua mukavammalta saada vähän isompi koti. Lotan mies on Espanjasta. Kun Lotta muutti Barcelonaan, seurasin perässä, koska on yksinkertaisempaa asua samassa kaupungissa.”

Onko sirkuslaisen elämä kuluttavaa?

”Kyllä se on. Matkustelua tulee todella paljon, ja sopimukset ovat usein vain yhden päivän kestoisia. Pisimmät ovat olleet neljä kuukautta. Kiertue-elämä tarkoittaa sitä, että ystävät ja perhe ovat hyvin harvoin siellä, missä itse on. Matkustelu ja uusien ihmisten tapaaminen on sekä työn hienoin että pahin puoli. Me olemme jaksaneet näin kauan, koska työskentelemme yhdessä ja meillä on hyvä ystävyyssuhde. Yksin en olisi varmaan jaksanut tehdä tätä työtä yli 20 vuotta. Olen nyt 39- ja Lotta 37-vuotias.”

Kaipaatteko mitään Tampereelta tai Sorin Sirkuksesta?

”Yhteisöllisyyttä. Isoin asia, miksi yleensä päädyin alalle, oli Sorin Sirkuksen yhteisö. Meitä oli tosi tiivis ryhmä nuoria ja yhteisössä opimme ottamaan jo nuoresta asti toisistamme vastuuta. Se oli opettavaista. Mukana oli alusta asti vahva yhdessä tekemisen ilo. Tapaamme toisiamme edelleen, ja meillä on ollut maailmallakin yhteisiä esityksiä. Esimerkiksi sirkustaiteen valtionpalkinnon saaneen Mad in Finland -kollektiivin seitsemästä jäsenestä neljä on lähtöisin Sorin Sirkuksesta. Meistä tuli jo varhain kuin perheenjäseniä, enkä itse ole myöhemmällä iällä pystynyt luomaan yhtään niin syviä ystävyyssuhteita. Kasvoimme yhdessä pienestä pitäen.”

Lotta ja Stina: 20 Years Later – Still Here! ensi-ilta Tavara-asemalla lauantaina 6. toukokuuta kello 18.