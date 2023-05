Tampere kehittyy ja muuttuu, mutta Aamulehden 58 vuotta vanha turistiopas kertoo aivan samaa tarinaa kuin uudet hehkutusjutut – ”Kyllähän siellä paljon oli tuttua”

Kun jääkiekon MM-kisat järjestettiin tuliterässä Hakametsän jäähallissa maaliskuussa 1965, Aamulehti julkaisi sivuillaan englanninkielisen Tampere-oppaan kaupunkiin saapuville turisteille. 58 vuotta sitten julkaistussa oppaassa ja viime aikojen hehkutusjutuissa on paljon samaa.

”Tampere on miellyttävien paradoksien kaupunki. Tavallista turistia eivät vedä puoleensa tämän modernin kaupungin lukuisat tehtaat, jotka niin harmonisesti sekoittuvat ympäristöönsä, vaan sen kauniit maisemat, aavat järvet ja ystävällinen ilmapiiri.”

The Guardian? Der Spiegel? The Times, taas? Minkä kansainvälisen laatumedian reportteri on tällä kertaa noussut Pyynikinharjulle, katsonut ensin pohjoiseen ja sitten etelään, ja kirjannut lehtiöönsä, että kyllä kahden järven välissä on kaupungin hyvin olla?

Ei minkään. Ote on vapaasti suomennettu vuoden 1965 maaliskuun 3. päivän Aamulehdestä. Kun jääkiekon maailmanmestaruuskisat olivat alkamassa tuliterässä Hakametsän jäähallissa, Kuninkaankadulla sijainneessa toimituksessa päätettiin tehdä kansainvälisille turisteille englanninkielinen Tampere-opas. Not just an ice hockey city, kuulutti kolmelle broadsheet-sivulle levinneen kokonaisuuden ykkösotsikko.

58 vuotta sitten Tampere-kuvaa luotiin monella tapaa samoin kuin nykypäivänä, vaikka erojakin tietysti on. Luimme Aamulehden vanhan Tampere-oppaan ja tiivistimme siitä olennaisen.

Tehtaat

Vaikka tavallisten turistien arveltiinkin olevan enemmän järvimaisemien perään, alkaa Aamulehden opas johdatuksella Tampereen teollisuuteen.

”Kaupungin läpi virtaava Tammerkosken vesi kantoi kaupunkia eteenpäin 1800-luvulla. Ensimmäiset teollisuuslaitokset rakennettiin sen törmälle.”

”Tällä hetkellä kaupungissa on noin 400 teollisuusyritystä. Tampere on Suomen tekstiiliteollisuuden keskus ja tärkein kenkien tuottaja. Se on myös merkittävä koneteollisuuskaupunki.”

Tärkeimpien teollisuudenalojen yrityksiä luetellaan vuolaasti: Finlayson, Tampella, Suomen Trikoo, Verkatehdas, Aaltosen kenkätehdas, Lokomo, Valmet, TAKO, J.W. Enqvist oy, Haarlan paperitehdas...

”Ensimmäistä kertaa Tampereelle saapuva vierailija huomaa ensimmäisenä suuret tehtaat aivan keskellä kaupunkia ja todennäköisesti ällistyy siitä.”

Finlaysonin julkisivua todennäköisesti vuonna 1960, jolloin tehdas oli vielä tehdas. Finlayson sai alkunsa pienestä konepajasta ja valimosta vuonna 1820. Tehdasalueen kehittyminen jatkui aina 1960-luvulle asti. Tekstiilituotanto alueella loppui vuonna 1995. Nyt yhden kuvassa näkyvän ikkunan takana muun muassa kirjoitetaan tätä juttua.

Monet vanhat tehdasrakennukset ovat nykyään muussa käytössä. Aaltosen kenkätehdas (kuvassa) on ollut jo pitkään asuinkäytössä.

Naapureiden tehtaat

Seuraavaksi opas muistuttaa, ettei alueen teollisuus ole yksin 139 400 asukkaan Tampereen varassa. Merkittäviksi, ehkä jopa Tamperetta teollistuneemmiksi kaupungeiksi luetellaan 18 000 asukkaan Nokia, 15 000 asukkaan Valkeakoski, 8 000 asukkaan Toijala, 7 000 asukkaan Mänttä ja 5 000 asukkaan Vammala.

Teatterit

Pyynikin kesäteatterin kirjoitetaan olevan Tampereen teattereista kuuluisin. Pyörivä katsomo oli valmistunut vuonna 1959. Sen mainitaan olleen laatuaan maailman ensimmäiseksi.

”Teatterin toinen eriskummallisuus on, että se on kyennyt pitämään Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ohjelmistossaan jo viisi vuotta putkeen niin, että kaikki esitykset ovat loppuunmyytyjä.”

Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin luonnehditaan olleen jo vuosikymmenten ajan oikeutetusti maan johtavia teattereita.

Tuntematon sotilas tuli Pyynikin kesäteatteriin Edvin Laineen ohjaamana vuonna 1961. Yhdeksän vuoden aikana se esitettiin 372 kertaa. Katsojia oli yhteensä 348 854. Kuva vuodelta 1969.

Museot

Näsilinnassa vuosina 1908–1998 toiminutta Hämeen museota suositellaan. Tampereen asemaa Suomen virallisena kakkoskaupunkina pönkitetään harvemmin kuullulla tavalla: ”Hämeen museon ryijykokoelma on Suomen suurin heti Helsingissä sijaitsevan Kansallismuseon jälkeen.”

Myös Tampereen Taidemuseon, Husan taidesalongin ja tuolloin vielä Keskustorilla toimineen pääkirjaston näyttelyihin neuvotaan tutustumaan.

Arkkitehtuuri

Tampereen kuuluisimman maamerkin Näsinneulan valmistumiseen oli vielä kuutisen vuotta, mutta oppaan laatijat pääsivät ylpeilemään monilla muilla uusilla rakennuksilla.

”Suomalainen arkkitehtuuri esiintyy Tampereella edukseen. Modernista arkkitehtuurista kiinnostuneiden kannattaa tutustua Yhteiskunnalliseen korkeakouluun, Sampolan aikuiskoulutuskeskukseen, uuteen keskussairaalaan sekä jäähalliin.”

Nykyisen Tampereen yliopiston Päätalo, Sampola ja Taysin päärakennus valmistuivat kaikki 1960-luvun alussa. Varhaisemmista rakennuksista opas suosittelee vuonna 1907 valmistunutta tuomiokirkkoa sekä Messukylän vanhaa kirkkoa, Tampereen vanhinta rakennusta.

Yhteiskunnallisen korkeakoulun promootio vuonna 1960 valmistuneen päärakennuksen edustalla. Kuva on vuodelta 1965. YKK muuttui Tampereen yliopistoksi seuraavana vuonna.

Timo Penttilän ja Kari Virran suunnittelema, vuonna 1962 valmistunut Sampola oli aikansa merkkirakennuksia. Kuva vuodelta 1975.

Turismi

Moni erottanee edellisistä nostoista – kaikesta tuttuudestaan huolimatta – 1960-lukulaisen ajankuvan, mutta Tampere-oppaan päättävä loppukaneetti voisi melkein olla kirjoitettu Visit Tampereen toimistolla eilen.

”Keskeisen sijaintinsa, ensiluokkaisten hotelliensa ja erilaisten konferenssitilojensa ansiosta Tampereesta on tullut kansallisten ja kansainvälisten kokoontumisten näyttämö. Monet viehättävät ravintolat tarjoavat hyvää ruokaa ja iltaviihdettä. Tie- raide- ja lentoyhteydet kaikkialle Suomeen ovat hyvät, ja kaupungista on jopa päivittäinen lento Tukholmaan. Nämä ja monet muut asiat ovat tehneet Tampereesta suositun matkakohteen.”

”Tekee hyvää katsoa peräpeilistä”

Esittelimme vanhan Tampere-oppaan tiivistelmän Visit Tampereen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Heli Jokelalle. ”Kyllähän siellä paljon oli tuttua.”

Tehtaiden, naapurikaupunkien, teattereiden, museoiden ja arkkitehtuurin nostaminen on Visit Tampereen kaltaisen toimijan leipää ja voita edelleen. Yksien osalta viestin sisältö on muuttunut enemmän kuin toisten. Teattereista Pyynikki, TT ja TTT porskuttavat kuin ennenkin – ja kesällä 2023 on luvassa Väinö Linnaa –, mutta tehtaille on rakennettu uusi elämä teollisuushistorian muistoina. Arkkitehtuuri on saanut uusia keihäänkärkiä, mutta esimerkiksi kirkkojen merkitys ei ole himmennyt laisinkaan.

Jokela toteaa, että asioiden tietyn muuttumattomuuden ei pitäisi yllättää – mutta hieman se silti niin tekee. ”Tekee hyvää katsoa välillä peräpeilistä, mitkä ovat meidän luontaisia matkailukärkiämme. Ne ovat aika pysyviä asioita. Se vahvistaa identiteettiämme matkailukohteena. Ehkä peräpeiliin voisi katsoa useamminkin.”

Yhtä tämän hetken Tampere-kuvaan olennaisesti liitettävää asiaa ainakaan Aamulehden vanhassa oppaassa ei mainita – saunoja. ”Vaikka yleisiä saunoja on vuonna 1965 ollut jo, ei niitä ole silloin nähty turistikohteina”, Jokela sanoo.

Hänen mukaansa nykymatkailijoita kiinnostaa selkeiden matkailukohteiden ja maamerkkien lisäksi paikallisten kulttuuri ja elämäntavat. Se nostaa saunojen arvoa markkinoinnin näkökulmasta. The Timesin toimittaja ei talvella päätynyt Kaukajärven saunaan Messukylänkatua itään rattoisasti harhaillen.