Kiinnostaako luonto vai jännitätkö mieluummin Käärijän finaalipaikkaa? – tässä viikon menovinkit Tampereella

Tällä viikolla voi valita vapaa-aikansa vaikkapa luonnonmukaisen puutarhanhoidon, sirkustaiteen ja viisukatsomojen välillä.

Aamulehti

1. Taolaisuuden lähteillä

Miksi ihminen sotii toisia ihmisiä, luontoa ja lopulta itseäänkin vastaan? Sitä pohditaan Legioonateatterissa, jossa on tartuttu taolaisuuden filosofisrunolliseen perusteokseen Tao Te King. Trilogiaksi sovitetun kokonaisuuden ensimmäinen osa on nimeltään Laotse lähtee. Esitys on sekoitus tarinallisuutta, groteskin ekspressiivistä ilmaisua ja klovneriaa.

Laotse lähtee Legioonateatterissa (Mäntyhaantie 5–7) keskiviikkona 3. toukokuuta kello 19.

2. Huuda pyörä!

Työllistämisyhdistys Etappi ry järjestää kaikille avoimen polkupyörähuutokaupan. Etapin valmentautujien kunnostamia käytettyjä polkupyöriä on myynnissä runsas valikoima moneen tarpeeseen. Huutokaupan meklarina toimii Huutokauppahuone Ekmanin meklari Martti Ekman. Tuotoilla tuetaan Etapin toimintaa.

Polkupyörähuutokauppa PMK-talon sisäpihalla (Erkkilänkatu 11) 5. toukokuuta kello 15–17.

3. 20 vuotta sirkusta

Cirkus Ruska Festival täyttää 20 vuotta. Juhlavuonna paluun Tampereelle tekevät alkujaan tamperelaiset Lotta ja Stina, jotka ovat esiintyneet rola bola -esityksillään ympäri maailmaa jo 20 vuotta. Nyt show'n nimi on Twenty Years Later… Still Here! Torstaina Niagarassa katsellaan elokuvia.

Cirkus Ruska Festival Niagarassa ja Tavara-asemalla 4.–6. toukokuuta.

4. Puutarha kuntoon

Piha ja luonto ovat Tampereen messujen teemana. Asiaa on pihasuunnittelusta, istutuspenkkien ongelmakohdista ja puutarhajätteiden kierrätyksestä. Suomen ruususeuran puheenjohtaja Michael Luther opastaa ruusujen valinnassa ja biologi Leena Luoto kumppanuuskasvien hyödyntämisestä tuholaistorjunnassa.

Piha ja luonto Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 6.–7. toukokuuta.

5. Käärijän kisakatsomo

G Livelabissa juhlitaan ikärajattomia ja maksuttomia euroviisukatsomoja koko viisuviikon ajan. Luvassa on myös vanhoja euroviisuhittejä ja -harvinaisuuksia sekä Euroviisu-aiheinen visailu. Suomen edustaja Käärijä on mukana jo ensimmäisessä semifinaalilähetyksessä. Tapahtumat juontaa Gekko Paavilainen.

Euroviisukatsomot G Livelabissa. 9.–13. toukokuuta.