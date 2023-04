Tampere jakoi palkintoja ja apurahoja kulttuurin tekijöille – katso tästä kaikkien palkittujen nimet

Viime vuonna julkaisseista tamperelaiskirjailijoista palkittiin kahdeksan, ja yhtä heistä verrattiin itseensä Kirsi Kunnakseen. Tänä vuonna palkinnon sai myös Tampereen Teatterin lipunmyynti, joka joutui pandemian aikana kovan paikan eteen.

Aamulehti

Tampereen kaupungin apurahat myönnettiin eri alojen ammattitaiteilijoille ja kirjallisuuspalkinnot tamperelaiskirjallisuuden parhaimmistolle. Lisäksi muutama arvostettu teatterin tekijä sai Eino Salmelaisen säätiön tunnustuspalkinnon. Apurahat ja palkinnot eri taiteiden tekijöille jaettiin tiistai-iltana Raatihuoneella järjestetyssä tilaisuudessa.

Palkinto kahdeksalle

Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnot vuonna 2022 julkaistuista teoksista myönnettiin kahdeksalle kirjailijalle. Palkintoja perusteltiin seuraavasti:

Päivi Alasalmen Sirkus Kummajuna on viehättävä ja viisas, useista erilliskertomuksista koostuva yhtenäissatu, jonka kieli on kaunista ja rikasta. Kirjassa sirkusjuna kiertää Eurooppaa, ja sen elämänlämpöisestä kyydistä löytävät paikkansa kaikki omien yhteisöjensä erilaiset.

Riikka Palanderin runoteos Poissaolon paino tarkastelee yksinäisyyttä, luontoa ja maisemaa. Pelkistetyistä säkeistä koostuva teos edustaa kaunista, pohdiskelevaa ja puhuttelevaa runoutta.

Teemu Palosaaren ja Jukka Tilsan teoksessa Runoja lapsille ja muille älyköille sanaleikit ja riimittelyt tuovat mieleen itsensä Kirsi Kunnaksen klassikkoteokset. Nokkelissa runoissa ja sana-akrobatiassa luotetaan lasten älyyn ja oivalluskykyyn. Runot riemastuttavat myös aikuisia lukijoita, ja Tilsan kuvitus on hilpeää.

Elina Pitkäkankaan fantasiaromaani Sang on kieleltään rikas, intensiivinen ja jännittävä teos, joka pitää lukijan otteessaan alusta loppuun asti. Teos kertoo köyhyydestä ja rikkaudesta, vallasta ja sorrosta, luonnon ja ihmisen suhteesta sekä rakkaudesta ja veljeydestä. Ajaton, lumoava tarina hyödyntää Itä-Aasian maiden kulttuureja taitavasti ja kunnioittavasti.

Juha Siron Valovuosi on monikerroksinen, valoisan kaunis, humaani ja hienolla suomen kielellä kerrottu tarina suuria kysymyksiä pohtivasta, lähiökapakassakin viihtyvästä miehestä ja hänen rakkaudestaan. Valovuosi kertoo myös siitä, miten pienistä sattumuksista elämän kulku saattaa olla kiinni.

Jyrki Vainosen Täytetyt tempaa lukijan kafkamaisiin tunnelmiin, tarinoihin ja yhä merkillisempiin, monitulkintaisiin ja toisiinsa kietoutuviin, unen, kuoleman ja muistin syövereihin. Kieli on kaunista ja kerronta lumoavaa.

Viggo Wallensköldin teos Neuroosit ja traumat on hullunhauska ja surrealistisen groteski luotaus ihmismielen syvyyksiin ja sairauksiin kuvitteellisen tieteentekijän Anatolij D. Mbdrinovin tutkimusten ansiosta.

Teatterielämän hyväksi

Eino Salmelaisen säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet Tampereen teatterielämän hyväksi. Tänä vuonna apuraha myönnettiin neljälle.

Näyttelijä Annuska Hannula on näytellyt Tampereen Teatterissa vuodesta 2021 lähtien. Hän on osoittanut laajaa ammattitaitoa ja huippuosaamista sekä myös poikkeuksellista joustavuutta ja oppimiskykyä lukuisissa paikkausrooleissaan. Hannula on ilmaisuvoimainen näyttämön luottopakki sekä hyvää ilmapiiriä ylläpitävä, muut huomioiva työtoveri.

Arttu Haapalainen on työskennellyt Tampereen Teatterissa vuodesta 2020 projekti- ja hankekoordinaattorina sekä tuottajana. Hän on ollut mukana luomassa uutta taiteellista kokonaisuutta nimellä Uudet näyttämöt. Pyrkimyksenä on tavoittaa heitä, jotka eivät omavoimaisesti teatteriin tule tai pääse. Tarkoitus on luoda kiinnostavia teatterin tekemisen tapoja ja uudella tavalla puhuttelevia esityksiä. Haapalainen on myös arvostettu ja pidetty työyhteisönsä jäsen.

Äänisuunnittelija, säveltäjä ja muusikko Samuli Welin on yhteistyökykyinen ja tuottelias työryhmien jäsen. Hän on ollut Tampereen Teatterissa suunnittelemassa esimerkiksi Kolme tapaa valmistaa villisorsa ja Kasvun tekijä -esityksiä. Lisäksi Welin tunnetaan ambient- ja konemusiikin tuottajana ja esittäjänä.

Säätiön tunnustuspalkinnon saivat myös Tampereen Teatterin lipunmyyjät ja ryhmämyynti, jotka työskentelivät pandemian aikana ansiokkaasti asiakaspalvelun etulinjassa. He joutuivat siirtämään, perumaan ja myymään uudelleen lippuja ja informoimaan katsojia usein jopa päivittäisistä muutoksista.

Kaupungin apurahat

Apurahojen haku kohdennettiin tänä vuonna kirjallisuuden ja esittävien taiteiden aloilla toimiville ammattitaiteilijoille. Kyseessä ovat pienimuotoiset kannustusapurahat, joiden tavoitteena on tukea työskentelyä taiteen parissa. Apurahaa haki tänä vuonna 212 taiteilijaa, mikä on yli kolminkertainen määrä aiempaan verrattuna. Apurahoja myönnettiin 22 taiteilijalle yhteensä 30 000 euroa seuraavasti:

Kirjallisuus: Pauli Kallio, Ulpu-Maria Lehtinen, Assi Piironen, Niklas Salmi ja Susanna Selve.

Näyttämötaide: Paula Folqués Diago, Maarit Kalmakurki, Taneli Kemppi, Kaisa Kortesoja, Meri-Maija Näykki ja Ilaria Tucci.

Sirkustaide: Rosa-Maria Laukkanen ja Saana Leppänen.

Säveltaide: Liisa Hytti eli Ihme-Liisa, Beatriz Macias, Arla Salo, Matti Salo, Sami Sänpäkkilä, Eeva-Maija Vehviläinen eli Eeva Meret ja Jukka Viitasaari.

Tanssitaide: Ville-Pekka Oinonen ja Niina Rajaniemi.