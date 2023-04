Tampereen taidemuseo sulkeutuu sisäilmakorjausten vuoksi

Tuula Lehtisen näyttely Kauneuden arkeologia siirtyy vuoteen 2024.

Aamulehti

Tampereen taidemuseon rakennuksessa Pyynikintorin reunalla tehdään ensi talvena sisäilmaan liittyviä korjauksia, joiden vuoksi museo on kokonaan suljettu 16. lokakuuta lähtien 26. tammikuuta 2024 asti.

Kesällä avautuvat näyttelyt Vuoden nuori taiteilija 2023 Eetu Huhtala ja Backlight2023 ovat avoinna aiemmin ilmoitetun mukaisesti, mutta kuvataiteilija Tuula Lehtisen näyttely Kauneuden arkeologia avautuu vasta helmikuun lopussa 2024. Lehtisen näyttelyn piti alun perin avautua 11. marraskuuta 2023.

Tampereen taidemuseon johtajan Selma Greenin mukaan pääosa remontista tehdään loppuvuodesta, eikä ole kyse kovin mittavista toimenpiteistä. Myös Tampereen Tilapalveluista vahvistetaan, että kyse on museon käyttöä turvaavista toimenpiteistä, kuten tiivistyskorjauksista ja ikkunoiden kunnostuksista.

Kalenteri täynnä

Taiteilija Tuula Lehtinen on pelkästään iloinen näyttelynsä siirtämisestä myöhäisempään ajankohtaan: ”Tieto näyttelystä tuli alun perinkin lyhyellä varoitusajalla, ja uusi aikataulu helpottaa omaa työtäni. Kalenterini on tällä hetkellä hyvin täynnä: Helsinkiin on juuri valmistumassa suuri julkisen taiteen kokonaisuus, mieheni Tomas Byströmin kanssa valmistelemme gallerianäyttelyä Etelä-Ruotsiin, Göteborgiin on tulossa iso julkinen mosaiikkikokonaisuus, ja ensi kesänä asennan teosta Joensuuhun”, Lehtinen sanoo.

Suurista julkisista mosaiikkiteoksistaan tunnettu taiteilija ja taidegraafikko kuuluu tunnetuimpiin tamperelaisiin ammattitaiteilijoihin. Talvella 2020–2021 hänen teoksiaan oli esillä Sara Hildénin taidemuseon Seurassa-yhteisnäyttelyssä, mutta laajaa yksityisnäyttelyä hänellä ei ole Tampereella aikaisemmin ollut.

”Olen kiertänyt jokseenkin kaikki Suomen museot, mutta kotikaupunki on jäänyt välistä. Tampereen taidemuseossa tullaan näkemään retrospektiivisen näyttely kahdessa kerroksessa, mutta pääpaino on uusissa teoksissani”, Lehtinen sanoo.

Tampereen taidemuseon rakennuksessa on tehty sisäilmatutkimuksia alun perin perusparannuksen lähtötiedoiksi. Taidemuseo on toiminut perustamisesta asti eli vuodesta 1931 vanhassa viljamakasiinissa. Vuonna 1838 valmistunut C. L. Engelin suunnittelema rakennus on tiettävästi kaupungin kolmanneksi vanhin. Rakennus peruskorjattiin viimeksi 1980-luvulla.