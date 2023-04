Vapriikissa avautuu uusi koko perheen näyttely, jossa sukelletaan satujen maailmaan – katso tästä, mitä on luvassa

Kuuntele satuja eri kielillä sienen alla istuen, hanki taikakaluja itämaisilta markkinoilta tai kurkista satujen pimeälle puolelle aliseen maailmaan. Olipa kerran -näyttely tarjoaa koettavaa, kerrottavaa ja kuunneltavaa kaikenikäisille. Näyttelypäällikkö Marjo Meriluoto ja kirjallisuudentutkija Hanna Samola ovat työstäneet virolaisen näyttelyn kotimaiseen satuperinteeseen sopivaksi.

Aamulehti

Milloin viimeksi kuulit tai kerroit sadun? Oliko siinä mukana opetus, sankari, eläimiä vai kenties taikakaluja tai ihmeellisiä voimia? Saiko lopussa paha palkkansa, nousiko altavastaaja ryysyistä rikkauksiin vai elivätkö päähenkilöt onnellisina elämänsä loppuun asti?

”Satujen kertominen on tuhansia vuosia vanha perinne, niitä on kerrottu jo kauan ennen kirjojen lukemista. Siksi tähän näyttelyynkin kuljetaan korvilla koristellusta portista”, kertoo museokeskus Vapriikin näyttelypäällikkö Marjo Meriluoto ja raottaa museon ala-aulaan pystytettyjä rakennustelineitä.

Vapriikissa rakentuu parhaillaan satujen maailmaan sukeltava Olipa kerran -näyttely. Ovet avautuvat yleisölle perjantaina 28. huhtikuuta, ja näyttely on avoinna ensi vuoden maaliskuulle asti.

Tässä museossa saa koskea! Satunäyttelyssä vedetään naruista, painetaan nappeja, pujotellaan radalla ja tartutaan miekkaan. Lopuksi näyttelyn kiertäjä saa napata seinästä itselleen ennustuksen.

Koristeellisiin lakikirjoihin on koottu satujen seitsemän lakia. Mikä tahansa tarina ei ole satu, eikä satu myöskään ole synonyymi lastenkirjallisuudelle. ”Meitä museossa ilahdutti, miten tarkasti eri satuja on luokiteltu, ihan kuin museoesineitä”, Marjo Meriluoto kertoo.

Tiistaiaamuna näyttelyyn tehdään vielä viime silauksia: konservaattori Anne Makkonen rakentaa Zacharias Topeliuksesta kertovaa vitriiniä kuntoon ja asettelee Lastenkirjainstituutista lainattuja teoksia paikoilleen. Ennen avajaisia hiotaan vielä valaistusta ja herätetään henkiin seitsemän tunnetuimman sadun taikalamppu. Narusta vetämällä ja valoketjua seuraamalla pääsee tutustumaan esimerkiksi Lumikin tai Tittelintuuren syntyyn ja seikkailuihin.

”Nämä sadut ovat tunnettuja eri puolilla maailmaa, mutta hieman erilaisina. Näyttelyssä olemme halunneet nostaa erityisesti esiin kotimaisia satuja. Suomessa on pitkä sadunkertomisen perinne ja myös satututkimus on kansainvälisesti korkeatasoista”, näyttelyn työryhmässä mukana oleva Tampereen yliopiston kirjallisuudentutkija Hanna Samola kertoo.

Viron kansallismuseon tuottama näyttely on muokattu suomalaiseen satuperinteeseen sopivaksi. Näyttelyssä voi tutustua suureen joukkoon suomalaisia ja karjalaisia satuja, jotka on luetteloitu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Lisäksi esillä on satuihin liittyviä esineitä Viron kansallismuseon, Tampereen historiallisten museoiden, Lastenkirjainstituutin ja yksityisistä kokoelmista.

Tiistaiaamuna satunäyttelyyn loihdittiin vielä viimeisiä silauksia. Näyttely avautuu perjantaina ja lauantaina ohjelmassa on taianomaista ohjelmaa erityisesti lapsille.

Itämaisilta markkinoilta aliseen maailmaan

Sitten sukellamme satujen maailmaan: vastaan tulee taikametsän luukkujen takana piileskeleviä eläimiä, itämaisilla markkinoilla kaupusteltuja tuhannen ja yhden yön aarteita, tarinaansa kertova prinsessa, saunassa majaileva otus, kaksintaistelu lohikäärmettä vastaan... Loppuuko tämä taru ollenkaan? Vapriikin vaihtuvan näyttelyn tila tuntuu kolminkertaistuneen, kun kuljemme tilasta ja tunnelmasta toiseen. Välillä kurkistellaan peileihin, väistellään puita tai kumarrutaan pieneen oviaukkoon. Hämärässä huoneessa, tuonpuoleisen tummissa varjoissa, ”alisen maailman” maailmassa kuuluu käkätystä ja näkyy tuimia katseita. Täällä satupolun pientä kulkijaa voi vähän hirvittääkin.

”Täällä on vähän jännittävää. Lapset ja aikuisetkin kuitenkin reagoivat asioihin eri tavoin. Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkailta tulevaa palautetta. Tarvittaessa voimme järjestää vaikkapa erillisen, kirkkaammin valaistun ajan näyttelyvieraille, joita pimeä pelottaa”, Marjo Meriluoto sanoo.

Museotilaan on toteutettu eriteemaisia tiloja, joissa tunnelmat vaihtelevat. Tuhannen ja yhden yön tarinoiden maagista maailmaa tarjoavat itämaiset markkinat.

Uskaltaudutko korttipeliin itse pirun kanssa? Hämärissä huoneissa arempaa museovierailijaa voi vähän pelottaa. Näyttelyyn ei kuitenkaan ole ala- eikä yläikärajaa.

Toisaalta sadut voivat tarjota turvallisen tavan käsitellä hankaliakin tunteita, kuten juuri pelkoa. Satujen taian takaa löytyy monimutkaisia ihmissuhteita ja yhteiskuntakritiikkiäkin. Tuhkimossa puidaan uusperheen rooleja ja Hanna Samolan omassa suosikissa, Siniparrassa väkivaltaa, mustasukkaisuutta ja groteskiakin kauhua. Siniparran perintö elää esimerkiksi Jane Campionin Piano-elokuvassa vuodelta 1993 ja Margaret Atwoodin teoksissa, joista Handmaid’s Tale nousi kulttimaineeseen tv-sarjan myötä.

Satu siis elää ja hengittää, vaikka se saattaakin sekoittua lastenkirjallisuuteen tai jäädä ajoittain kirjallisuuden tutkimuskentän ulkopuolelle yliopistomaailmassa. Vuosisatoja suusta suuhun tai kirjasta toiseen kerrotut sadut toistuvat eri kielillä ja kulttuureissa.

”Itse opin vasta näyttelyä työstettäessä, että Tatu ja Patu ei ole satu”, Marjo Meriluoto naurahtaa. Miksi ei? Vapriikin näyttelyssä voi oppia satujen seitsemän lakia eli sen, mikä tekee sadusta sadun.

Suomen kirjallisuuden yliopistonlehtori Hanna Samola tutkii satuja työkseen. Hänen oma lempisatunsa on 1600-luvulta aina nykypäivän populaarikulttuuriin kiemurrellut mustasukkaisuusdraama Siniparta.

Opetuksia ja viihdettä

Meriluoto ja Samola avaavat lyhyesti satujen historiaa ja muistuttavat, että sadut eivät alunperin olleet varsinaisesti suunnattuja lapsille. Ne olivat opettavaisia tarinoita erityisesti aikuistuville nuorille. Tarinoissa toistuu hyvän ja pahan taistelu ja kasvatetaan oikeaan suuntaan.

”Alusta asti satuja on kuitenkin käytetty myös viihteenä. Jotkut sadut esimerkiksi 1600-luvulta olivat jopa eroottisia”, Hanna Samola kertoo.

Vapriikin satunäyttelyssä ei ole ala- tai yläikärajaa. ”Näyttely on ehdottomasti suunnattu ihan kaikenikäisille. Tarjolla on Vapriikille tuttuun tapaan saduistakin ensinäkemältä helppo kerros, mutta sen takana on tiukkaa tiedettä ja aikuisellekin uusia asioita. Meillä on tosi fiksuja asiakkaita, jotka haluavat museosta tietoa”, Marjo Meriluoto sanoo.

Piirrettyjen prinsessojen tilalla paikallisia hahmoja

Yksi asia kuitenkin loistaa satunäyttelystä poissaolollaan: missä ovat Disneyn prinsessat, prinssit, pörröiset eläinhahmot ja vauhdikkaat animaatiot?

”Disney-kerros on tarkoituksella jätetty näyttelystä pois. Monet tutuista satuhahmoista, Lumikki, Tuhkimo tai Aladdin, ovat kuitenkin mukana, niillähän on pitkä historia jo ennen Disneyn animaatioita. Museon tapahtumissa voi kyllä tavata myös nykylapsille tuttuja satuprinsessoja”, Marjo Meriluoto sanoo ja kutsuu lapsiperheet lauantaina 29. huhtikuuta järjestettäviin satulinnan tanssiaisiin. Aikuisvieraille järjestetään myöhemmin omia tapahtumia ja satujen historiaa käsittelevä luentosarja.

Elämyksiä Olipa kerran -näyttelyssä toki riittää ilman tapahtumiakin. Museovieraat houkutellaan tutkimaan, koskemaan, kuuntelemaan ja rakentamaan omiakin satuja. Laserradalla temppuillessa saa purettua energiaa ja valtavien sienten alle voi syventyä kuuntelemaan satuja eri kielillä. Karjalaisia satuja luetaan vienankarjalaksi, saamelaisia satuja pohjoissaameksi ja suomenruotsalaisia satuja ruotsiksi. Satuja voi kuunnella myös englanniksi.

”Mukana on sekä tunnettuja että vähemmän tunnettuja, myös hyperpaikallisia satuja, kuten askolalainen Monninkylän tonttu”, Hanna Samola kertoo. ”Näiden sienten alla voisi viettää vaikka koko päivän!”

Marjo Meriluoto ja Hanna Samola odottavat museon uuteen näyttelyyn paljon kävijöitä. ”Tarjolla on ehkä ensinäkemältä niin sanottu helppo kerros, mutta sen takana on tiukkaa tiedettä”, Meriluoto kertoo.

Olipa kerran, tarina satujen synnystä Vapriikissa 28. huhtikuuta 2023 – 10. maaliskuuta 2024. Lauantaina 29. huhtikuuta kello 11–16 satulinnan tanssiaiset ja paljon ohjelmaa lapsiperheille.