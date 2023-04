Pääkirjasto Metsossa on lauantaina poikkeuspäivä – tätä kaikkea on ohjelmassa Metson messuilla

Metson messut tarjoavat monipuolista ohjelmaa kirjallisuuden ja musiikin ystäville. Tapahtuma levittäytyy lauantaina kirjaston joka kerrokseen.

Metso-kirjastossa valmistaudutaan lauantain messuhumuun. Tarjolla on kirjallisuuteen ja musiikkiin liittyvää ohjelmaa kaikenikäisille. Kuva on keväältä 2020.

Aamulehti

Tampereen pääkirjasto Metsossa järjestetään lauantaina 22. huhtikuuta koko perheen kirjallisuus- ja musiikkitapahtuma, Metson messut. Tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa muutaman vuoden tauon jälkeen.

Metson messut kokoaa yhteen pienkustantajia sekä muita kulttuurialan toimijoita. Esittely- ja myyntipöytien lisäksi tarjolla on monenlaista maksutonta ohjelmaa kaikenikäisille.

”Tarjolla on monipuolista ohjelmaa kaikille ja kaikenikäisille, sekä musiikkia, kirjallisuutta että runoutta. Erityisyytenä esillä on useampi kääntäjä. Erikoispitkässä haastattelussa on palkittu kaunokirjallisuuden kääntäjä Kersti Juva, joka on tehnyt Tolkienin Taru sormusten herrasta -kirjasta nyt uuden suomennoksen”, kertoo kirjastonhoitaja Tuija Valli.

Tapahtumassa esiintyvät myös muun muassa historiantutkija Tuomas Hoppu, kirjailija-toimittaja Kristiina Harjula sekä sarjakuvantekijät Ville Pirinen ja Aino Louhi.

Kirjaston parvikerroksen ohjelma keskittyy musiikkiin ja runouteen. Musiikkiosastolla Jussi Niemi kertoo suomentamastaan Jimi Hendrixin muusikkoelämäkerrasta. Päivän aikana lavalle astelee myös musiikkivieraita.

Cafe Metsossa puolestaan kuullaan muun muassa näytteitä Eeva-Liisa Mannerin runoista Sina Kujansuun tulkitsemana ja nähdään värikäs flamenco-tanssiesitys.

Messujen ohjelmassa on huomioitu myös perheen pienimmät. Lehmus-salissa Veljekset Palosaari featuring J. Tilsa esittää ”musiikkia lapsille ja muille älyköille” , minkä jälkeen on vuorossa Orffien lastenkonsertti kello 13. Lasten- ja nuortenosaston satuhuoneessa on VHS-klubin videotyöpaja. Lisäksi Albi Lumiukko vierailee lastenosastolla kello 11.30 ja 13.

Pääkirjasto Metso on messujen vuoksi lauantaina avoinna poikkeuksellisesti kello 10–17, jolloin myös kirjaston kahvila on auki. Kirjaston lainaus- ja muut palvelut ovat käytössä normaalisti.

”Odotamme paljon kävijöitä, toivottavasti ihmiset lähtevät liikkeelle. Näyttää olevan tulossa hieno ilmakin, joten kannattaa poiketa kirjastossa”, Tuija Valli sanoo.

Katso Metson messujen koko ohjelma Aamulehden menokoneesta: aamulehti.fi/menokone