Muiden piittaamaton käytös saa ihmisiä jopa jättämään tapahtumia väliin: ”Kenenkään takamuksen katsominen ei ole kulttuurinen elämys”

Esityksen aikainen syöminen, somettaminen ja kovaääninen keskustelu ovat pilanneet monen kulttuurinautinnon. Eniten lukijat olivat kokeneet häiriöitä elokuvateattereissa.

Monilla on selvästi patoutunut paha mieli menettämistään kulttuurielämyksistä. Kun Aamulehti järjesti kyselyn kulttuuritapahtumien häiritsevästä käytöksestä, vastauksia tuli lyhyessä ajassa useita kymmeniä. Eniten häiritsevää käytöstä oli esiintynyt elokuvateattereissa. Jotkut ovat jopa jättäneet tämän takia elokuvissa käymisen vähemmälle.

Tosin joskus häiriölle voi olla syy, joka ei näy päälle päin:

”Ihmisiä on monenlaisia ja aina esimerkiksi sairaudet eivät näy ulospäin. Tällaiset tilanteet voivat ärsyttää toisia, kun ei tiedetä mistä on kyse. Valtaosa ihmisistä osaa huomioida kyllä muut.”

Elokuvateatterit

Näytösten aikana syöminen häiritsee monia. Myös kännykkäkieltoa rikotaan usein:

”Elokuvissa joku räpläsi kirkasta kännykkää monta minuuttia muuten tumman kohtauksen aikana. Näkyi räikyvästi ja häiritsi. Toivon, että kännykät jätettäisiin taskuihin hiljaisena elokuvan ajaksi.”

”Kännykän käyttö valaisee koko penkkirivin. Keskustellaan kovaäänisesti, ihan kuin oltaisiin seurusteluravintolassa, eikä elokuvissa. Syödään ja juodaan hulluna, ihan kuin kuoltaisiin nälkään kahden tunnin aikana. Juostaan vessassa, kävellään penkkirivin toisesta päästä toiseen suorin vartaloon, niin että jokainen takana istuva vuorollaan tulee häirityksi. Kaksi elokuvaa nähtynä aivan hetki sitten, kummassakaan ei ollut minkään sortin kieltoa kännykän käytöstä Tampereen Plevnassa.”

”Elokuvissa häiritsee jatkuva keskustelu ja eväiden isoääninen syönti, jalkojen pitäminen edessä istuvan selkänojalla, edessä olevan tuolin potkiminen. Teatterissakin tuntuu nykyisin olevan tapana tulla paikalle karkkien kanssa, jos on mukana lapsia. Ihme touhua. Kyllä teatterista oppii nauttimaan ilman karkkiakin.”

”Ihan pahin kaikista on hajusteet!”

”Elokuvateatterissa häiritsee erityisesti eväitten syöminen ja kaikenlainen paperien rapistelu. Mielestäni syöminen pitäisi ehdottomasti kieltää elokuvateatterissa. Mitä järkeä on hankkia hienot äänentoistolaitteet teatteriin, mutta silti sallia kaikenlainen karkki ja eväspapereiden rapistelu? Eihän konserttisaleihinkaan saa tulla syömään.”

”Finnkinon näytöksessä Hereditary-kauhuelokuvassa teinityttöporukka edessäni purskahteli äänekkääseen hihitykseen ja nauruun elokuvan kauheimmissa kohdissa. Huomautin heille asiasta, jolloin hihittely loppui. Naureskelu leffassa on ok, mutta jos kyse on ei-komediallisesta kauhuelokuvasta, eikä edes tahattomasti hauskasta, niin tunnelma latistuu aika paljon vääränlaisista reaktioista. Tuntui olevan joku kaveriporukan oma läppä tuo tyrskähtely.”

”Finnkinon MET-oopperaesityksessä yksi katsoja tuli sylinkokoisen popcorn-purkin kanssa näytökseen. Raksutteli niitä sitten koko ajan. Ja kun tuli se oopperan kaikkien odottama, ihana, tunnelmallinen aaria, niin eikös tämä popcornin pupeltaja saanut jyvänkuoren kurkkuunsa juuri silloin ja alkoi hillitön yskintä. Siinä meni ohi pitkään odotettu kohokohta musiikkielämyksestä koko salillisella.”

”Juopuneet miehet, joiden mielestä on ihan jees pitää yksinpuhelua elokuvan päähenkilölle John Wickille. Ja kun huomautin asiasta oli ihme, ettei päälle käynyt. Poistuin näytöksestä ja toiste en tule. On ihme, ettei näin vahvasti juopuneita kielletä saapumasta elokuvateatteriin.”

”Se, kun vieressä istuvat huokailevat elokuvan tapahtumille, mitkä eivät omasta kulttuuritaustasta ole mitenkään huokailtavia. Tai kun vieressä istuva dunkkaaa 40 vuotta sisällä poltetulta tupakalta. Tai sitten tulee sinne elokuviin juttelemaan, Plevnassa sattuu tätä kaikkea ihan jatkuvasti ja siksi en enää käy. Pussinrapistelijat löysivät myös Niagaraan, joten enpä sielläkään ole ainakaan viiteen vuoteen käynyt. Odotan, että leffa tulee suoratoistoon.”

”Takana oleva lauloi ja huusi koko konsertin, eikä todellakaan ollut Antti Tuiskun veroinen”, muistelee lukija Nokia-areenan konserttia.

Konsertit ja baletti

Tanssiminen istumapaikoilla ei saa kanssakatsojilta kiitosta:

”Konsertissa ihmiset nousevat jammaamaan kesken konsertin ja samalla estävät takana istuvien näkemisen.”

”Vaikka konsertissa on päällimmäisenä aistittavana kuuleminen, niin kyllä soittajien ja laulajien katsominen on iso osa konsertin nautintoa. Ei kenenkään takamuksen katsominen ole kulttuurinen elämys.”

”Massatapahtumissa on esiintynyt tapa heilutella sytkäreiden liekkiä. Varsinkin kun ihmiset ovat ahtaasti kiinni toisissaan.”

”Istumakatsomossa tanssiminen, koska silloin takaa ei näe esitystä. Äänekäs syöminen. Voimakas parfyymi ja partavesi.”

”Konserttisalissa äänekäs keskustelu konsertin aikana. Tämä on hyvin yleistä kirkkokonserteissa. Keskustelun ei tarvitse olla kovin äänekästä, kun se jo häiritsee lähellä istujia.”

”Kun jotkut vaihtavat kuulumisia kaverin kanssa isoon ääneen samaan aikaan kun toiset kuuntelevat konserttia. Antti Tuiskun keikalla takana oleva lauloi/huusi itse koko konsertin, eikä todellakaan ollut Tuiskun veroinen. Kyllähän se ärsyttää, kun on itse tullut paikalle konsertin esiintyjän vuoksi.”

”Kännyköiden räplääminen Tampere-talossa. Kesken balettiesityksen valo vilkkui, vaikka ei ääntä pitänyt. Harmitti, koska istuimme kyseiseen räplääjään nähden sivusuunnassa. En lähtenyt kesken esityksen etsimään henkilökuntaa. Väliajalla näin vahtimestarin, kysyin asiaa, saimme paikat muutamaa penkkiriviä alempaa jälkimmäisen näytöksen ajaksi. Sinne jäi ylempään penkkiriviin leikkimään kännykänsä kanssa. Mitä lie mietti. Ei varmaankaan mitään. Itse ajattelen, että tulisi antaa jokaisella katsojalle ja kuulijalle rauha seurata esitystä. Onhan kulttuurissa kuitenkin kyse toisen työstä, josta meidän jokaisen tulisi olla oikeus nauttia – eikä häiriköidä esityksessä.”

Puhelin on soinut teatterikatsomoissa kesken näytännön, ja jotkut katsojat katsovat tarpeelliseksi myös vastata.

Teatterissa ja baletissa

Teattereihinkin on osittain rantautunut elokuvissa käymisen tavat, kuten syöminen:

”Eväskäytäntö ei sovi teatteriin.”

”Teatterissa eväiden syöminen, liiallinen rakastavaisten hempeily ja kuiskuttelu selän takana sekä pahimpana Helsingissä eräs henkilö vastasi puhelimeen kesken esityksen.”

”Teatterissa vieressäni istuva selasi kännykkäänsä, kunnes useampi huomautti siitä. Sen jälleen hän alkoi juttelemaan vieruskaverin kanssa. Kännykkäkuvaajat puolestaan häiritsevät kaikissa tapahtumissa. Nämä estävät tehokkaasti kulttuurielämykseen uppoamisen, mikä on esimerkiksi teatterissa kulttuurielämyksen parasta antia.”

”Rakkauskirjeitä Tampereen Teatterissa 31.3. Puhelin soi katsomossa kolme kertaa, eri henkilöillä. Yksi jopa vastasi puhelimeen. Herätti paljon pahennusta ja häiritsi.”

”Kesken teatteriesitystä paikalle tulo.”

”Teatterissa näytös keskeytettiin hetkeksi humalaisen örvellyksen vuoksi. Katsojan poistettiin katsomosta.”