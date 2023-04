Hevoset-messuille kiemurteli 200-metrinen jono– katso laaja kuvakooste ennätysyleisön tunnelmista

Talous aiheuttaa monille harmaita hiuksia, mutta Hevoset-messujen suosiossa se ei näy. Suomen suurin hevosalan messutapahtuma odottaa yleisöennätystä ja syy on selvä. Hevoset ovat ihania, ja messuilla on kivaa.

Lauantaina Suomen suurin hevosalan tapahtuma on juuri avannut ovensa ja Tampereen messukeskuksen pääovelle kiemurtaa toistasataa metriä pitkä jono. Ihmisiä on tulossa ympäri Suomen shoppailemaan ja viettämään aikaa. Jo ennakkomyynti on lyönyt aiemmat ennätykset. On vaikea uskoa, että elämme niukkoja aikoja.