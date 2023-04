Harry Potterista tehdään ensimmäinen tv-sarjatuotanto – "uskollinen sovitus" kirjoista

Sarjan kuvaamisen tai julkaisun ajankohtaa ei kerrottu.

Maailmankuuluista Harry Potter -kirjoista tehdään ensimmäistä kertaa myös tv-sarja, tuotantoyhtiö Warner Bros. Discovery ilmoitti keskiviikkona.

Tuotantoyhtiön mukaan kirjasarjasta on tulossa vuosikymmenen mittainen televisiosarja, jossa on mukana uudet näyttelijät. Televisiosarjan vastaavana tuottajana toimii Harry Potterin maailman luonut kirjailija JK Rowling.

Sarjan kuvaamisen tai julkaisun aikataulua ja ajankohtaa ei kerrottu. Seitsemästä Harry Potter -kirjasta tehtiin vuosina 2001–2011 suursuosioon nousseet kahdeksan elokuvaa.

Warner Bros. Discoveryn mukaan tv-sarjan on tarkoitus olla "uskollinen sovitus" Rowlingin kirjoista.

Helmikuussa julkaistiin Harry Potterin maailmaan sijoittuva uusi videopeli Hogwarts Legacy, joka nousi yhtä lailla suursuosioon.

Rowlingia syytetty transfobisista lausunnoista

Tv-sarja on määrä julkaista uudessa, toukokuussa Yhdysvalloissa lanseerattavassa Max-suoratoistopalvelussa. Max yhdistää jo olemassa olevat HBO Max- ja Discovery Plus -suoratoistopalvelut.

”Maxin sitoutuminen kirjojeni eheyden säilyttämiseen on minulle tärkeää, ja odotan pääseväni osaksi tätä uutta sovitusta, joka mahdollistaa syvyyttä ja yksityiskohtaisuutta, mitä vain pitkät televisiosarjat voivat tarjota”, Rowling sanoi lausunnossa.

Kirjailijaa on syytetty viime vuosina transfobisista lausunnoista, sillä hän on kommentoinut kiistanalaisesti transansioita. Hän on painottanut syntymässä määriteltyä sukupuolta sen sijaan, mihin sukupuoleen ihmiset identifioituvat.

Tv-sarjan lehdistötilaisuudessa tuotantoyhtiön edustajat eivät halunneet vastata kysymykseen siitä, vaikeuttavatko Rowlingin esittämät kommentit näyttelijöiden löytämistä. Monet elokuvasarjan näyttelijät ovat aiemmin tuominneet Rowlingin transihmisiä koskeneet kommentit.