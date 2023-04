Tampereella järjestetään uusi second hand -tapahtuma, jossa on luvassa löytöjä aikuisille – poimi tästä viikon menovinkit

Hevoset-messut houkuttelee kaikenikäisiä heppatyttöjä ja -poikia Tampereen messu- ja urheilukeskukseen viikonloppuna.

Hevoset-messut on perinteisesti kerännyt runsaasti yleisöä. Kuva on viime vuoden messuilta Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.

Aamulehti

1. Hevosihmisten kohtauspaikka

Tampereen messu- ja urheilukeskus täytyy loppuviikolla hevosista ja niitä rakastavista ammattilaisista ja harrastajista. Hevoset-messut on Suomen suurin hevosalan messutapahtuma. Luvassa on monenmoista ohjelmaa rotuesittelyistä näytöksiin ja paneelikeskusteluista luentoihin. Tapahtumaviikonlopun huipentaa kolmepäiväinen esteratsastuskilpailu, jossa esitellään uudenlainen kilpailumuoto. Kilpailut alkavat jo perjantaina karsinnoilla.

Hevoset-messut 15.–16. huhtikuuta Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.

2. Löytöjen mahdollisuus

Toiselle tarpeeton on toiselle aarre. Näitä aarteita pääsee metsästämään lauantaina Tampereen Tavara-aseman ensimmäisessä omassa second hand -tapahtumassa. Myynnissä on käytettyjä vaatteita ja kodin tuotteita, mutta ei lastenvaatteita tai isoja huonekaluja. Lisäksi tapahtumassa on Uhana Designin ja Arkivé Atelierin pisteet. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

15. huhtikuuta kello 11–15 Tampereen Tavara-asemalla.

3. Koneiden ystäville

Jos sanapari Mansen Mörinät soittaa kelloja, olet luultavasti isojen koneiden ystävä. Mansen Mörinät palaa jälleen tuttuun ajankohtaan keväälle, ja isoja koneita ja niihin liittyviä tuotteita ja palveluja esitellään tapahtumanjärjestäjien eli pirkanmaalaisten kone- ja kuljetuskalustokauppiaiden toimipisteissä Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Ylöjärven ympäristössä. Siirtyminen onnistuu esimerkiksi bussilla, sillä tapahtumalla on kolme omaa linjaa.

14. huhtikuuta kello 9–17 ja 15. huhtikuuta kello 9-15.

4. Irlantilaista iloa

Tampereella toteutetaan kuudetta kertaa irlantilaiseen musiikkiin ja tanssiin keskittyvä Irish Festival Tampere. Tämänvuotisessa ohjelmistossa keskeisessä roolissa on erityisesti tanssi. Tapahtumassa nähdään paitsi kotimaisia esiintyjiä myös irlantilaisia vieraita. Tapahtumapaikkoja ovat esimerkiksi G Livelab Tampere, Telakka, Hällä-näyttämö ja Tampereen ylioppilasteatteri.

19.–22. huhtikuuta.

5. Keväinen perinne

Cinemadrome tuo viikonloppuna tamperelaiosen Arthouse Cinema Niagaran valkokankaalle kauhua, splatteria ja roskaa. Kaksipäiväisen leffafestarin kumpanakin iltana esitetään kolme elokuvaa. Elokuviin on 18 vuoden ikäraja.

14.–15. huhtikuuta Arthouse Cinema Niagarassa.