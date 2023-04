Tampereen keskustassa toteutetaan poikkeuksellinen taideprojekti – ensin talo täyttyy taiteella ja lopuksi koko rakennus puretaan

Purkutaidetalo Pinni47:ksi nimetyn keskustan elävöittämishankkeen taiteilijat on valittu.

Aamulehti

Viisikerroksinen Toasin omistama rakennus Tampereella muuttuu kesällä kokonaistaideteokseksi ennen ensi syksynä tapahtuvaa lopullista purkamistaan. Taidenäyttely osoitteessa Pinninkatu 47 sijaitsevassa purkutalossa avautuu 7. kesäkuuta ja pysyy auki heinäkuun loppuun asti. Vastaavaa taideprojektia ei ole aiemmin toteutettu Tampereen ydinkeskustassa.

Kaikille avoinna olleeseen hakuun ilmoittautui määräaikaan mennessä lähes 140 aiheesta innostunutta tekijää, sekä ammattilaiskuvataiteilijoita että harrastajia. Hakijoista Purkutaidetalo Pinni47:n näyttelyyn valittiin kaikkiaan 26 tekijää tai tekijäryhmää.

Valitut taiteilijat ovat: Eetu-Elmeri ja Octo, Ida Sofia Fleming, Inka Hannula ja Teemu Raudaskoski, Katja Hynninen, Tommi Järvinen, Jarmo Kallinen, Emmi Kallio, Pasi Karjula, Jesse Kitinoja, Samuli Kivinummi, Kärhi-työryhmä (Tommi Silvennoinen, Vilhelmiina Sinervo ja Nadja Räikkä), J.P Köykkä, Tiina Lamminen, Johanna Lonka, Maarit Luttinen ja Samu Peltola, Elliina Peltoniemi ja Pecka Peckersson, Tinja Ruusuvuori, EMC Salminen, Juha Saraste, Sarri, Hermann Sebastian Schultz, Veikko Sikiö, Sini Somppi, Paula Varis ja Paula-Leena Jokitie sekä VHS-klubi.

Näyttelyn kuraattorin, kuvataiteilija Teemu Mäenpään mukaan taiteilijoiksi saatiin hyvässä suhteessa ammattilaisia ja tekijöitä, joilla ei ole taustaa perinteisestä taidemaailmasta. Vaikka rakennus puretaankin, tilaisuus on ainutlaatuinen.

”Se, että näyttely järjestetään purkutuomion saaneessa rakennuksessa, luo mahdollisuuksia, johon normaalit galleriatilat eivät yleensä taivu, kuten ulkoseinien ja ikkunoiden päälle maalaamisen ja rakenteiden läpi menevät teokset”, Mäenpää sanoo tiedotteessa.

Näyttelyn kuraattori, tamperelainen Teemu Mäenpää tunnetaan myös muraaleista. Kuvassa hän maalaa Pinninkadulle valmistunuttua Mirkka Rekola -muraalia keväällä 2020.

Näyttelyyn on tulossa maalauksia, mekaanisia veistoksia, installaatioita, tekstiilitaidetta, valokuva- ja videotaidetta, valotaidetta sekä seinämaalauksia. Mäenpään kuratoima osuus on kävijöille maksullinen, mutta lisäksi rakennukseen tulee maksuton taidetila, jossa järjestetään pop up -näyttelyitä, videoesityksiä, tapahtumia ja työpajoja.

Projektin takana on Pirkanmaan luovat tuottajat ry. Pääyhteistyökumppaneita ovat Toas, Tampereen kaupunki ja Operaatio Pirkanmaa. Hankkeessa tarkoitus myös samalla tutkia, kuinka muita purettavia rakennuksia voidaan hyödyntää Tampereen keskustan elävöittämisessä.