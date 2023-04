Selma Green saapui museojohtajaksi Tampereelle juuri, kun alkoi kuohua – nyt hän kertoo, mitä ajattelee taiteen roolista kaupungissa

Selma Green on Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon tuore johtaja. Vastassa on ollut heti hankalia asioita: ensin taidemuseon lisärakennuksen Siilon eteneminen, sitten taidemuseon sisäisen valvonnan puutteet. Haasteista huolimatta Green pitää tamperelaisia suurina kulttuurin ystävinä.

Taidemuseojohtaja Selma Green puhuu kauniisti ja kohottavasti sointuvalla äänellä. Aksentissa on aistittavissa annos Ruotsin-työvuosista. Green aloitti tehtävässään tammikuussa 2023, ja nyt muutaman kuukauden Tampereella asumisen jälkeen vilpitön innostus työtä kohtaan on yhä tallella, vaikka taidemuseo on noussut otsikoihin ja palavereita työpäiviin on mahtunut.