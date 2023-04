Hiljaisella viikolla Tampereella soi monipuolisesti – Poimi tästä jutusta viikon menovinkit

Piinaviikko vie kohti pääsiäispyhiä. Tampereen tapahtumien suhteen viikko ei kuitenkaan ole erityisen hiljainen. Nähtävää ja kuultavaa löytyy monenlaiseen tarpeeseen.

1. Mitä linnut laulavat?

Vapriikin luonnontieteellisessä museossa hiljennetään aistit tunnistamaan lintujen keväisiä ääniä. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen järjestämät linnunlaulukurssit ovat maksuttomia. Ensimmäisellä luennolla kuunnellaan alkukevään lintujen ääniä, viikon päästä luvassa on loppukevään ja alkukesän sirkutuksia. Äänistä luennoivat Lasse Kosonen ja Petri Seppälä.

Linnunlaulukurssi Vapriikin luonnontieteellisessä museossa 5. huhtikuuta kello 18.

2. Tuomiokirkossa Bachia

Johann Sebastian Bachin Johannes-passion ensiesitys oli Leipzigissä pitkäperjantaina vuonna 1724. Tuomiokirkossa poikakuorolle sävelletty teos tavoittaa alkuperäisen sointinsa, kun poikakuoro Pirkanpojat ja nuorisokuoro Sympaatti pääsevät laulamaan Hyvinkään orkesterin säestäminä. Solisteina esiintyvät Waltteri Torikka, Johanna Isokoski, Katariina Heikkilä, Taavi Niinimaa ja Jussi Merikanto.

Johannes-passio Tampereen tuomiokirkossa 7. huhtikuuta kello 19.

3. Lankalauantai Tallipihan tapaan

Tallipihan tapahtumapihalla on lauantaina ohjelmaa pitkin päivää. Iltapäivän maksuttomassa askartelupajassa lapset voivat ohjauksessa askarrella pääsiäisaiheisia koristeita. Ohjelmassa on myös ponitalutusta, suloisia alpakoita, pääsiäisaiheinen valokuvauspaja, glitter- ja hiletatuointeja sekä perinteinen käsityöläistori. Kahvila palvelee myös ulkoterassilla.

Tampereen Tallipihan lankalauantai 8. huhtikuuta kello 11-16.

4. Siurossa pääsiäiskokko

Siuro-Seuran järjestämässä maksuttomassa Knuutilan kartanon pääsiäistapahtumassa Nokialla on myös lapsille taikasauvapaja, pääsiäisluudalla lentämistä, eksyneiden pääsiäispupujen etsintää ja pihapelejä. Ulkoilmajuhlan kruunaa 1700-luvun Pohjanmaalta levinneen perinteen eli pääsiäiskokon – tai valakian – sytyttäminen.

Knuutilan kartanon pääsiäistapahtuma Nokian Siurossa 8. huhtikuuta kello 15-18.

5. Energinen Suzi Q

Can the Can, Wild One ja 48 Crash olivat 1970-luvulla aloittaneen amerikkalaisen rockin pioneerin Suzi Quatron varhaisia hittejä. Jokunen vuosikymmen on vierähtänyt, mutta nyt Tampere-talossa pääsee näkemään, miten rokki sujuu 72-vuotiaalta laulaja-lauluntekijältä ja maailmantähdeltä. Monipuolinen Quatro tunnetaan myös näyttelijänä. Varsinkin 1970-luvun lopun Happy Days -sarja voi herättää nostalgisia muistoja.

Suzi Quatro Tampere-talon Isossa salissa 8. huhtikuuta kello 19.