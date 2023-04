Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen on ehdolla Teatterikorkeakoulun johtoon Helsinkiin: ”Minulla on kolme tutkintoa tähän hommaan”

”Minulla ei ole täältä yhtään työntövoimaa. Tampereen Teatteri on Suomen paras teatteri olla töissä”, sanoo Mikko Kanninen, joka on nyt pyydettynä hakuprosessissa mukana. Hän pitää Teatterikorkeakoulun johtajuutta kansallisena kunniatehtävänä.

Loppusuoralla on mukana kaikkiaan kaksi ehdokasta. Toinen heistä on Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen.

Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen, 51, on ehdolla Helsingissä sijaitsevan Teatterikorkeakoulun johtajaksi eli dekaaniksi. Toinen loppusuoralla oleva ehdokas on Teatterikorkeakoulun dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelman professori Otso Huopaniemi.

Kanninen on ollut Tampereen Teatterin johtajana kolme vuotta.

Miten päädyit hakuprosessiin?

”Minua kysyttiin – minulle soitettiin.”

Mitä vastasit?

”Sanoin, että mietitään. Menin sinne juttelemaan heidän kanssaan.”

Missä vaiheessa hakuprosessi nyt menee?

”Kahdelle kärkihakijalle on 17. huhtikuuta julkinen tilaisuus.”

Onko se julkinen haastattelu?

”Kaikki opiskelijat ja koko henkilökunta taidetaan kutsua luentosaliin, ja he saavat kysyä. Ja ehdokkaat saavat esitellä uraansa.”

Kuka? Mikko Kanninen Tampereen Teatterin teatterinjohtaja ja toimitusjohtaja. Teatteritaiteen tohtori, näyttelijä, teatteriohjaaja ja tutkija. Asuu Tampereen Petsamossa. Teatterin tiedotuskeskus Tinfo Finlandin hallituksen puheenjohtaja.

Mitä vahvuuksia katsot itselläsi olevan, jotta olisit hyvä Teatterikorkeakoulun johtaja?

”Olen tehnyt tosi pitkän uran Tampereen yliopistossa lehtorina, tutkijana ja olen ollut erilaisissa luottamuselimissä ja luottamustehtävissä, yhteensä liki 20 vuotta. Minulla on vankka taidekorkeakoulupohja, ja nyt olen opiskellut johtamiskorkeakoulussa pari vuotta korkeakoulujohtamista.”

”Minulla on myös pedagoginen eli opettajan pätevyys – ja tohtorin tutkinto. Minulla on kolme tutkintoa tähän hommaan. Olen tehnyt pitkän uran kaikissa Suomen suurimmissa ammattiteattereissa, varsinkin freelancerina.”

”Siitä asti, kun olen mennyt peruskouluun 1977, olen opiskellut jotakin. Opiskeleminen on ollut sellainen tapa.”

Miten Teatterikorkeakoulun johtaminen olisi erilaista verrattuna Tampereen Teatterin johtamiseen?

”Korkeakoulujohtaminen on ihan oman lajinsa. Korkeakoulussa vastuut ovat jakautuneet ihan toisella tavalla kuin yrityksissä, joita teatteritkin ovat. Teatterissa on toimitusjohtaja ja siitä alaspäin – ja yliopistossa on professoreita ja muita. Kummallakin on eri tavoitteet.”

”Korkeakoululla on pääasiassa yksi rahoittaja eli valtio. Teatteriin tulee julkista rahaa ja lipputuloja. Tampereen Teatteri on omavarainen. Sen on hankittava 55 prosenttia tuloistaan itse. Tampereen Teatterilla on kymmenen miljoonan euron liikevaihto. Kaupungilta tulee siitä kaksi miljoonaa euroa ja valtiolta kaksi miljoonaa euroa. Se kuusi miljoonaa täytyy hommata itse, ja se on aika kova duuni. Se hankintaan lipputuloilla 20 euron erissä.”

”On teatterin työehtosopimukset ja yliopistoissa omat työehtosopimukset. Paikat ovat juridisesti erilaisia vedettäviä. Korkeakouluja ohjaa yliopistolaki, ja teattereita teatterilaki ja osakeyhtiölaki.”

”Teatterikorkeakoulu on valtakunnallinen. Se pitää huolta koko Suomen ylimmästä teatterin koulutuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tampereen Teatteri toimii pääasiassa Pirkanmaalla, vaikka 30 prosenttia yleisöstä tulee muualta.”

"Minulla ei ole täältä yhtään työntövoimaa. Tampereen Teatteri on Suomen paras teatteri olla töissä. Meillä on mukava meininki ja remontti menossa. Minulle on tarjottu kansallisen tason kunniatehtävää. Joudun miettimään monia asioita.”

Teatterikorkeakoulu on osa Taideyliopistoa, johon kuuluvat myös Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia. Koko Taideyliopiston liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa vuonna 2021.