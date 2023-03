Suomen kuvajournalistit ry:n vuosittainen kilpailu on Suomen vanhin ja ainoa kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan kilpailu.

Aamulehden valokuvaajat Jukka Ritola ja Ossi Ahola ovat menestyneet Kuvajournalismi 2022 -kilpailussa. Suomen kuvajournalistit ry:n vuosittainen kilpailu on Suomen vanhin ja ainoa kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan kilpailu.

Ritola palkittiin vuoden urheilukuva -sarjan voittajana. Ahola puolestaan sai uutiskuvasarjan toisen kunniamaininnan.

Kilpailun voittajat julkistettiin perjantaina 31. maaliskuuta. Samalla avattiin kilpailun näyttely. Kuvat ovat nähtävillä Helsingissä Sanomatalon Mediatorilla huhtikuun loppuun saakka.

Pysäyttää lukijan

Jukka Ritolan ottamassa vuoden urheilukuvassa aituri Reetta Hurske valmistautuu 100 metrin aitajuoksuun Tampereen GP-kisoissa 1. kesäkuuta 2022.

”Yleisurheilukilpailut ovat aika vauhdikasta touhua. Siellä juostaan suorituspaikalta toiselle ja yritetään löytää jokin hieno kuvakulma. Jostain syystä satuin kyykistymään ja huomasin aitojen välistä, että siellähän Hurske valmistautuu lähtöön”, Ritola kertoo tarinaa kuvansa takaa.

”Näin keskittyneisyyden, kun hän oli omissa sfääreissään ja odotti laukausta. Voisin kuvitella ilmeen perusteella, että urheilija on omassa maailmassaan tuolla hetkellä, eikä havainnoi ympäröivää maailmaa.”

Ritolalle urheilukuva on muutakin kuin vain hetki suorituksesta. ”Hyvä urheilukuva on jokin hetki, joka pysyttää lukijan ja mielellään kertoo jotain muutakin kuin pelkästään urheilutuloksen tai tapahtuman. Sellainen, josta herää lukijalle joitain muitakin ajatuksia, ja sitä ryhtyy katsomaan pitempään.”

Kuvajournalismi 2022 -kilpailussa uutiskuvasarjassa kunniamaininnan saaneessa Ossi Aholan kuvassa Kangasalan Lahtelan puutarhan kasvihuoneiden pinta-alasta on valaistuna vain kolmasosa energiakriisin seurauksena.

Taivaallinen väliintulo

Ossi Aholan ottama, uutiskuvasarjassa kunniamaininnan saanut kuva on drone-kuva kangasalalaisen Lahtelan puutarhan kasvihuoneesta, joka on suurimmaksi osaksi tyhjillään talven energiakriisin ja korkeiden energianhintojen takia.

”Yleensä en pidä kopterikuvista, koska niistä puuttuu human effect eli inhimillinen tatsi. Kärjistetysti ne ovat autonomisia koneita taivaalla. Tavallaan se kuvauskoje lähtee käsistäni taivaalle eli en ole samassa tilassa kameran kanssa. Siihen liittyy minulle vieras tapa ottaa kuvaa. Yleensä kopterikuvat ovat sitä kautta vähän liian kolkkoja ja ne eivät oikein aiheuta tunteita”, Ahola sanoo.

”Se, mikä tekee erityisen tästä kyseisestä kuvasta, on se, että horisontista tuleva valon säie, auringon pilkahdus, kesti vajaat viisi minuuttia. Aurinko pilkahti, kun olin lakikorkeudessa. Siinä oli tavallaan tämmöinen taivaallinen väliintulo, joka teki sen kuvan. Ilman sitä valon pilkahdusta kuvaan ei synny rytmiä, jossa kasvihuoneen valo juttelee päivänvalon kanssa.”

Aholan mukaan uutiskuvaaminen on vaikea, iskevän brutaali genre valokuvauksessa. Monesti valokuvissa on kauneusarvoja, mutta hyvässä uutiskuvassa esteettisiä arvoja ei välttämättä tarvita lainkaan. ”Mielestäni hyvä uutiskuva on yleensä sellainen, että se iskee ja on ajankohtainen. Kuvaajan täytyy olla kärsivällinen ja hakea sitä. Uutishetki saattaa olla tosi armoton, ja kuvaajan pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siihen pitää tiivistyä jotain oleellista siitä uutisesta.”

Palkittuja kuvia

Kuvajournalismi 2022 -kilpailun vuoden lehtikuvana ja vuoden uutiskuvana palkittiin Helsingin Sanomien Sami Keron kuva, jossa lähelle rintamalinjaa perustetun ensihoitoklinikan henkilökunta yrittää pelastaa miinaan loukkaantuneen sotilaan henkeä eteläisessä Ukrainassa. Ukrainalainen sotilas nimeltä Serhi selvisi hengissä, ja hän antoi myöhemmin luvan julkaista kuvia hänen ensihoidostaan.

Vuoden henkilökuvana palkittiin kuopiolaisen freelance-kuvaajan Matias Honkamaan kuva, jossa oopperalaulaja Jorma Hynninen harjoittelee uransa viimeistä esitystä varten kotonaan Leppävirralla.

Yleisön suosikiksi valittiin Jussi Nukari. Tässä Nukarin kuvassa pääministeri Sanna Marin (edessä) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen ovat hallituksen tiedotustilaisuudessa Helsingissä 28. tammikuuta 2022. Suomi on päättänyt toimittaa aseellista apua Ukrainalle. Tämä kuva sai kunniamaininnan vuoden henkilökuva -sarjassa.

Helsinkiläinen freelance-kuvaaja Mikko Suutarinen palkittiin vuoden kuvajournalistina ja vuoden reportaasista. Tässä kuvassa on onnellisuustutkija Antti S. Mattila.

Vuoden esseestä palkittiin helsinkiläinen vapaa kuvajournalisti Emilia Anundi, joka viimeistelee visuaalisen journalismin maisteriopintojaan Tampereen yliopistossa. Hänen palkitussa sarjassaan on naisia, kuten Hilma Toivonen, jotka ovat päättäneet ajella hiuksensa pois.

Helsinkiläinen Outi Neuvonen voitti uusi kuvajournalisti -palkinnon. Kuvassa Fawzaldin Alabdali harjoittelee seurakaverinsa kanssa thainyrkkeilyä Helsinki Thai boxing Clubilla Sörnäisissä.