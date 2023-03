Kahvilan uudet yrittäjät odottavat Milavidassa kevättä ja tulevaa kesää kristallilampetit kunnostettuina. Museossa avautui hääpukumuotia ja perinteitä esittelevä kulttuurihistoriallinen näyttely Kaunis morsian.

Kahvila Milavidan ravintolapäällikkö Teemu Huhtala on innoissaan uuden kahvilansa arvokkaasta miljööstä. Tila täydentää hienosti Tallipihan kahvilaa.

Museoissa oppii kaikenlaista uutta. Kuten sen, että ’kandelaber’ tarkoittaa antiikkikynttelikköä tai lampettia. Sellaista, joka on juuri omiaan koristamaan vuonna 1898 valmistuneen Museo Milavidan kahvilan vitriiniä.

Tampereen kaupunki haki viime vuonna Näsilinnaan uutta, rakennuksen arvoon sopivaa toimijaa vastaamaan Milavidan kahvila- ja ravintolatoiminnasta. Tekijät löytyivät läheltä, kun Tallipihassa kahvilaa pitänyt yrittäjäkaksikko Teemu Huhtala ja Marjo Paalasmaa innostuivat.

Teeemu Huhtala etsi pitkään ennen kuin löysi Hatanpäältä asiantuntijan, joka osasi kunnostaa herkät kandelaberit.

Teemu Huhtala on paitsi yrittäjä myös historiasta kiinnostunut intohimoinen antiikin harrastaja. Hän on tuonut Milavidaan barokkilipastonsa ja toisen lipaston, messinkisen kellon ja Hatanpäällä entisöidyt kandelaberinsa. Kahvilan seinille – Sastamalan kartanosta peräisin olevien kristallikruunujen alle – on päässyt ruotsalaisesta kartanosta Suomeen päätyneitä tauluja. Sunnuntaina Huhtala aikoo ajella vielä Turenkiin antiikkihuutokauppaan ostamaan lisää arvokkaaseen miljööseen sopivia kalusteita.

”Ihmisille ei enää riitä kahvi ja kakunpala. Kahvilakäynniltä haetaan elämyksiä. Kahvila Milavida on paikka, jota ei vain voi sisustaa Ikean kalusteilla”, Huhtala sanoo selvästi innostuneena.

Äiti ja poika, Marjo Paalasmaa (vas.) ja Teemu Huhtala ovat toimineet Tallipihan kahvilan yrittäjinä pian viiden vuoden ajan. Kahvila Milavida oli heille tilaisuus, jota ei voinut jättää käyttämättä.

Uniikki tilaisuus

Viiden vuoden ajan Tallipihalla suosittua kahvilaa pitäneille Huhtalalle ja Paalasmaalle Milavida oli tilaisuus, johon oli pakko tarttua.

Tallipihan kahvilasta toiminta saa synergiaetuja sekä henkilökunnan että leivonnaisten suhteen. Asiakaspaikkoja on sisällä 70 ja saman verran terassilla. Listalla pääosaa näyttelevät kuohuviini, kahvi ja makeat leivonnaiset, mutta myös katkarapuvoileipiä, suolaista piirakkaa ja focaccia-leipiä on tarjolla.

”Aloitamme skumpalla, leivoksilla ja pikkusuolaisilla ja tutkimme samalla, mitä asiakkaat haluavat. Ensimmäiset ryhmävaraukset on jo lauantaille, mutta tarkoitus on pitää kahvilaa auki kaikille museovieraille. Tilausravintola tämä ei ole”, Huhtala kertoo.

Arvorakennuksen ikkunoista Näsijärvelle avautuva maisema on kaupungin komein. Nousu Näsinkalliolle jalkaisin on kuitenkin sen verran haasteellista, että kesäksi Huhtala suunnittelee ohjelmallista yhteistyötä Miika Åfeltin työhevosten kanssa.

Ihania hääpukuja

Perjantai-iltana Milavidassa vietettiin Kaunis morsian -näyttelyn avajaisia sellomusiikin siivittämänä. Ohjelmassa oli myös opastusta kravatin solmimiseen.

Näyttely esittelee yli 30 hääpukua 1800-luvun puolesta välistä nykypäiviin. Teemu Muurimäen uniikkia, vuodelta 2022 peräisin olevaa luomusta lukuun ottamatta puvut ja muut esineet kapiokirstuista hääkaramelleihin ovat Tampereen historiallisten museoiden kokoelmista.

Värjärimestari Gabriel Nymanin tyttären Amanda Nymanin hääpuku vuodelta 1857. Hämeenkyrössä asunut Amanda Nyman vihittiin Frans Emil Björkbomin kanssa Hämeenlinnassa.

Mukana on muun muassa kauppias Fabian Gaddin morsiamen, apteekkarin tytär Adelaide Salingren hääpuku vuodelta 1855. Lapsettomana kuollut Adele Gadd (1830–1908) toimi eläessään myös Albert Edelfeltin maalausten mallina.

Esillä on myös muhkeita krinoliinipukuja, sukkanauhoja, vannehameita, polvipituisia 1920-luvun leninkejä, sota-ajan morsianmuotia, Christian Diorin innoittamia 1950-luvun leninkejä ja retroja 1960–1970-luvun pukuja. Esineitä, kuvia, ääntä ja videota yhdistelevä kulttuurihistoriallinen näyttely on avoinna maaliskuuhun 2024 asti.

Kaunis morsian -näyttely Museo Milavidassa 31.3.–3.3. 2024. Milavidan kahvila avoinna museon aukioloaikoina tiistaista sunnuntaihin kello 11–18.

Biedermeier-lipasto, kello ja raskaat messinkikynttilänjalat on yrittäjä Teemu Huhtalan omista kokoelmista.

Museomyymälä on viritetty uutta näyttelyä varten.

Ravintoloitsija Teemu Huhtala on etsinyt miljööseen sopivia kalusteita antiikkikaupoista. Sunnuntaina on edessä vielä yksi huutokauppareissu.

Kahvila Milavidan Marita Siniluhta (vas.) valmisti perjantaisiin avajaisiin vuohenjuustoleipiä. Vuoropäällikkö Pinja Niemi asetti sitruunamarenkijuustokakun vitriiniin.

Näyttelyn avajaisissa sulhasehdokkaat saivat testata kravatin solmintaa.

Herkkiä hääpitsejä ja koristeellisia sukkanauhoja.

Hääpukuja on muitakin kuin hohtavan valkoisia. Varsinkin häiden toisena päivänä puhtaanvalkoinen sai mennä.

Hupullinen pitsipuku on 1970-luvun taitteesta. Malli kuului myös tavaratalo Anttilan valikoimaan vuonna 1969.

Häämuistoja ja -karamelleja menneiltä vuosikymmeniltä.

Teemu Muurimäen suunnittelema hääpuku vuodelta 2022 on valmistunut Skimbagirls-elokuvaan. Puku on nähty myös Cannes´n elokuvajuhlilla näyttelijä Seidi Haarlan päällä.