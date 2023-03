Näin voit päästä mukaan laulamaan suomipopin kiintotähtien levylle – Juliet Jonesin sydän äänittää uutta materiaalia keikallaan Tampereella

Juliet Jonesin sydän tekee vuosien tauon jälkeen uutta musiikkia. Tulliklubilla taltioidaan silti myös vanhoja hittejä uudelleen.

Aamulehti

Jos tiedät heti, kuinka kulkevat esimerkiksi hitit: Jänis, Rakkauslaulu, Helppo elämä, Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin tai Albania, Tampereella on pian luvassa mieluista keikkanostalgiaa.

Juliet Jonesin sydän -yhtyeen faneilla on nyt mahdollisuus päästä mukaan bändin uuden levyn äänimaailmaan laulamalla innokkaasti mukana keikalla.

Jo 40-vuotias bändi julkaisee syksyllä uuden albumin. Se sisältää live-versioita hiteistä. Mukana on myös uusia kappaleita. Skarppia boboilua -juhlakiertue pysähtyy Tampereella maaliskuun lopussa. Live-äänitykset toteutetaan keikoilla Tampereen Tullikamarin Klubilla perjantaina 31.3. 2023 sekä Seinäjoen Rytmikorjaamolla lauantaina 8.4. 2023.

Tavastia täynnä

”Tunnelma keikoilla on riehakkaan riemastuttava. Siinä on yhä myös pikkupoikamaisuutta. Jätkiä on aina kiva nähdä!”, kuvailee yhtyeen rumpali Jussi Parkkonen bändin nykytunnelmia.

”Tulkaa, tehdään yhdessä tämä levy!”, hän kutsuu myös faneja. Parkkosen mukaan nyt saa laulaa ja sen voi tehdä yleisössä myös kovaa.

Parkkonen on ollut bändin rummuissa lähes alusta, eli vuodesta 1987 saakka.

Juliet Jonesin sydämen riveissä on yhä poikamainen tunnelma. Pitkään kiertänyt joukkio suuntaa nyt Tampereelle.

Bändin edellinen albumi Kansas julkaistiin jo vuonna 2020. 1980-luvulla perustettu Juliet Jonesin Sydän teki paluun keikkalavoille vuonna 2015. Ensimmäinen nyt alkaneen kiertueen keikoista järjestettiin Tavastialla Helsingissä. Keikka oli loppuunmyyty.

Kokoonpanona juhlavuoden keikoilla nähdään Kari Heiskari, Sami Pirkola, Kari Hyvärinen, Jussi Parkkonen, Pekka Gröhn ja Tapsa Kojo.

Juliet Jonesin sydän 31.3. Tulliklubilla Tampereella.