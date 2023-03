Juhani Riekkola on tallentanut Tamperetta kuviinsa vuosikymmeniä – ”Väitän, että olen yhdessä asiassa Suomen paras valokuvaaja”

Valokuvataiteilija Juhani Riekkola tunnetaan Pispalan ja Amurin murroskausien suurena kuvaajana. Tampereesta ja Junkkarin tilan tyttäristä tuli hänen kohtalonsa. Tästä jutusta löydät myös Riekkolan kuvia vanhasta Tampereesta.

Ystäväpiiri tunnistaa hänet kahdesta sanasta: ”Voidaan uljaasti!”

Tampereen tunnetuimpiin valokuvaajiin kuuluvan Juhani Riekkolan elämässä on ollut ihan riittävästi surua ja murhetta, mutta periksiantamattomuus on hänessä silmiinpistävä luonteenpiirre ja yksi pitkän iän salaisuuksia. Toinen hallitseva ominaisuus hänessä on verraton huumorintaju – mistä kertoo sekin tarina, kun häntä luultiin papiksi.