Kimmo Lust kuvaa Sarjakuva-Finlandian voittaneessa teoksessaan lapsuuttaan perheessä, jossa ei ollut yhtäkään turvallista aikuista – Kun äiti lähti baariin, ainoa turva oli pehmokissa

”Lapsen kyky käsitellä traumaattisia kokemuksia on rajallinen. Minä pakenin mielikuvitusmaailmaan, jossa pehmoeläimet olivat ajattelevia, tuntevia henkilöitä”, sarjakuvataiteilija Kimmo Lust kertoo. Hänellä on sylissään Jeesus-kissa, joka pyrkii usein osallistumaan omistajansa työskentelyyn. Sen rotu on cornish rex.