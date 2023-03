Yö juhlii syntymäpäiväänsä, mukana myös yhtyeen entisiä muusikoita – poimi tästä viikon menovinkit

Tämä viikko on myös sarjakuvan juhlaa, sillä Tampere Kuplii tarjoaa monenlaista aihetta liippaavaa ohjelmaa.

Yön juhlakonsertissa nähdään useita solisteja. Yksi heistä on Suvi Teräsniska.

1. Aikamatka Yön uraan

Yö-yhtyeen 40-vuotista taivalta juhlitaan perjantaina Nokia-areenassa. Lavalla nähdään Yö-yhtyeen lisäksi vierailevia solisteja. Kappaleita tulkitsevat Suvi Teräsniska, Pauli Hanhiniemi, JP Leppäluoto, Jay Lewis ja Herra Ylppö. Lisäksi konsertissa on mukana Yön entisiä muusikoita, esimerkiksi Jani Viitanen, Daffy Terävä ja Jukka ”Frogley” Mänty-Sorvari.

40 vuotta yötä Nokia-areenassa 24. maaliskuuta.

2. Tampere Kuplii

Sarjakuvan ystäviä hemmotellaan tällä viikolla, kun Tampere Kuplii tuo monenmoista sarjakuvia liippaavaa ohjelmaa kaupunkiin. Perinteisesti tapahtuman näkyvimpiä ohjelmanumeroita ovat Sarjakuva-Finlandia-palkinnon jakaminen ja cosplay-kilpailu. Ne ovat ohjelmassa tänäkin vuonna, mutta monenmoista muutakin on luvassa, esimerkiksi haastatteluita, julkkareita, esitelmiä, paneeleita ja näyttelyitä.

Tampere Kuplii 22.–26. maaliskuuta.

3. Valot sammuvat tunniksi

WWF:n organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma Earth Hour tunnetaan parhaiten valojen sammuttamisesta, mutta tapahtumalla on syvempikin viesti: globaali huoli ilmastosta. Earth Hourin aika on jälleen ensi lauantaina. Valot ovat perinteisesti sammuneet myös monessa Pirkanmaan kunnassa.

Earth Hour 23. maaliskuuta kello 20.30–21.30.

4. Keräilijöille etsittävää

Keräilijöiden kannattaa olla lauantaina hereillä, sillä silloin luvassa on sekä levymessut että jääkiekkokorttimessut. Tampereen Tullintorin levymessuilla mukana on noin 30 myyjää ja valikoimat esimerkiksi vinyylejä ja cd-levyjä. Ideaparkin jääkiekkokorttimessuilla myynnissä taas on muun muassa jääkiekkokortteja, jalkapallokortteja, Pokémon-kortteja ja purkkakuvia.

Levymessut Tampereen Tullintorilla 25. maaliskuuta kello 10–15, Jääkiekkokorttimessut Ideaparkissa 25. maaliskuuta kello 10–16.

5. Aristokatit jäällä

Muistatko vielä, keitä ovat Herttuatar, Marie, Berlioz ja Toulouse? Aristokatithan siinä. Monelle tuttu tarina nähdään maanantaina Tampereella, kun Varala-tiimi tuo Hakametsän jäähalliin Aristokatit-esityksen. Jäällä nähdään seuran taitoluisteluryhmiä.

Aristokatit Hakametsän jäähallissa 27. maaliskuuta kello 18.15.