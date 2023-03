Main ContentPlaceholder

Kulttuuri

Stand up -festivaali Tomaatteja! Tomaatteja! viettää 20 -vuotisjuhlia Tampereella: ”Todella puhdistavaa” – katso kuvat avajaisillasta Torni-hotellissa

Stand up on kova laji, jossa yleisön palaute on välitön. Perjantaina 20-vuotisjuhliaan viettävän Tomaatteja! Tomaatteja! -festivaalin Tampereen aloitus osoitti, että kotimaisten koomikoiden taso on vakaa ja nauraa uskalletaan vaikeillekin asioille.

"Stand up on teatterimaailman potkunyrkkeilyä”, siteeraa Markku Toikkaa Tomaatteja! Tomaatteja! -festivaalin isä Riku Suokas.

Vuonna 2002 koomikko Riku Suokas istui Hämeenlinnassa pikku kohmelossa ja totesi Suomen tarvitsevan stand up -festivaalin. Siitä kaikki alkoi ja hyvä niin. Mikä: Tomaatteja! Tomaatteja! Suomen ensimmäinen stand up -festivaali. Perustettu 2002 Hämeenlinnassa. Tampereella 17.-18.3. hotelli Tornissa ja Yo-talolla. Juhlavuonna esityksiä Tampereen lisäksi Mikkelissä ja Hämeenlinnassa. Päätapahtuma on 17.6. Hämeenlinnassa. Tamperelaiselle Jouni Lahdelle stand up -illat ovat lempiharrastus. Varsinkin talvikuukausina stand up on miehelle leppoinen tapa rentoutua ja päästä irti arjesta. Samaa sanoi moni muukin yleisön joukosta.