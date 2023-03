Euroviisusuosikki Käärijä saapuu keikalle Tampereelle – poimi viikon menovinkit tästä jutusta

Tapahtumaviikko on vilkas. Poimi tästä jutusta viikon olennaisimmat menovinkit.

Tapahtumaviikkoa värittävät UMK-voittaja Käärijä (vas.) ja Tomaatteja, tomaatteja -festivaalin stand up -koomikot. Antti Haapala (oik.) on perjantaina yksi Tornin maratonillan yhdeksästä koomikosta.

1. Hetki rauhaa

Haluatko nauttia kuvataiteesta ilman tapahtumia tai turistilaumoja? Museoiden hiljaiset iltapäivät on suunnattu rauhallista museovierailua kaipaaville. Tapahtumia tai ryhmiä ei museoissa silloin ole. Tampereen taidemuseossa rauhassa pääsee tutustumaan Wäinö Aaltosen ja Del LaGrace Volcanon näyttelyihin. Sara Hildénillä on Jukka Mäkelän maalauksia.

Tampereen taidemuseo 16. maaliskuuta kello 14–17, Sara Hildénin taidemuseo 21. maaliskuuta kello 14–18.

2. Lyhyttä proosaa

Pirkkalaiskirjailijoiden 80-vuotisjuhlasarja Elävät ja kuolleet kirjailijat kohtaavat jatkuu Kulttuuritalo Laikun musiikkisalissa Eeva-Liisa Mannerin ja modernistisen novellitaiteen käsittelyllä. Ilta alkaa tutkija Tuula Hökän Manner-alustuksella ja jatkuu Jyrki Vainosen ja Ilona Tomin ajatuksilla. Haastattelijana toimii toimittaja Taru Torikka.

16. maalisuuta kello 18.10.

3. Lavakomiikan festivaali

Tampereella ja Hämeenlinnassa järjestettävä stand up -festivaali Tomaatteja! Tomaatteja! juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Tampereella valtakunnan huippukoomikoita pörrää etenkin Yo-talolla ja hotelli Tornissa, jonne ohjelma keskittyy. Paikallisten tähtiemme lisäksi kaupunkiin saapuu haastajia Etelä-Suomesta kuten André Wickström, Heli Sutela ja Jaakko Saariluoma.

17.–18. maaliskuuta.

4. Cha Cha Cha!

Tamperelaisilla on nyt eturivin paikat tarkistaa, millaisilla eväillä Suomen euroviisuedustaja Käärijä maatamme edustaa. Liput Olympiaan on tosin jo loppuun varattu, mutta aina voi kokeilla onneaan. Vuonna 2020 Fantastista-debyyttialbuminsa julkaissut artisti rakastaa raskasta musiikkia ja viljelee teksteissään omintakeista huumoria. Käärijältä on odotettavissa tulevaisuudessa myös uutta musiikkia.

18. maaliskuuta kello 20.

5. Hönstyä tohveleissa

Reiskahöntsyn MM-turnausta on pelattu Koulukadun kentällä vuodesta 2012. Ilmaistapahtumassa on tarjolla urheiluviihdettä koko perheelle. Pelijalkineeksi hyväksytään Reino- ja Aino-tossut tai vastaavat jalkineet. Jos jalkineista on lipsuttu, vastajoukkue saa rangaistuslaukauksen. Pelivälineenä on pehmeä pallo ja jääkiekkomaila.

18.–19. maaliskuuta kello 10–16.