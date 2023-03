Ihminen ja tekoäly tekevät taidetta lopulta hyvin samalla tavalla: ”Kaikkien elämä muuttuu, eikä se tapahdu kymmenen vuoden vaan kymmenen kuukauden sisällä”

Vfx-artisti Eki Halkka kannustaa visuaalisuuden ammattilaisia ottamaan keinoälyohjelmistoista uusina työkaluina kaiken irti.

Menossa on neljäs teollinen vallankumous. Ensimmäisen työkalu oli höyrykone, toisen poltto- ja sähkömoottorit, kolmannen mikropiiri. Neljännen kumouksen päätyökalu on keinoäly, jota paraikaa hivutetaan ihmisyyden kaikille aloille, myös taiteeseen.

Esimerkiksi Tampereella vuodesta 1975 järjestetyllä Tampereen sävel -kuorofestivaalilla keinoäly, jota myös tekoälyksi kutsutaan, loistaa ensi kesäkuussa tapahtuman visuaalisessa ilmeessä, nettisivujen ja julisteiden kuvituksessa.

Tekoälyn käyttäminen festivaalin visuaalisen ilmeen suunnittelussa synnytti graafikoiden ja kuvataiteilijoiden some-keskustelussa syvää paheksuntaa. Keskusteluun osallistui myös vfx-artisti Erkki ”Eki” Halkka, joka tekee digitaalisia erikoistehosteita tv-ohjelmiin, elokuviin ja mainoksiin. Halkka kannustaa visuaalisuuden ammattilaisia ottamaan keinoälyn oitis työkalukseen.

Eki Halkka on käyttänyt tekoälyohjelmia visuaalisten efektien teossa jo vuodesta 2015. Hän kannustaa kaikkia visuaalisia artisteja ja myös kaikkia muita ajatustyötä tekeviä ottamaan keinoälyohjelmat heti käyttöön työkaluina.

”Tekoäly mullistaa meidän alan, mutta tämä on vain myrsky vesilasissa. Todellinen mullistus on siinä, että tekoäly mullistaa myös journalismin, koodauksen ja kaikki alat, joilla tehdään ajattelutyötä. Kaikkien elämä muuttuu, Eikä se tapahdu kymmenen vuoden vaan kymmenen kuukauden sisällä”, Halkka sanoo.

Halkan mukaan tekoälytyökalut kehittyvät parhaillaan eksponentiaalisella nopeudella. Tämän vuoksi ajatustyötä vaativilla aloilla ammatillisiin vaikeuksiin joutuvat vfx-artistin mukaan kaikki, jotka eivät ala opetella tekoälyn hyödyntämistä nyt heti. ”Vaihtoehdot ovat tulvan alle hukkuminen tai aallon harjalla surfaaminen.”

Halkka on käyttänyt tekoälytyökaluja visuaalisten erikoisefektien luomiseen jo vuodesta 2015. Silloin Google julkaisi Deep Dream -ohjelmiston. Sillä yritettiin ymmärtää, miten hahmontunnistava keinoäly toimii.

”Keinoäly oli tavallaan musta laatikko, johon syötettiin kuvia vaikkapa hevosista. Jossain vaiheessa ohjelma oppi, että kuva esittää hevosta. Deep Dream oli yritys muuttaa näkyväksi se, mitä laatikon sisällä tapahtuu.”

Kun Deep Dreamillä tuotettiin algoritmien oppiman pohjalta uusia kuvia, niistä tuli äärimmäisen surrealistisia. ”Kuvat näyttivät siltä kuin kuin olisi syönyt kolme kiloa psykedeelisiä sieniä. Jotkut taiteilijat käyttivät niitä projekteissaan. Siitä heräsi kuitenkin ajatus, että eikö tekoälyllä voisi tuottaa ihan realistisiakin kuvia.”

Kahdeksan vuotta tekoälyn kehityksessä on kuin hyppy australopithekusista cro-magnoniin ihmiskunnan kehityksessä. ”Nyt työkalujen kehitys on räjähtänyt käsiin. Niistä on tullut jo niin hyviä, että niillä voi tehdä ihan oikeita asioita.”

Halkka itse käyttää vfx-työssään tällä hetkellä Dall E-, Stable Diffusion- ja Midjourney-keinoälyohjelmistoja, jotka kaikki julkaistiin vuonna 2022. Hän käyttää niitä kaupallisten kuvapankkien vaihtoehtona. ”Jos tarvitaan mikä tahansa kuva, kokeilen aina ensin, saako sen tehtyä generoivalla tekoälyllä. Jos tekoäly pääsee lähelle haluamaani, otan kuvan yleensä perinteisin menetelmin muokattavaksi eli photoshoppaan siitä elementtejä irti ja vien niitä After Effectsiin, animointiohjelmaan.”

Toistosta tulee uutta

Mitä sitten oikeasti tapahtuu, kun tekoäly alkaa algoritmeillään tuottaa realistisia kuvia tai tietyn taidetyylisuunnan kaltaista kuvaa?

Kun keinoäly tuottaa taiteen kaltaista kuvaa, se simuloi ja matkii ihmisyyttä eli ihmisen tekemää taidetta. Tekoälyn algoritmit hakevat similariteetteja, samankaltaisuuksia, kaikesta digitoidusta ihmisen ilmaisusta. Tekoäly tuottaa samankaltaisuuksista kompilaatiota eli yhdistelmiä, uudelleenmiksauksia, kaikesta jo olevasta. Tästä herää olennainen kysymys: luoko keinoäly mitään uutta?

Yhden vastauksen kysymykseen antaa tanskalainen filosofi Søren Kierkegaard (1813–1855). Kierkegaardille olennainen käsite oli toisto. Näin hän avaa sitä vuonna 1843 ilmestyneessä Toisto-kirjassaan (Gjentagelsen): ”Toiston dialektiikka on yksinkertainen; se, mikä toistetaan, on kerran ollut, muutenhan sitä ei voi toistaa, mutta juuri se, että se on ollut, tekee toistosta jotain uutta.”

Kierkegaardille tärkeää oli myös absurdiuden eli järjettömyyden, mahdottomuuden mielettömyyden kokemus. Absurdin edessä ei filosofille auttanut muu kuin järkähtämätön, jobimainen usko jumalaan, mikä mahdollisti myös hullunrohkeuden, pokeritermillä all-inin, kaiken laittamisen peliin.

Tekoälyohjelma piirtää digitaalisesti Määttäsestä Blade Runner -maailmassa hyvin sarjakuvamaisia karikatyyrejä.

Tekoälyn tuottamat kompilaatiot, yhdistelmät ja uudelleenmiksaukset kaikesta jo olleesta synnyttävät käytännössä uutta. Kun keinoälyn tuottamaa taidetta katsoo ja kuuntelee orgaaninen ihminen, ensimmäinen tunne ihmisellä on usein absurdiuden kokemus. Teos tuntuu älyttömältä. Toiston kautta se muuttuu vähemmän mielettömäksi ja alkaa tuntua omalta uudelta teokselta.

Jos katsoo vaikkapa Jori Hulkkosen ja Juho Paalosmaan Sin Cos Tan -yhtyeen Endless-kappaleen tekoälyn avulla tehtyä musiikkivideota, absurdiuden tunne on ensimmäisellä katselukerralla äärimmäisen vahva. Kun katsoo useamman kerran, video alkaa tuntua järjellisemmältä. Se toistaa parisuhdekliseiden nopeaa kuvallista luuppia kuin synteesinä hollantilaisen M.C. Escherin mahdottomia asioita ja esineitä kuvaavista teoksista ja japanilaisesta mangasta.

Endless-video tehtiin Stable Diffusionilla viime syksynä. Se tuottaa kuvia kirjoitetun kuvailun, tekstin, pohjalta. Myös suomalainen räppärin Jambon Maailmani-biisin video luotiin syksyllä saman ohjelmiston avulla. Maailmani-videon absurdius tuo ensimmäiseksi mieleen sarjakuvataiteilija Tommi Musturin graafisen käsialan, johon sekoittuu videossa myöskin manga-ilmaisua. Tosin sitä samaa manga-ilmaisua hyödyntää myös Musturi omissa töissään.

Myös Halkka teki keinoälyohjelmilla musiikkivideon jo elokuussa 2022. Se saa televisio-ensi-iltansa 30. maaliskuuta Maria Veitolan Yökylässä-sarjassa, jolloin Veitola vierailee Andy McCoyn ja Sofia Zidan luona. Artistit ovat videolla aitoja, mutta taustat on tehty keinoälyn avulla. ”Se saattoi olla jopa maailmanhistorian ensimmäinen mainstream-artistin tekoälypohjainen musiikkivideo.”

Tosi taiteilija varastaa

Miten koneen kokoama ja miksaama kompilaatio siis lopulta eroaa ihmisen tekemästä taiteesta? Vastaus voi hyvin olla, ettei paljon mitenkään. Myös ihmisen taide syntyy kaiken hänen jo näkemänsä, kuulemansa, kokemansa ja tuntemansa perustalta. Omassa tuotannossaan lukemattomille elokuville ja elokuvan lajityypeille kunniaa tekevä ohjaaja Quentin Tarantino täräytti tämän joskus napakammin lauseella: ”Tosi taiteilija varastaa.”

Jopa taiteilijoista suurimpiin kuuluva Bob Dylan todisti Tarantinon maksiimin todeksi viimeksi vuosi sitten. Tuolloin esiin nousi Dylanin maalaus, joka oli toisinto Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvan kohtauksesta. Siinä Sakari Kuosmanen istuu yksinään kahvilan pöydässä.

Dylanin maalauksen kompositio ja mieshahmo on melko tarkka toisinto Kaurismäen kuvaajan Timo Salmisen kompositiosta kohtauksessa. Selkein ero elokuvakohtauksen ja Dylanin taulun välillä on se, että juliste kahvilan seinällä on vaihtunut. Alkuteoksessa seinällä möllöttää kehyksissä Jimi Hendrix, Dylanin taulussa kahvilan seinällä on Fellinin La Dolce Vita -elokuvan juliste.

Määttäsen kasvonpiirteitä ja kehon osia keinoälyohjelma korostaa ja lisäilee hyvin surrealistisesti.

Tämän jutun kuvitusta varten Halkka pyytää toimittajaa, minua, lähettämään kymmenkunta tarkkaa selfietä itsestäni hänen sähköpostiinsa. Halkka syöttää omakuvani Stable Diffusioniin eli hän kouluttaa ohjelmaa. Ohjelma tuottaa kuvieni pohjalta yön aikana yli sata kuvaa minusta Denis Villeneuven Blade Runner 2049 -elokuvan miljöössä, väreissä ja vaatteissa. Blade Runnerin maisemissa siksi, että elokuva käsittelee tekoälyn ja ihmisyyden suhdetta. Osa kuvista on surrealistisia, minulla saattaa olla kuvissa kuusi sormea tai kaksi päätä, toinen harteilla, toinen mahassa. Osa kuvista on niin komeita, että itserakkaudella siunattu toimittaja vilpittömästi ilahtuu tekoälyn näkemyksestä.

Jos tekoälyn, siis koneen, tuottaman ja ihmisen luoman taiteen eikä kummankaan taiteen tekemisen tavoissa ole suurta eroa, niin onko silloin suurta eroa myöskään itse ihmisen ja koneen välillä? Tekoälyn kehittymistä ihmisen kirjoittamien perusalgoritmien pohjalta voi pitää myös ihmiskunnan evoluution seuraavana isona askeleena.

Singulariteetti syntyy juuri

Tekoälykeskustelussa suuri sana on singulariteetti, joka puhujasta riippuen tarkoittaa eri asioita. Joillekin kyse on tietoisuuden saavuttavasta tekoälystä. Halkka hymähtää tietoisuuspuheille. ”Onhan robottipölynimurikin tavallaan tietoinen itsestään, että se tietää, mistä se voi imuroida ja mistä se on jo imuroinut. Tietoisuus on vain määrittelykysymys.”

Singulariteetti tarkoittaa Halkalle yleistekoälyn syntymistä, mikä tapahtuu aivan näillä hetkillä. Kun tekoälytyökalut ovat nyt erikoistuneita niin, että yksi ohjelma tuottaa kuvia, toinen tekstiä ja kolmas videoita, niin yleistekoäly suoriutuu näistä kaikista hommista. Tämä yleistekoäly yhdistetään myös robotiikkaan, sensoreihin ja kameroihin, että se pystyy aistimaan ympäristöään, tekemään siinä asioita ja päätöksiä.

”Semmoinen on oikeasti tosi lähellä. Oma tuntumani on, että se syntyy jo tänä vuonna.”