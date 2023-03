Tavara-aseman yli 40-vuotiaille suunnatuista diskoilloista tuli supersuosittu ilmiö Tampereella – kaikki halukkaat eivät edes mahdu mukaan

Tavara-aseman ohjelmapäällikön Janne Laurilan mukaan megailmiö on osoitus siitä, että popkulttuuri on tullut aikuiseksi. Nyt aikuisten diskot on otettu vakituisesti ohjelmistoon.

Aamulehti

Tampereen Tavara-aseman keski-ikäisille suunnatuista K-40-diskoilloista kehkeytyi suursuosittu ilmiö Tampereella. Ensimmäisenä iltana paikalle tungeksi yli nelikymppisiä jonoiksi asti, ja toinenkin ilta on jo pitkään ollut loppuunmyyty. Tavara-asemalla onkin päätetty ottaa diskoillat vakituisesti ohjelmistoon. Kaupungilla kuuluvien huhujen mukaan keski-ikäisten diskoon on hyvän seuran, tunnelman ja musiikin perässä pyrkinyt jopa alle 40-vuotiaita.

Tavara-aseman ohjelmapäällikkö Janne Laurila, miten takaatte, ettei K-40-diskoon pääse alaikäisiä eli alle nelikymppisiä nuoria aikuisia?

”Alusta asti olemme olleet avoimia sen suhteen, että jos tuntee itsensä nelikymppiseksi, saa tulla. Saimme jo alussa huolestuneita kyselyjä ystäväporukoilta, joissa osa on alle 40-vuotiaita. Emme siis kysele täysi-ikäisiltä näyttäviltä papereita. Niille, jotka ovat huolissaan siitä, että diskoihin tulevat sitten kaikki muutkin, sanoisin, että 25-vuotiaita ei tämä teema välttämättä kiinnosta. Valtaosa asiakkaista on ollut arviolta 45–55-vuotiaita. Emme heitä pihalle 39-vuotiasta, jos hän välttämättä haluaa nähdä, miten aikuiset juhlivat.”

Paljonko Tavara-asemalle mahtuu tanssihaluisia keski-ikäisiä?

”1 200 henkeä. Tämä on kuitenkin seitsemän tuntia pitkä tapahtuma, ja väki jakautuu. Kello 22:n ja 24:n välillä on isoin määrä, mutta porukkaa on hyvin iltaseitsemän jälkeenkin. Nelikymppiset haluavat hyvinkin bailailla aamuun asti, mutta halusimme tarjota mahdollisuuden päästä tanssimaan myös ihmisten aikaan. Idea aikaisemmasta aloittamisesta syntyi jo pandemia-aikaan, kun oli aukiolorajoituksia.”

1980-luvulla Tampereella oli diskoja ja yökerhoja, joihin päästäkseen piti olla pukeutunut Lacosten paitaan ja purkkarikenkiin. Esimerkiksi lenkkareissa ei ollut mitään asiaa sisään. Minkälainen teillä on pukukoodi?

”Ensimmäisen illan perusteella porukka oli hyvin kirjavaa. Odotukset olivat selvästi moninaiset, ja osa oli tullut paikalle nostalgia mielessään. Ihmiset olivat pukeutuneet rennosti, mutta bileisiin niin, että vähän kivempaa oli pistetty päälle. Juhliminen meillä on hyvin vapautunutta ihan 2020-luvun hengessä.”

Keitä tiskijukat ovat?

”DJ Sami ja DJ Antti. Antti Lähde on pitkän linjan toimittaja ja tiskijukka. Hän on pitänyt Gastropub Sohossa ja Goodtime-klubissa eri aikakausiin keskittyvää Klub Tidsmaskin -klubia, jonka levyvalikoimassa on keskivertoyökerhoja syvällisempi perspektiivi. Sami Siltanen on toiminut yli 20 vuotta Tampereen yöelämässä, muun muassa Doriksessa. Hän vetää edelleen myös Tullikamarin Klubin Hang The DJ -iltoja.”

Tavara-asemalla riittää tanssilattiaa 1200:lle wannabe-johntravoltalle. Ohjelmapäällikkö Janne Laurila kuvattiin uusissa tiloissa tammikuussa.

Mikä on ollut K-40-diskon suosituin tanssityyli? a) Matti Nykäsen seesteinen huojunta vasemmalta oikealle, b) John Travoltan Pulp Fiction, c) Michael Jacksonin Thriller tai Moonwalk vai jokin muu?

”Väittäisin, että jotain Travoltan ja Michael Jacksonin välimaatosta, yhtään Matti Nykäsen tyyliä väheksymättä. Ensimmäisen illan yleisöhän oli hyvin naisvoittoinen, ja sen myötä moovitkin olivat vähän notkeampia. Luotan tosin, että tänä viikonloppuna tanssilattialla nähdään runsaasti myös tanssitaitoisia miehiä. Yleensä, kun jotain uutta kaupungissa tapahtuu, naiset havahtuvat ensin.”

Minkälaista musiikkia soitetaan, päättääkö illan slovariosuus?

”Kyse on niin pitkästä illasta, että musiikkia on laidasta laitaan Bowiesta Darudeen. Musiikkityylit menevät pätkissä kasarin synapoppi-osastosta 2000-luvun alun rockbiiseihin ja 1990-luvulle. Sandstormkin soi. Asiakkaat määrittävät musiikkia hyvin paljon, ja viimeksi toivojia oli jonoksi asti.”

Nykynuorisoa väitetään raittiiksi, mistä päälle nelikymppisten sukupolvia ei välttämättä voi kiittää. Onko nyt niin, että K-40-diskot ovat salakavala keino lisätä Tavara-aseman alkoholinmyyntiä? Kilkkaako baaritiskin kassakone paremmin kuin muina iltoina?

”Kerran kuukaudessa järjestettävä ilta ei isossa kuvassa näy alkoholinmyynnissä. Tietenkin pyrkimyksenämme on järjestää suosittuja iltoja, mutta K-40-diskoille oli selvä ulkopuolelta tullut kysyntä. Festarien yhteydessä on oltu huolissaan siitä, että kävijöiden keski-ikä nousee koko ajan. Sehän ei ole ollenkaan huolestuttava asia, vaan osoittaa, että popkulttuuri on tullut aikuiseksi, ja Suomi alkaa jo olla sivistysvaltio tämän suhteen. On ihmisiä, jotka ovat nuoresta lähtien käyneet keikoilla, diskoissa ja festareilla. Eivät he halua muuttaa tätä, vaikka ikää olisi jo 50 tai 60 vuotta. Tähän kysyntään olemme vastanneet. Tavoitteena on myös tehdä uusi Tavara-asema kaupunkilaisille tutuksi ja kynnys matalaksi.”

K-40-disko Tampereen Tavara-asemalla 11. maaliskuuta kello 19–02. Tapahtuma on loppuunmyyty, mutta lippuja huhtikuun ja toukokuun diskoihin myydään jo.