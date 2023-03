Elokuvaväkeä ja Suomen kuuminta räppiä Tampereella – Lue viikon parhaat menotärpit

Myös muutama iso nimi menneisyydestä viihdyttää tällä viikolla kuulijoita keikoilla Tampereella.

Sexmane on noussut vauhdilla kotimaisen musiikin kärkeen. Perjantaina räppäriä kuullaan Tampereen Tavara-asemalla.

Aamulehti

1. Elokuvaväkeä kaupungissa

Tampereen elokuvajuhlat kokoaa filkkariväen kaupunkiin jo 53. kerran. Avajaisnäytös on keskiviikkoiltana, ja lyhytelokuvapalkinnot jaetaan lauantaina. Tapahtumia on lukuisia ja tapahtumapaikkojakin pitkin kaupunkia: Cine Atlas, Niagara, Tuulensuun Palatsi, Tampereen tuomiokirkko, Tullikamarin Klubi ja Tampereen yliopisto.

8.–12. maaliskuuta Tampere.

2. Räppäreiden ykkönen

Sexmane eli Max Sene on tämän hetken kovin kotimainen räppäri – ainakin, jos on yleisöä uskominen. Mies voitti tänä vuonna nimittäin yleisön äänivyöryllä Emma-gaalan vuoden kotimaisen artistin tittelin. Perjantaina tämä 22-vuotias Siilijärven lahja rap-musiikille esiintyy Tampereen Tavara-asemalla.

10. maaliskuuta Tampereen Tavara-asema.

3. Ääniä vuosien takaa

Gregoriaanisella laululla 1990-luvulla hittejä loihtinutta Enigmaa kuullaan Original Enigma Voices -kokoonpanolla Tampere-talossa. Jousiorkesterin ja livebändin säestämässä konsertissa soi reilu parikymmentä kappaletta eri albumeilta. Solisteina Andru Donalds, Angel X ja Fox Lima.

15. maaliskuuta kello 20 Tampere-talo.

4. Hector kiertää yhä vain

Jo vuodesta 2007 jäähyväiskiertueita järjestänyt Hector eli Heikki Harma on nyt neljän vuoden hiljaiselon jälkeen vaihtanut teeman synttärikiertueeseen. 75-vuotiskiertueen nimi on Vielä ehtii. Ja mikäpä siinä, kun kiinnostusta löytyy: konsertti on loppuunvarattu, mutta peruutuslippuja voi vielä kysellä.

11. maaliskuuta kello 19 Tampere-talo.

5. Intensiivinen Jorma Uotinen

Elämys ei taatusti jää kylmäksi, kun draamasta vastaa tanssija ja laulaja Jorma Uotinen. Uotisen draamakonsertti ¡TANGO! lupaa lauluja rakkaudesta, kaipuusta, ystävyydestä ja kuolemasta, kuten tangoissa on tapana. Uotisen vangitsevan näyttämöpersoonan voi ottaa vastaan tänä keväänä kahdesti.

12. maaliskuuta kello 15 ja 8. huhtikuuta kello 14 Tampereen Komediateatteri.