Suomi hakee Kalevalalle Euroopan kulttuuri­perintö­tunnusta. Suomi jätti keskiviikkona hakemuksen, jolla on tavoitteena saada Kalevalalle kulttuuriperintötunnus elävänä eeposperinteenä, kertoo hankkeen päähakija Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS).

Euroopan komissio tekee päätöksen asiassa kevääseen 2024 mennessä.

Vuonna 1849 julkaistu Kalevala on kaunokirjallinen teos, jonka Elias Lönnrot kirjoitti karjalaisten ja suomalaisten kansanrunojen pohjalta. Kalevala on samalla osa eurooppalaista eeposperinnettä, ja sillä on SKS:n mukaan ollut alusta lähtien vahva yhteiskunnallis-poliittinen ulottuvuus.

Kalevalan monitulkintaisuus ja sen tulkintojen jännitteisyys ilmentävät eepoksen suurta symbolista arvoa, toteaa SKS.

Euroopan kulttuuriperintötunnus on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi. Suomessa tunnuksen hakua ja toimeenpanoa koordinoi Museovirasto.