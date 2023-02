Tähtisumu ja metsäneläimet koristavat nyt uudistetun tamperelaiskoulun tiloja – Viisi taiteilijaa herätti luonnon eloon, katso kuvat valmiista teoksista

Tampereen suurin prosenttitaidekokonaisuus valmistui uuteen Sammon koulu- ja päiväkotirakennukseen. Tiloissa on 50 uutta taideteosta. Taide kustansi vajaan prosentin rakennuskustannuksista eli yli 200 000 euroa.

Aamulehti

Kun astuu sisään Sammon koulun pääsisäänkäynnistä, edessä avautuu metrien levyinen metsämaisema luonnontilassaan. Niin kettu kuin myös metsän jänis mahtuvat sulassa sovussa samaan kuvaan, aivan kuten erilaiset oppilaat koulussakin.

”Prosenttitaiteessa on periaate luoda tila huomioiden. Teokset onkin tehty juuri tätä koulua varten” , kertoo julkisen taiteen amanuenssi Janne Kauppinen.

Luonnon monimuotoisuus on teosten yhteinen kattoteema. Sisä- ja ulkotiloihin on luotu yhteensä 50 taideteosta.

Uudisrakennukseen valmistunut prosenttitaidekokonaisuus rikkoo myös kaupungin ennätyksiä, koska näin suurta ei ole aiemmin Tampereella nähty. Tampereen kaupungilla on käytössään taiteen prosenttiperiaate, jonka myötä kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan julkisen taiteen toteuttamiseen. Vajaa prosentti rakennuskustannuksista tarkoittaa tässä tapauksessa yli 200 000 euroa taiteeseen.

Sanna Kauppisen teos on luotu koivuvanerille. Akryylimaalauksen päälle lyijykynällä tehtyjen yksityiskohtien lisäksi silkkipaperin alta voi tunnistaa niin sudenkorennon siivet kuin myös esimerkiksi Pirkkalan koivunlehtiä. Taiteilija toivoo, että oppilas voisi jopa viimeisenä kouluvuotenaan löytää teoksesta jotain uutta.

Janne Hokkasen Viimeinen korpimaa -triptyykki kuvaa matkaa tähtisumusta toiseen. Maantiedon ja biologian luokan läheisyyteen vaatenaulakoiden liepeille sijoitetun teoksen toivotaan innostavan oppilaita tutkimaan harvinaisempienkin eläinten historiaa.

Metreittäin maalipintaa

Prosenttitaidekokonaisuus sisältää maalauksia sekä ääni- ja installaatiotaidetta. Koulun ruokasalissa katseenvangitsijana toimii Janne Hokkasen 11 metriä leveä 3D-veistos, joka on tiettävästi Suomen suurin tällä tekniikalla valmistettu teos. Ruostumattomasta teräksestä valmistettua, vettä kuvaavaa pohjaa vasten on kiinnitetty jättikokoiset, kolmiulotteiset harmaalepän hedelmät, joiden suunnittelu on toteutettu yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Nämä ovat luonnossa vain peukalonpään kokoisia.

”Tila on otettu haltuun. Tykkään tehdä pientä isoon kokoon”, Hokkanen naurahtaa.

Teoksen taustan on tarkoitus jäljitellä vesielementtiä, jota Hokkanen pitää kaiken elämän alkuna. Materiaalina on käytetty terästä, joka peilaa ympäröivään ja muuttuu ihmisen liikkuessa.

Rakennuksen sisälle ja piha-alueelle taidetta ovat tehneet Hokkasen lisäksi neljä Tampereen taiteilijaseuran jäsentä, Sanna Kauppinen, Heta Laitakari, Johanna Lonka sekä Piia Rantakangas.

”Prosenttitaiteessa on hyvää se, että saa töitä taiteilijoille ja erityisesti tässä tilanteessa tamperelaisille taiteilijoille. Raha jää omalle alueelle”, Kauppinen iloitsee.

Kaupungin julkisen taiteen keskittymä sijaitsee tällä hetkellä Vuoreksessa, jossa täyttyy tänä vuonna 100 teoksen raja. Amanuenssi Kauppinen kuitenkin ennustaa Hiedanrannan olevan tulevaisuudessa Tampereen uusi taidekaupunginosa. Seuraavat isot prosenttiteokset valmistuvat Tammelan stadionille ja Etelä-Hervannan koululle.

Mikä? Sammon koulu ja päiväkoti Tampereen Kalevassa, Kaupinkadun ja Väinämöisenkadun kulmassa. Koulussa on tilat 750 oppilaalle, sisältäen esiopetuksen sekä peruskoululuokat 1–9. Esiopetuksen osuus on noin 75 oppilasta. Päiväkodin tilat on suunniteltu kuudelle ryhmälle, eli noin 120 lapselle. Sammon päiväkoti on aloittanut toimintansa tiloissa. Uuden rakennuksen muut tilat otetaan käyttöön ensi syksyyn mennessä.

Taide oppimisen tukena

Kauppinen tietää, että koulurakennukseen taidetta tehtäessä tulee huomioida se, etteivät aiheet ole provosoivia tai häiritseviä, vaan teokset soveltuvat kaikille ihan pienestä lapsesta ala- ja yläkouluikäisiin. Teosten tulee olla myös helposti huollettavia, eikä niissä saa olla paloturvallisuusriskiä tai teräviä kulmia. Osa teoksista on myös sijoitettu vitriinien suojiin turvaan kosketukselta. Teosten toivotaan kestävän kymmeniä vuosia eteenpäin.

Luontokulman lisäksi teoksilla on pedagogisia ulottuvuuksia. Koulun ja päiväkodin alueella teoksia on koko seinän peittävistä veistoksista pihalaattoihin piilotettuihin lyhyisiin teksteihin. Osa teoksista on sen verran pieniä, että niiden löytäminen tuottaa iloa etenkin nuoremmille oppilaille. Erään tekstin hahmottaminen helpottuu peilin kautta ja toisen havaitsee vasta suuntaamalla katseen ylöspäin.

”ON KI-VA TA-VA-TA VAIK-KA JO-KA-I-KI-NEN PÄI-VÄ”, toivottaa kattoon kiinnitetty laatta kaksoismerkityksen kera.

Heta Laitakarin pronssinen teos ”Kuun kertomuksia I II ja III” on turvassa vitriinin takana. Kuu kiehtoo Laitakaria häntä elementtinä, koska se symboloi kasvua ja uuden alkua.

Teoksissa on käytetty monipuolisesti erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Piia Rantakankaan Peltohiiri ja Apila -teoksessa on luotu kerroksellisuutta paperiveitsen avulla liuskoittamalla.

Mukana myös ääntä ja liikettä

Esiopetuksen oville siirryttäessä käytävän päässä odottaa koko seinän mittainen veistosinstallaatio. Teokseen yhdistetty ääninauha sekoittuu pienten lasten puheensorinaan.

”Teoksessa esimerkiksi hyönteisten mittasuhteet hieman heittelevät, koska halusin korostaa sitä, miten merkittäviä nämä ovat metsän ekosysteemille”, Johanna Lonka selventää.

Vaikka lajityypillisesti esimerkiksi huuhkajalle on haluttu luoda tälle ominainen katse, ei tämä ole säikäyttänyt pieniä käsipareja, joiden jäljet ovat jo piirtyneet lasivitriinin pintaan.

Johanna Lonkan Avainlajeja-veistosinstallaatio sisältää eläin- ja hyönteislajikkeiden lisäksi myös ääniraidalle päällekkäin äänitettyjä luonnon ääniä. Teos voi rauhoittaa lapsen tarkastelemaan ja kuuntelemaan.