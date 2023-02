Iskelmävuoden parhaat palkitaan Tampereella – Poimi tästä viikon menovinkit

Sunnuntaina ulkoillaan laskiaissunnuntain tapahtumissa ja perjantaina juhlitaan alkoholittomasti.

1. Iskelmävuoden parhaat palkitaan

Iskelmä-gaalaa juhlitaan Tampereen Nokia-areenassa perjantaina. Gaalassa paitsi jaetaan vuosiäänestyksen perusteella palkinnot myös nautitaan musiikista. Esiintymässä ovat Arttu Wiskari, Bess, Erin, Jannika B, JVG, Juha Tapio, Lauri Tähkä & Revohka, Olli Halonen, Portion Boys, Reino Nordin, Samu Haber, Tero Vesterinen sekä Viivi.

Iskelmä-gaala Nokia-areenassa 17. helmikuuta kello 19.

2. Taidot puntarissa

Tampereella mitellään lauantaina panna-futiksen Suomen mestaruuksista. Kyseessä on jalkapallosta kehitetty taitopeli. Kilpailussa pelataan kolmen minuutin yksi vastaan yksi -pelejä. Sarjoja on paitsi aikuisille miehille ja naisille myös tytöille ja pojille. Tapahtumassa järjestetään myös perinteinen freestylefutiskilpailu, jossa paras temppu voittaa.

Panna-futiksen SM-kisat Tampereen Tullintorilla 18. helmikuuta kello 14–18.

3. Ulkoilun juhlaa

Sunnuntaina 19. helmikuuta on laskiaissunnuntai. Ulkoiluun keskittyviä tapahtumia on tarjolla runsaasti, esimerkiksi Lempäälän Myllyrannan tapahtumapuistossa on talvirieha kello 10–13, Kaukajärven vapaa-aikatalon piha-alueella vietetään Talvipäivää kello 11–14 ja Tallipihan laskiainen on ohjelmassa kello 11–16.

Laskiaissunnuntai 19. helmikuuta.

4. Harrastajateatteri tarttuu klassikkoon

Tamperelainen, Ahjolan kansalaisopiston alainen harrastajateatteri Sarin Sakki on tarttunut tällä kertaa Hella Wuolijoen klassikkoon. Niskavuoren naisia esitetään kaikkiaan neljä kertaa helmi- ja maaliskuun aikana. Ensi-ilta on 19. helmikuuta.

Niskavuoren naisten ensi-ilta kumppanuustalo Arttelissa Tampereella 19. helmikuuta kello 19.

5. Kaksi klubia yhdistää voimansa

Tampereen G Livelab järjestää yhdessä Sober Furious -klubin kanssa tanssibileet. Tapahtuma on alkoholiton. Esiintymässä ovat Frankosun and the Family ja The Shameless Shongololo Band sekä DJ Kallio. Darravapaa-yhteisön lanseeraama Sober Furious järjestetiin Tampereella ensimmäistä kertaa viime syksynä. Silloin tapahtuma oli loppuunmyyty.

Hit the Breaks! meets Sober Furious Tampereen G Livelabissa 17. helmikuuta.